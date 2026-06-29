令和トランスアイドル・Ma’Scar’Piece（マスカーピース）が“新時代のダンス・アンセム”「Dive! Euphoria!」を6月29日(月)配信リリース&MV公開！

株式会社TWIN PLANET

バンダイナムコエンターテインメントが贈る音楽原作キャラクタープロジェクト「電音部」のエリアチェーン『シモキタザワエリア』とリンクし、下北沢カルチャーのごとく物語を変圧し続ける令和トランスアイドル・Ma’Scar’Piece（マスカーピース）が、6月29日(月)にオリジナル新曲として“新時代のダンス・アンセム”「Dive! Euphoria!」（読み：ダイブ！ユーフォリア！）を配信リリース。同日20時にミュージックビデオを公開いたします。

「Dive! Euphoria!」配信リンク：https://sndo.ffm.to/nvn3xvq(https://sndo.ffm.to/nvn3xvq)

「Dive! Euphoria!」ミュージックビデオ：https://youtu.be/0FoBPwVKYHM(https://youtu.be/0FoBPwVKYHM)

6月26日(金)にshibuya eggmanにて開催した「buGG」とのツーマンライブ「アイドリックラブ」で「Dive! Euphoria!」を初披露し、会場に集まったオーディエンスを熱狂させました。

8月7日(金)からはカナダ西部最大規模のアニメイベント「Animethon 2026」への出演、また、8月22日(土)には2周年記念ライブ『Ma'Scar'Piece 2nd Anniversary Live「Fly 2 Zenith」』の開催が決定しているMa’Scar’Piece。

デビュー2周年を目前に国内外を問わず活動の幅を広げています。

「アイドリックラブ」での新曲「Dive! Euphoria!」初披露の様子

■6月29日(月)配信リリース「Dive! Euphoria!」楽曲情報

Ma'Scar'Pieceの13曲目となるオリジナル楽曲「Dive! Euphoria!」は、グループが掲げる"傷（Scar）さえも光に変える"という強いアイデンティティを、圧倒的な熱量とともに体現したキラーチューンです。

従来のトランスサウンドに加え、ポップでキャッチーな要素を融合させた本作では、一度聴いたら耳から離れない魅力的なメロディや、思わず口ずさみたくなるアップテンポなフレーズが日常を明るく彩ります。

タイトルの通り、聴き手を一瞬にして"極上の多幸感（ユーフォリア）"へと誘い、心を躍らせる新時代のダンス・アンセムがここに誕生しました。

楽曲概要

タイトル：「Dive! Euphoria!」

作 詞 ：tayuta

作 曲 ：tayuta・SHIN・YU-JIN

編 曲 ：SHIN・YU-JIN

配信日時：6月29日(月)

配信先 ：各音楽配信サービスにて配信（https://sndo.ffm.to/nvn3xvq）

ミュージックビデオ：6月29日(月)20時公開（https://youtu.be/0FoBPwVKYHM）

■メンバー・咲間なぎ コメント

この楽曲は、これまでのMa‘Scar’Pieceにはあまりなかった、キャッチーで可愛らしいサウンドが特徴の楽曲です！

また、思わず一緒にジャンプしたくなるようなサビの盛り上がりから、ラップのかっこよさまで楽しめるのも、この楽曲の魅力です！

Ma‘Scar’Pieceが大切にしている「傷（Scar）さえも光に変える」というメッセージを胸に、どんな過去も未来へ進む力に変えていけるような希望あふれる楽曲になっています。

この楽曲とともに、みなさんと最高の夏を過ごせたら嬉しいです！

■「Dive! Euphoria!」配信記念デジタルキャンペーン情報

新曲「Dive! Euphoria!」の配信リリースを記念して、デジタルキャンペーンを実施いたします。



キャンペーン概要

実施スケジュール：2026年6月29日(月)0:00～7月9日(木)23:59



１.Spotify 楽曲シェアキャンペーン

Spotifyのシェア機能よりXへシェアいただいた方全員に、「マスピでEuphoria!スペシャル待受 全3種」をランダムでプレゼントいたします。



参加方法：

・「Dive! Euphoria!」をSpotifyのシェア機能よりXへシェア

・Spotifyでの再生画面キャプチャを添付

・@mascarpiece をメンション

・#マスカーピース のタグと#マスピでEuphoria のタグを記載し、キャンペーン実施期間内に投稿してください

２.Instagram＆TikTok 音源使用イベント

InstagramまたはTikTokにて、新曲「Dive! Euphoria!」の公式音源を使用してご投稿いただいた全ての動画や写真を対象に、公式アカウントから「いいね」および「再投稿（リポスト）」をさせていただきます。



参加方法：

・InstagramまたはTikTokにて、公式音源「Dive! Euphoria!」を選択

・@mascarpiece をメンションし、キャンペーン実施期間内に投稿してください



※InstagramおよびTikTokのストーリーズ投稿は、集計・仕様の都合上、対象外となりますのでご注意ください。

※アカウントや投稿の公開設定が「非公開」になっている場合、対象外となります。必ず「全体公開」の設定でご投稿ください。

※全ての投稿へのリアクションを保証するものではございません。あらかじめご了承ください。

■カナダ西部最大規模アニメイベント「Animethon 2026」出演概要

日 程 ：8月7日(金)～8月9日(日)

会 場 ：カナダ アルバータ州 エドモントン

公式サイト：https://animethon.org/

■2周年記念ライブ 開催概要

タイトル：Ma’Scar’Piece 2nd Anniversary Live「Fly 2 Zenith」

日 時：8月22日(土) OPEN 14:30／START 15:30

会 場：WARP SHINJUKU

プレオーダー先行：抽選受付中～7月12日(日)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/4543050001-P0030001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4543050001-P0030001?P6=001&P1=0402&P59=1)

一般発売（先着）：7月13日(月)以降発売予定 ※後日Ma’Scar’Piece公式SNSにてお知らせ

特設サイト：https://mascarpiece-fc.com/static/2nd-anniversary/

■Ma’Scar’Piece イベント出演情報

「EMERGENZA JAPAN 2026 JAPAN FAINAL」

7月11日(土) duo MUSIC EXCHANGE

詳細情報：https://emergenzajapan.site/emergenza-2026-japan-final/



「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」

7月31日(金)・8月2日(日) お台場・青海周辺エリア

詳細情報：https://official.idolfes.com/s/tif2026/?ima=0000

■Ma’Scar’Piece プロフィール／メンバー紹介

Ma’Scar’Piece（マスカーピース）は、『TIF de Debut2024 supported by Denonbu（電音部）』から誕生した、甘崎結依梨・咲間なぎ・多々良ゆら・大森莉緒・山本愛梨の計5名によるユニット。バンダイナムコエンターテインメントが贈る音楽原作キャラクタープロジェクト「電音部」のエリアチェーン『シモキタザワエリア』内の北沢音箱高校のメンバー、明前魅音（甘崎）・松陰聖那（咲間）・駒場伶音（多々良）・笹塚舞歌（大森）・三軒神楽（山本）の声優をそれぞれ務め、令和トランスアイドルとして活動中。クラブイベントではDJとしても活躍。ツインプラネット所属。

困難と葛藤を経験しながらも、その痛みや闘いを自らの個性と変え、令和トランスアイドルとして輝きを放つMa’Scar’Piece。

その名の通り、“Scar”（傷跡）を持つことで“Piece”（作品）としての存在価値を深め、“Master Piece”（最高傑作）を目指す彼女たちの音楽やパフォーマンスは、生きることの喜びや苦しみ、自己を見つける旅路を表現し､内に秘めた痛みや再生の物語を描きます。

また、彼女たちの音楽はトランスジャンルを基盤とし、重厚なビートとサイバーなサウンドが絶え間なく変わりゆく、まるでナイトクラブに潜り込んだかのようなトランスの世界を作り出します。

さらに、トランス＝変圧という言葉を背負い、電音部のエリアチェーン『シモキタザワエリア』の舞台とリンクし、様々な形で過去を紡いできた下北沢カルチャーのごとく変圧を重ね、激しさと美しさが共存し、一人ひとりが抱える過去や傷を音楽とパフォーマンスで昇華し、リスナーの心に響くトランスのビートで包み込みます。

Ma’Scar’Piece 公式SNS

オフィシャルサイト：https://mascarpiece-fc.com

X ：@mascarpiece（https://x.com/mascarpiece）

Instagram：@mascarpiece_official（https://www.instagram.com/mascarpiece_official/）

YouTube ：@mascarpiece（https://www.youtube.com/@mascarpiece）

TikTok ：@mascarpiece（https://www.tiktok.com/@mascarpiece）

明前魅音（めいぜん みおん）役 甘崎結依梨（かんざき ゆいり）

誕生日：8月12日

出身地：愛知県

趣 味：メイク、ダンス、寝ること

特 技：いろいろなジャンルのダンス

X ：@MSP_yuiri（https://x.com/MSP_yuiri）

Instagram：@msp_yuiri（https://www.instagram.com/msp_yuiri/）

TikTok ：@msp_yuiri（https://www.tiktok.com/@msp_yuiri）

松蔭聖那（しょういん せな）役 咲間なぎ（さくま なぎ）

誕生日：8月12日

出身地：神奈川県

趣 味：YouTubeやアニメを見ること・グミの食べ比べ

特 技：腹話術とアクロバットとダンス

X ：@MSP_nagi（https://x.com/MSP_nagi）

Instagram：@msp_nagi（https://www.instagram.com/msp_nagi）

TikTok ：@msp_nagi（https://www.tiktok.com/@msp_nagi）

駒場伶音（こまば れいね）役 多々良ゆら（たたら ゆら）

誕生日：10月26日

出身地：神奈川県

趣 味：推しごと、作詞、VRゲーム、ミュージカル鑑賞

特 技：英語、絵画・イラストと絶妙に似てない声真似

X ：@MSP_yura（https://x.com/MSP_yura）

Instagram：@msp_yura（https://www.instagram.com/msp_yura/）

TikTok ：@msp_yura（https://www.tiktok.com/@msp_yura）

笹塚舞歌（ささづか まいか）役 大森莉緒（おおもり りお）

誕生日：12月22日

出身地：愛知県

趣 味：グルメ・食べ歩き

特 技：8月上旬下旬のセミの鳴き真似

X ：@MSP__Rio（https://x.com/MSP__Rio）

Instagram：@rio.ohmori（https://www.instagram.com/rio.ohmori/）

TikTok ：@msp_rio（https://www.tiktok.com/@msp_rio）

三軒神楽（さんげん かぐら）役 山本愛梨（やまもと あいり）

誕生日：11月8日

出身地：広島県

趣 味：ゲーム､読書､料理､写真を撮ること､散歩（冬は除く）

特 技：睡眠､10分前行動

X ：@MSP_airi（https://x.com/MSP_airi）

Instagram：@msp_airi（https://www.instagram.com/msp_airi/）

TikTok ：@msp_airi（https://www.tiktok.com/@msp_airi）

電音部とは

バンダイナムコエンターテインメントが贈るダンスミュージックを中心とした音楽原作キャラクタープロジェクト。気鋭のクリエイターによる楽曲や物語などのメディアミックスはもちろん、最新技術を組み合わせたプロジェクト展開等により全世界規模での様々なカルチャーとの遭遇体験を目指します。