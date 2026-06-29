【刊行記念トークイベント＠大阪】朝日新聞の名物・名文記者　近藤康太郎『三行で撃つ』『百冊で耕す』増補版 ～「いい書き手／いい読み手」考 　7月11日(土)開催

株式会社ＣＥメディアハウス

株式会社CEメディアハウスは、プロアマを問わず「書き手／読み手」を鼓舞してきた近藤康太郎氏のベストセラー『三行で撃つ』『百冊で耕す』を文庫化いたしました。この刊行を記念して、特別なトークイベントを開催いたします。

自分だけのオリジナルな言葉を模索するすべての人へ。

情報が溢れ、誰でも手軽に発信できる現代だからこそ、「十全に自分らしい言葉で書けた気がしない」「他人の言葉を消費するだけのような気がして満たされない」という繊細な葛藤を抱える人は少なくありません。本イベントでは、朝日新聞の名物・名文記者として知られ、作家、評論家として「書く」と「読む」に人生を捧げてきた近藤氏が、手先だけのテクニックを超えた「いい書き手／いい読み手」の本質を語り尽くします。

書くことは武器になる。読むことは防具になる。再び自分の足で立ち上がるための静かな武器と防具を、この日、手に入れてみませんか。書くこと、読むことにもがいてきたあなたの心に、温かい火を灯すひとときです。皆様とお会いできることを楽しみにしております。

イベント詳細

▼日時：7月11日(土)17:30-19:00

開始60分前(16:30)より開場となります。

※参加者多数の場合は、開場時間を早める場合がございます。

※ご質問がある方は事前にアンケートフォームへの入力をお願いします。

※全ての質問にお答えできない場合があります。ご了承ください。

【参加方法】

Event Managerにて、いずれかの対象商品を事前申込いただいたお客様がご参加いただけます。

１.通常参加チケット 1,100円(税込)※書籍は別売り

２.【関西大学在籍学生・職員限定】参加チケット

３.【KANDAI Me RISE 倶楽部限定】参加チケット

※２.３.をご希望の方は入場時に学生証・会員証を確認いたしますので、当日必ずお持ちください。

※サイン会あり：サインを希望される方は、当日会場にて書籍を購入いただけます。

※定員200名

※各チケット販売期限：当日17時半迄

事前申し込みはこちらから :https://tbs260711.peatix.com/

【開催団体】

主催：TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE

共催：関西大学 梅田キャンパス

※TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE店頭ではチケット販売は行っておりません。

ご注意くださいませ。

【開催場所】

・TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE8階 (60分前開場)

※参加者多数の場合は、開場時間を早める場合がございます。

◆アクセス

阪急 ：「大阪梅田駅」茶屋町側から徒歩5分

JR ：「大阪駅」御堂筋南口から徒歩10分

地下鉄：「東梅田駅」から9分「中崎町駅」から6分

※お越しの際は公共の交通機関をご利用ください。

※当店に駐車場は有りません。

登壇者の紹介

◎近藤康太郎（こんどう・こうたろう）

作家／朝日新聞編集委員 1963年、東京・渋谷生まれ。1987年、朝日新聞社入社。川崎支局、学芸部、AERA編集部、ニューヨーク支局を経て、九州へ。新聞紙面では、コラム「多事奏論」「吉田純子と近藤康太郎の音楽閑話」「アロハで猟師してみました」を担当する。著書に『三行で撃つ〈善く、生きる〉ための文章塾』『百冊で耕す〈自由に、なる〉ための読書術』『ワーク・イズ・ライフ 宇宙一チャラい仕事論』（CEメディアハウス）、『本をすすめる』（本の雑誌社）、『文章は、「転」。』（フォレスト出版）、『アロハで田植え、はじめました』『アロハで猟師、はじめました』（河出書房新社）、『「あらすじ」だけで人生の意味が全部わかる世界の古典13』（講談社）他。

◎進行役：編集Lily

X (近藤康太郎)(https://x.com/nuke3928?lang=ja)

X(りり子｜編集Lily)(https://x.com/lilico_i)

X(CEメディアハウス 書籍編集部)(https://x.com/cccmh_books)

該当書籍

書誌名：三行で撃つ 〈善く、生きる〉ための文章塾[増補版](CEMH文庫 こ01)

著者：近藤康太郎

判型・ページ数：文庫版・376P

定価：990円（税込）

ISBN‏：‎ 978-4-484-22157-1

発売日：2026年5月27日

発行・発売： CEメディアハウス

※ 本書は「文庫版おわりに」とラランド・ニシダ氏の「解説」を収録した[増補版]

※電子書籍なし

書誌名：百冊で耕す〈自由に、なる〉ための読書術［増補版］(CEMH文庫 こ02)

著者：近藤康太郎

判型・ページ数：文庫版・384P

定価：990円（税込）

ISBN：978-4-484-22158-8

発売日：2026年5月27日

発行・発売： CEメディアハウス

※ 本書は「文庫版おわりに」と柄谷行人氏の「解説」を収録した[増補版]

※電子書籍なし

【本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先】

◆CEメディアハウス広報窓口◆

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

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