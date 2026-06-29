シンガーソングライター・竹内アンナが、8月12日(水)にリリースする新作『MIXTAPE』の全収録曲と曲順、およびジャケット写真を公開した。あわせて、新しいアーティスト写真の公開と、リリース日より前に本作を爆音で体感できる試聴会の開催も発表された。 先日解禁されたDigital Concept E.P『MIXTAPE』に関して、これまでリリース日は明らかにされていなかったが、今回8月12日のリリースが発表された。また、未発表曲や書き下ろしの新曲、これまでにリリースされた楽曲を含む、全収録曲のタイトルと曲順も解禁されている。 あわせて公開されたジャケット写真は、本作のコンセプトであるカセットテープをモチーフにした印象的なデザイン。同時に解禁された新アーティスト写真とともに、竹内アンナの新たな魅力を引き出している。 さらに、新作『MIXTAPE』のリリースに先駆けて、いち早く大音量で楽曲を楽しめる、”MIXTAPE Listening Party”の開催も決定。当日は竹内本人による楽曲解説などが聞けるトークとあわせ、会場となるライブハウス・新代田FEVERならではの迫力ある音響設備と空間で、彼女の新しいサウンドを全身で体感できる貴重な機会となる。 イベントの詳細およびチケットの販売情報も本日より解禁されているため、ファンの皆様はぜひチェックしていただきたい。

＜竹内アンナコメント＞

2018年8月８日にデビューしてから、令和8年8月8日に8周年を記念して8曲入りのEPを出します！ 喜怒哀楽というカテゴリには収まらないごちゃ混ぜの感情。未発表曲、書き下ろしなど様々な時代のわたし。いろんな色が混ざり合った『MIXTAPE』が完成しました。 8周年当日はひと足先にE.Pを聴けるリスニングパーティーも開催するので、一緒に爆音で楽しみましょう！

＜NEW RELEASE＞

Digital Concept E.P「MIXTAPE」 （ヨミ：ミックステープ）リリース [収録曲] 1. ok, love song （作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：名村武） 2. PARADISE（作詞：竹内アンナ 作曲：竹内アンナ / ALYSA 編曲：ALYSA） 3. adabana midnight （作詞：竹内アンナ 作曲：竹内アンナ / ESME MORI 編曲：ESME MORI） 4. ハッピーエンドの続きを（作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：Shu Inui (ONEly.inc)） 5. P.S. I LOVE YOU （作詞：竹内アンナ 作曲：竹内アンナ / ESME MORI 編曲：ESME MORI） 6. That’s my name （作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：Shu Inui (ONEly.inc)） 7. 真昼のランデヴー （作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：名村武） 8. My secret plum （作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：名村武）

＜MIXTAPE Listening Party（ヨミ：ミックステープ リスニング パーティー）＞

8月12日にリリースされるE.P「MIXTAPE」の先行試聴会と、竹内アンナによる楽曲制作秘話などが聞けるトークイベントとなります 8月8日(土) 会場：LIVE HOUSE FEVER 開場/開演：16:30/17:00 ＞TICKET 前売 4,000(税込) ※D代別途 FC先行：https://www.sma-ticket.jp/artist/takeuchianna

＜LIVE＞

・『RELEASE TOUR -MIXTAPE-』（ヨミ：リリースツアー ミックステープ） 10月31日(土) 愛知・ElectricLadyLand 11月1日(日) 大阪・Banana Hall 11月3日(火) 東京・Spotify O-WEST Vo/Gt：竹内アンナ Gt/Cho：谷川正憲(UNCHAIN) Dr：守真人 Ba：ナガイケジョー(SCOOBIE DO) Key：和久井沙良 ＞TICKET 前売5,700円(税込) ※D代別途

https://www.sma-ticket.jp/artist/takeuchianna

・『中津川 WILD WOOD 2026』 9月20日(日) 中津川公園内特設ステージ

https://nakatsugawawildwood.com/2026/

＜PROFILE＞

ポップミュージックを基盤にしつつ、その世代や生い立ちからジャンルに捉われない解釈、卓越されたギタープレイで熱心な音楽ファンから、また同世代のアイコンとしても注目されているシンガー・ソングライター。 自身の音楽活動以外にもKinKi Kids(現：DOMOTO)、坂本真綾、Hey! Say! JUMP、A.B.C-Z、伊藤美来、竹内朱莉などへの楽曲提供のほか、国内外のアーティストとのコレボレーションも多い。 重要文化財などでの弾き語りツアーから、フロアを沸かすDJとのユニットスタイル、エレキギターもかき鳴らす3ピースや5ピース、ジャズバンドとのコラボなど多種多彩なライブスタイルも話題になっている。

＜INFORMATION＞

https://takeuchianna.com https://www.youtube.com/@annasingguitar https://x.com/annasingguitar https://www.instagram.com/annasingguitar https://www.tiktok.com/@anna.takeuchi

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