夏・秋イベント「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」「“ちょっと”先のミライお見せします展」詳細のおしらせ
当館の楽しみ方をちょっと可笑しく知的な視点でご紹介する「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」の詳細が決定しましたのでおしらせします。
また、ＪＲ西日本グループとスタートアップ企業の取組みなどを紹介する「“ちょっと”先のミライお見せします展」(７月18日(土)～８月23日(日))についても詳しくご案内します。
「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」【開催期間】７月18日(土)～９月23日(水・祝)
１．小島よしおウェルカムムービー
イベントアンバサダーの小島よしお氏の映像をエントランス棟内
で放映します。
２．おっぱっぴー的！館内スタンプラリー
館内６ヶ所にスタンプを設置。スタンプポイントでは小島よしお
氏と館長松岡俊宏の対談映像をモニターで放映します。
※スタンプ台紙は本館１Ｆ 500系新幹線電車付近に設置します。
※スタンプを集めた方には、スマートフォン等の壁紙として使え
る特典画像をプレゼント！特典画像はゴール地点の二次元コード
を読み取ってダウンロードをお願いします。（通信費は各自負
担）
３．おっぱっぴー的！SLスチーム号運行
ＳＬスチーム号にイベント開催記念ヘッドマークを掲出。また、
車内で小島よしお氏のオリジナルアナウンスをお楽しみいただけ
ます♪
＜運行時間＞
11：00～16：00の間で、概ね30～90分に１本運行
※詳しい時刻は、当館webサイトまたはインフォメーションでご
確認ください。
＜開催場所＞ ＳＬスチーム号のりば
＜乗車料金＞ 大人(高校生以上)：300円
子ども(３歳～中学生)：100円
▲ＳＬスチーム号
４．小島よしお１日館長デー
小島よしお氏が京都鉄道博物館１日館長に就任！松岡館長とのト
ークショーや、ネタも披露♪
＜開 催 日＞ ７月26日(日)・８月23日(日)
＜開催時刻＞ １.11：00 ２.14：00 各回30分
＜開催場所＞ 本館１Ｆ ３車両前
※参加方法については後日、ＨＰ等でおしらせします。
▲イベントアンバサダー 小島よしお氏
「“ちょっと”先のミライお見せします展」
鉄道やくらしに関わる「“ちょっと”先のミライ」、みなさんはどんな事を想像しますか？ＪＲ西日本グループは鉄道やまちづくり、宇宙などの様々な分野で、新しい技術やアイデアを持つスタートアップ企業とともによりよいミライのために挑戦しています。他にも鉄道会社などの取組みもご紹介します。“ちょっと”先のミライ、見に来てください！
【開催期間】７月18日(土)～８月23日(日)
【開催場所】本館２Ｆ 企画展示室
▲イメージビジュアル ※画像は生成ＡＩを使用して作成しました。
１．「ミライの鉄道ゾーン」
鉄道の保守で活躍するロボット技術や次世代の鉄道システムな
ど、鉄道の安全を支える技術や便利で快適な移動に役立つ新しい
サービスがいろいろ！“ちょっと”先の鉄道をご紹介します。
協力：大阪モノレール株式会社、関西高速鉄道株式会社、西日本
旅客鉄道株式会社、リニア・鉄道館(東海旅客鉄道株式会社)、日
本信号株式会社、ジェイアール西日本商事株式会社（順不同）
２．「ミライのくらしゾーン」
世界初となる３Ｄプリンター駅舎の建設プロジェクト、ＸＲ（ク
ロスリアリティ）技術を活用したまちづくり、陸上養殖が実現す
る食の課題への取組みなど、ＪＲ西日本グループとスタートアッ
プ企業が描く“ちょっと”先のくらしや地域社会のミライにつなが
るさまざまな挑戦をご紹介します。
協力：株式会社ＪＲ西日本イノベーションズ、株式会社STYLY、
セレンディクス株式会社（順不同）
▲３Ｄプリンター駅舎「初島駅」
３．「ミライの宇宙事業ゾーン」
日本初の民間ロケット射場「スペースポート紀伊(SPK)」（和歌
山県串本町・那智勝浦町）から宇宙を目指すカイロスロケットの
挑戦を紹介します。今回、初展示となる発射台部品や接続ケーブ
ル、フライトタグはこれまで一般公開されていない貴重な実物資
料です。また、旅行会社が取組む宇宙事業の理解を深めるプロジ
ェクトなどもご紹介。日本の民間宇宙開発の最前線をチェック！
協力：スペースワン株式会社、株式会社日本旅行（順不同）
４．「あなたのミライ教えてください」
「ミライの自分」へのメッセージや「どんなミライ」に期待する
か等、ミライに向けたメッセージを書いて、ご自身の想いをシェ
アしてください。メッセージは画像データとして、株式会社日本
旅行が行う「We are going to the moon」プロジェクトのひと
つとして月面へメッセージを届けます。
※上記プロジェクトの詳細は
https://www.nta.co.jp/galaxyproject/120th-project/
をご覧ください。
５．ワークショップ
展示に関連するワークショップを開催！開催日をチェックして展示と一緒にお楽しみください。
（一部有料申込制あり）
１. 講演会「のぞいてみよう！宇宙宅配便のしくみ
～カイロスロケットの舞台裏に迫る！～」
＜講 演 者＞ スペースワン株式会社 企画・営業本部主任
宝蔵蓮也（ほうぞうれんや）氏
＜開 催 日＞ ７月18日(土)
＜開催時刻＞ １.11:00 ２.14:00 所要時間約30分
＜開催場所＞ 本館３Ｆ ホール
＜定 員＞ 各回50名
＜参加方法＞
開催時刻の15分前に開場しますのでお集まりください。
＜参加対象＞ どなたでも参加可能
主催：スペースワン株式会社
▲講演者 宝蔵 蓮也氏
２. ペットボトルロケットを飛ばそう！
経験が豊富なスタッフが良く飛ぶ秘訣を伝授＋製作をお手伝いし
ます。種子島などで本物のロケット打上げ支援も行っている宇宙
教育のプロフェッショナルがロケットの疑問にもお答えします！
製作したペットボトルロケットはお持ち帰りいただけます。
＜開 催 日＞ ７月19日(日)
＜開催時刻＞ １.10:30 ２.12：30 ３.14：00
所要時間約60分 ※雨天決行
＜開催場所＞ 製作：ＳＬ休憩所 発射：転車台付近
＜参加対象＞ ３歳以上～高校生
※小学生以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。
＜定 員＞ 各回20名
＜参加方法＞ アソビューで販売するチケットを購入ください。
＜販売期間＞ ７月10日(金)16：30～７月19日(日)14：00
※キャンセルは7月18日(土)23：59まで可能です。
＜価 格＞ １名2,000円（入館券は別途お買い求めくださ
い。保護者は入館券のみ必要です。）
主催：株式会社日本旅行 GALAXY PROJECT
▲ペットボトルロケット（イメージ)
３. 「STYLYおえかきAR」ワークショップ
ＡＲ（拡張現実）とよばれる技術を使って、自分で描いた絵を空
中に浮かべてみよう！
＜開 催 日＞ ８月８日(土)
＜開催時刻＞ １.11：00 ２.13：00 ３.14：00 ４.15：00
５.16：00 所要時間約30分
＜開催場所＞ 作成：本館３Ｆホール 実演：スカイテラス（雨
天時はホールで行います）
＜参加対象＞ どなたでも参加可能 ※小学生以下のお子様は保
護者同伴でご参加ください。
※スマートフォンを使用しますので端末をご持参ください。
（通信費各自負担）
＜定 員＞ 各回15組
＜参加方法＞ 各回開催時刻の20分前より開催場所で整理券を配
布します。（なくなり次第終了）
主催：株式会社STYLY
▲体験のようす(イメージ)
４. ３Dプリンターワークショップ
３Ｄプリンターの紹介と合わせて、Ａ「ウメテツフィギュア」ま
たはＢ「新幹線プレート」どちらかの着色を体験していただきま
す。※Ａ・Ｂの選択はできません。
＜開 催 日＞ ８月９日（日)
＜開催時刻＞ １.11：00 ２.13：00 ３.14：00 ４.15：00
所要時間約30分
＜開催場所＞ 本館３Ｆ ホール
＜参加対象＞ ３歳～小学生 ※保護者同伴でご参加ください。
＜定 員＞ 各回15組
＜参加方法＞ 各回開催時刻の20分前より開催場所で整理券を配
布します。（なくなり次第終了）
主催：セレンディクス株式会社
▲３Ｄプリンター(イメージ)
５. 小型ドローンを操縦してみよう！
＜開 催 日＞ ８月22日(土)
＜受付時間＞ 10：30～16：30 (12：00～13：00は休止)
体験時間 約３分
※状況により早めに受付を締切ることがあります。
＜開催場所＞ 本館３Ｆ ホール
＜参加方法＞ 受付順にご案内します。
＜参加対象＞ 小学生限定 ※保護者同伴でご参加ください。
主催：ジェイアール西日本商事株式会社
▲体験のようす(イメージ)
第２弾も
お楽しみに！
「鉄道模型トミックス50周年展 in 京都鉄道博物館」
(８月29日(土)～９月23日(水・祝))※詳細は決まり次第、おしらせします。