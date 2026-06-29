夏・秋イベント「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」「“ちょっと”先のミライお見せします展」詳細のおしらせ

西日本旅客鉄道株式会社

当館の楽しみ方をちょっと可笑しく知的な視点でご紹介する「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」の詳細が決定しましたのでおしらせします。

また、ＪＲ西日本グループとスタートアップ企業の取組みなどを紹介する「“ちょっと”先のミライお見せします展」(７月18日(土)～８月23日(日))についても詳しくご案内します。

「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」【開催期間】７月18日(土)～９月23日(水・祝)

１．小島よしおウェルカムムービー

イベントアンバサダーの小島よしお氏の映像をエントランス棟内

で放映します。

２．おっぱっぴー的！館内スタンプラリー

館内６ヶ所にスタンプを設置。スタンプポイントでは小島よしお

氏と館長松岡俊宏の対談映像をモニターで放映します。

※スタンプ台紙は本館１Ｆ 500系新幹線電車付近に設置します。

※スタンプを集めた方には、スマートフォン等の壁紙として使え

る特典画像をプレゼント！特典画像はゴール地点の二次元コード

を読み取ってダウンロードをお願いします。（通信費は各自負

担）

３．おっぱっぴー的！SLスチーム号運行

ＳＬスチーム号にイベント開催記念ヘッドマークを掲出。また、

車内で小島よしお氏のオリジナルアナウンスをお楽しみいただけ

ます♪

＜運行時間＞

11：00～16：00の間で、概ね30～90分に１本運行

※詳しい時刻は、当館webサイトまたはインフォメーションでご

確認ください。

＜開催場所＞ ＳＬスチーム号のりば

＜乗車料金＞ 大人(高校生以上)：300円

子ども(３歳～中学生)：100円

▲ＳＬスチーム号

４．小島よしお１日館長デー

小島よしお氏が京都鉄道博物館１日館長に就任！松岡館長とのト

ークショーや、ネタも披露♪

＜開 催 日＞ ７月26日(日)・８月23日(日)

＜開催時刻＞ １.11：00 ２.14：00 各回30分

＜開催場所＞ 本館１Ｆ ３車両前

※参加方法については後日、ＨＰ等でおしらせします。

▲イベントアンバサダー 小島よしお氏「“ちょっと”先のミライお見せします展」

鉄道やくらしに関わる「“ちょっと”先のミライ」、みなさんはどんな事を想像しますか？ＪＲ西日本グループは鉄道やまちづくり、宇宙などの様々な分野で、新しい技術やアイデアを持つスタートアップ企業とともによりよいミライのために挑戦しています。他にも鉄道会社などの取組みもご紹介します。“ちょっと”先のミライ、見に来てください！

【開催期間】７月18日(土)～８月23日(日)

【開催場所】本館２Ｆ 企画展示室

▲イメージビジュアル ※画像は生成ＡＩを使用して作成しました。

１．「ミライの鉄道ゾーン」

鉄道の保守で活躍するロボット技術や次世代の鉄道システムな

ど、鉄道の安全を支える技術や便利で快適な移動に役立つ新しい

サービスがいろいろ！“ちょっと”先の鉄道をご紹介します。

協力：大阪モノレール株式会社、関西高速鉄道株式会社、西日本

旅客鉄道株式会社、リニア・鉄道館(東海旅客鉄道株式会社)、日

本信号株式会社、ジェイアール西日本商事株式会社（順不同）

２．「ミライのくらしゾーン」

世界初となる３Ｄプリンター駅舎の建設プロジェクト、ＸＲ（ク

ロスリアリティ）技術を活用したまちづくり、陸上養殖が実現す

る食の課題への取組みなど、ＪＲ西日本グループとスタートアッ

プ企業が描く“ちょっと”先のくらしや地域社会のミライにつなが

るさまざまな挑戦をご紹介します。

協力：株式会社ＪＲ西日本イノベーションズ、株式会社STYLY、

セレンディクス株式会社（順不同）

▲３Ｄプリンター駅舎「初島駅」

３．「ミライの宇宙事業ゾーン」

日本初の民間ロケット射場「スペースポート紀伊(SPK)」（和歌

山県串本町・那智勝浦町）から宇宙を目指すカイロスロケットの

挑戦を紹介します。今回、初展示となる発射台部品や接続ケーブ

ル、フライトタグはこれまで一般公開されていない貴重な実物資

料です。また、旅行会社が取組む宇宙事業の理解を深めるプロジ

ェクトなどもご紹介。日本の民間宇宙開発の最前線をチェック！

協力：スペースワン株式会社、株式会社日本旅行（順不同）

４．「あなたのミライ教えてください」

「ミライの自分」へのメッセージや「どんなミライ」に期待する

か等、ミライに向けたメッセージを書いて、ご自身の想いをシェ

アしてください。メッセージは画像データとして、株式会社日本

旅行が行う「We are going to the moon」プロジェクトのひと

つとして月面へメッセージを届けます。

※上記プロジェクトの詳細は

https://www.nta.co.jp/galaxyproject/120th-project/

をご覧ください。

５．ワークショップ

展示に関連するワークショップを開催！開催日をチェックして展示と一緒にお楽しみください。

（一部有料申込制あり）

１. 講演会「のぞいてみよう！宇宙宅配便のしくみ

～カイロスロケットの舞台裏に迫る！～」

＜講 演 者＞ スペースワン株式会社 企画・営業本部主任

宝蔵蓮也（ほうぞうれんや）氏

＜開 催 日＞ ７月18日(土)

＜開催時刻＞ １.11:00 ２.14:00 所要時間約30分

＜開催場所＞ 本館３Ｆ ホール

＜定 員＞ 各回50名

＜参加方法＞

開催時刻の15分前に開場しますのでお集まりください。

＜参加対象＞ どなたでも参加可能

主催：スペースワン株式会社

▲講演者 宝蔵 蓮也氏

２. ペットボトルロケットを飛ばそう！

経験が豊富なスタッフが良く飛ぶ秘訣を伝授＋製作をお手伝いし

ます。種子島などで本物のロケット打上げ支援も行っている宇宙

教育のプロフェッショナルがロケットの疑問にもお答えします！

製作したペットボトルロケットはお持ち帰りいただけます。

＜開 催 日＞ ７月19日(日)

＜開催時刻＞ １.10:30 ２.12：30 ３.14：00

所要時間約60分 ※雨天決行

＜開催場所＞ 製作：ＳＬ休憩所 発射：転車台付近

＜参加対象＞ ３歳以上～高校生

※小学生以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。

＜定 員＞ 各回20名

＜参加方法＞ アソビューで販売するチケットを購入ください。

＜販売期間＞ ７月10日(金)16：30～７月19日(日)14：00

※キャンセルは7月18日(土)23：59まで可能です。

＜価 格＞ １名2,000円（入館券は別途お買い求めくださ

い。保護者は入館券のみ必要です。）

主催：株式会社日本旅行 GALAXY PROJECT

▲ペットボトルロケット（イメージ)

３. 「STYLYおえかきAR」ワークショップ

ＡＲ（拡張現実）とよばれる技術を使って、自分で描いた絵を空

中に浮かべてみよう！

＜開 催 日＞ ８月８日(土)

＜開催時刻＞ １.11：00 ２.13：00 ３.14：00 ４.15：00

５.16：00 所要時間約30分

＜開催場所＞ 作成：本館３Ｆホール 実演：スカイテラス（雨

天時はホールで行います）

＜参加対象＞ どなたでも参加可能 ※小学生以下のお子様は保

護者同伴でご参加ください。

※スマートフォンを使用しますので端末をご持参ください。

（通信費各自負担）

＜定 員＞ 各回15組

＜参加方法＞ 各回開催時刻の20分前より開催場所で整理券を配

布します。（なくなり次第終了）

主催：株式会社STYLY

▲体験のようす(イメージ)

４. ３Dプリンターワークショップ

３Ｄプリンターの紹介と合わせて、Ａ「ウメテツフィギュア」ま

たはＢ「新幹線プレート」どちらかの着色を体験していただきま

す。※Ａ・Ｂの選択はできません。

＜開 催 日＞ ８月９日（日)

＜開催時刻＞ １.11：00 ２.13：00 ３.14：00 ４.15：00

所要時間約30分

＜開催場所＞ 本館３Ｆ ホール

＜参加対象＞ ３歳～小学生 ※保護者同伴でご参加ください。

＜定 員＞ 各回15組

＜参加方法＞ 各回開催時刻の20分前より開催場所で整理券を配

布します。（なくなり次第終了）

主催：セレンディクス株式会社

▲３Ｄプリンター(イメージ)

５. 小型ドローンを操縦してみよう！

＜開 催 日＞ ８月22日(土)

＜受付時間＞ 10：30～16：30 (12：00～13：00は休止)

体験時間 約３分

※状況により早めに受付を締切ることがあります。

＜開催場所＞ 本館３Ｆ ホール

＜参加方法＞ 受付順にご案内します。

＜参加対象＞ 小学生限定 ※保護者同伴でご参加ください。

主催：ジェイアール西日本商事株式会社

第２弾も

▲体験のようす(イメージ)

お楽しみに！

「鉄道模型トミックス50周年展 in 京都鉄道博物館」

(８月29日(土)～９月23日(水・祝))※詳細は決まり次第、おしらせします。