夏・秋イベント「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」「“ちょっと”先のミライお見せします展」詳細のおしらせ

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西日本旅客鉄道株式会社

当館の楽しみ方をちょっと可笑しく知的な視点でご紹介する「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」の詳細が決定しましたのでおしらせします。


また、ＪＲ西日本グループとスタートアップ企業の取組みなどを紹介する「“ちょっと”先のミライお見せします展」(７月18日(土)～８月23日(日))についても詳しくご案内します。


「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」【開催期間】７月18日(土)～９月23日(水・祝)

１．小島よしおウェルカムムービー


　イベントアンバサダーの小島よしお氏の映像をエントランス棟内　


　で放映します。



２．おっぱっぴー的！館内スタンプラリー


　館内６ヶ所にスタンプを設置。スタンプポイントでは小島よしお


　氏と館長松岡俊宏の対談映像をモニターで放映します。


　※スタンプ台紙は本館１Ｆ 500系新幹線電車付近に設置します。


　※スタンプを集めた方には、スマートフォン等の壁紙として使え　


　る特典画像をプレゼント！特典画像はゴール地点の二次元コード


　を読み取ってダウンロードをお願いします。（通信費は各自負


　担）







３．おっぱっぴー的！SLスチーム号運行


　ＳＬスチーム号にイベント開催記念ヘッドマークを掲出。また、


　車内で小島よしお氏のオリジナルアナウンスをお楽しみいただけ　


　ます♪


　＜運行時間＞　


　11：00～16：00の間で、概ね30～90分に１本運行


　※詳しい時刻は、当館webサイトまたはインフォメーションでご　


　確認ください。


　＜開催場所＞　ＳＬスチーム号のりば


　＜乗車料金＞　大人(高校生以上)：300円


　　　　　　　　子ども(３歳～中学生)：100円





▲ＳＬスチーム号

４．小島よしお１日館長デー　


　小島よしお氏が京都鉄道博物館１日館長に就任！松岡館長とのト


　ークショーや、ネタも披露♪


　＜開 催 日＞　７月26日(日)・８月23日(日)


　＜開催時刻＞　１.11：00　２.14：00　各回30分


　＜開催場所＞　本館１Ｆ　３車両前


　※参加方法については後日、ＨＰ等でおしらせします。





▲イベントアンバサダー　小島よしお氏

「“ちょっと”先のミライお見せします展」

鉄道やくらしに関わる「“ちょっと”先のミライ」、みなさんはどんな事を想像しますか？ＪＲ西日本グループは鉄道やまちづくり、宇宙などの様々な分野で、新しい技術やアイデアを持つスタートアップ企業とともによりよいミライのために挑戦しています。他にも鉄道会社などの取組みもご紹介します。“ちょっと”先のミライ、見に来てください！



【開催期間】７月18日(土)～８月23日(日)


【開催場所】本館２Ｆ　企画展示室





▲イメージビジュアル　※画像は生成ＡＩを使用して作成しました。

１．「ミライの鉄道ゾーン」　


　鉄道の保守で活躍するロボット技術や次世代の鉄道システムな　


　ど、鉄道の安全を支える技術や便利で快適な移動に役立つ新しい


　サービスがいろいろ！“ちょっと”先の鉄道をご紹介します。


　協力：大阪モノレール株式会社、関西高速鉄道株式会社、西日本　


　旅客鉄道株式会社、リニア・鉄道館(東海旅客鉄道株式会社)、日


　本信号株式会社、ジェイアール西日本商事株式会社（順不同）



２．「ミライのくらしゾーン」


　世界初となる３Ｄプリンター駅舎の建設プロジェクト、ＸＲ（ク


　ロスリアリティ）技術を活用したまちづくり、陸上養殖が実現す


　る食の課題への取組みなど、ＪＲ西日本グループとスタートアッ


　プ企業が描く“ちょっと”先のくらしや地域社会のミライにつなが


　るさまざまな挑戦をご紹介します。


　協力：株式会社ＪＲ西日本イノベーションズ、株式会社STYLY、


　セレンディクス株式会社（順不同）





▲３Ｄプリンター駅舎「初島駅」

３．「ミライの宇宙事業ゾーン」


　日本初の民間ロケット射場「スペースポート紀伊(SPK)」（和歌


　山県串本町・那智勝浦町）から宇宙を目指すカイロスロケットの


　挑戦を紹介します。今回、初展示となる発射台部品や接続ケーブ


　ル、フライトタグはこれまで一般公開されていない貴重な実物資


　料です。また、旅行会社が取組む宇宙事業の理解を深めるプロジ


　ェクトなどもご紹介。日本の民間宇宙開発の最前線をチェック！


　協力：スペースワン株式会社、株式会社日本旅行（順不同）



４．「あなたのミライ教えてください」


　「ミライの自分」へのメッセージや「どんなミライ」に期待する


　か等、ミライに向けたメッセージを書いて、ご自身の想いをシェ


　アしてください。メッセージは画像データとして、株式会社日本


　旅行が行う「We are going to the moon」プロジェクトのひと


　つとして月面へメッセージを届けます。


　※上記プロジェクトの詳細は


　https://www.nta.co.jp/galaxyproject/120th-project/　


　をご覧ください。








５．ワークショップ


　展示に関連するワークショップを開催！開催日をチェックして展示と一緒にお楽しみください。


　（一部有料申込制あり）


１.　講演会「のぞいてみよう！宇宙宅配便のしくみ


　～カイロスロケットの舞台裏に迫る！～」


　＜講 演 者＞　スペースワン株式会社　企画・営業本部主任


　　　　　　　 宝蔵蓮也（ほうぞうれんや）氏


　＜開 催 日＞ ７月18日(土)


　＜開催時刻＞　１.11:00　２.14:00　所要時間約30分


　＜開催場所＞　本館３Ｆ　ホール


　＜定　　員＞　各回50名


　＜参加方法＞


　 開催時刻の15分前に開場しますのでお集まりください。


　＜参加対象＞　どなたでも参加可能


　主催：スペースワン株式会社





▲講演者　宝蔵　蓮也氏

２.　ペットボトルロケットを飛ばそう！


　経験が豊富なスタッフが良く飛ぶ秘訣を伝授＋製作をお手伝いし


　ます。種子島などで本物のロケット打上げ支援も行っている宇宙


　教育のプロフェッショナルがロケットの疑問にもお答えします！


　製作したペットボトルロケットはお持ち帰りいただけます。


　＜開 催 日＞ ７月19日(日)


　＜開催時刻＞　１.10:30　２.12：30　３.14：00　


　所要時間約60分　※雨天決行


　＜開催場所＞　製作：ＳＬ休憩所　発射：転車台付近


　＜参加対象＞　３歳以上～高校生　


　※小学生以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。


　＜定　　員＞　各回20名


　＜参加方法＞　アソビューで販売するチケットを購入ください。


　＜販売期間＞　７月10日(金)16：30～７月19日(日)14：00　


　※キャンセルは7月18日(土)23：59まで可能です。


　＜価　　格＞　１名2,000円（入館券は別途お買い求めくださ


　い。保護者は入館券のみ必要です。）


　主催：株式会社日本旅行　GALAXY PROJECT　





▲ペットボトルロケット（イメージ)

３.　「STYLYおえかきAR」ワークショップ


　ＡＲ（拡張現実）とよばれる技術を使って、自分で描いた絵を空


　中に浮かべてみよう！


　＜開 催 日＞ ８月８日(土)


　＜開催時刻＞ １.11：00　２.13：00　３.14：00　４.15：00　


　５.16：00　所要時間約30分


　＜開催場所＞　作成：本館３Ｆホール　実演：スカイテラス（雨


　天時はホールで行います）


　＜参加対象＞　どなたでも参加可能　※小学生以下のお子様は保


　護者同伴でご参加ください。


　※スマートフォンを使用しますので端末をご持参ください。


　（通信費各自負担）


　＜定　　員＞　各回15組


　＜参加方法＞　各回開催時刻の20分前より開催場所で整理券を配


　布します。（なくなり次第終了）


　主催：株式会社STYLY





▲体験のようす(イメージ)

４.　３Dプリンターワークショップ


　３Ｄプリンターの紹介と合わせて、Ａ「ウメテツフィギュア」ま


　たはＢ「新幹線プレート」どちらかの着色を体験していただきま


　す。※Ａ・Ｂの選択はできません。


　＜開 催 日＞ ８月９日（日)


　＜開催時刻＞ １.11：00　２.13：00　３.14：00　４.15：00　


　所要時間約30分


　＜開催場所＞　本館３Ｆ　ホール


　＜参加対象＞　３歳～小学生　※保護者同伴でご参加ください。


　＜定　　員＞　各回15組


　＜参加方法＞　各回開催時刻の20分前より開催場所で整理券を配


　布します。（なくなり次第終了）


　主催：セレンディクス株式会社





▲３Ｄプリンター(イメージ)

５.　小型ドローンを操縦してみよう！


　＜開 催 日＞ ８月22日(土)


　＜受付時間＞ 10：30～16：30　(12：00～13：00は休止)　


　体験時間 約３分


　※状況により早めに受付を締切ることがあります。


　＜開催場所＞　本館３Ｆ　ホール


　＜参加方法＞　受付順にご案内します。


　＜参加対象＞　小学生限定　※保護者同伴でご参加ください。


　主催：ジェイアール西日本商事株式会社





▲体験のようす(イメージ)

第２弾も


お楽しみに！


「鉄道模型トミックス50周年展 in 京都鉄道博物館」


(８月29日(土)～９月23日(水・祝))※詳細は決まり次第、おしらせします。