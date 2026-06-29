農福コンソーシアムひろしま 7月９日総会・講演会を開催

社会福祉法人宗越福祉会

【令和 8 年度 農福コンソーシアムひろしま 総会・講演会】

日 時 : 令和 8 年 7 月 9 日（木）14:00～16:30

会 場 : 東広島市市民文化センター アザレアホールおよび オンライン（Zoom ）

開催形式: 会場参加とオンライン配信を併用するハイブリッド形式です。Zoom のビデオ会議システムを利用し、質疑応答はチャット機能等で受け付け、司会が代読・対応します。

主 催 : 農福コンソーシアムひろしま（事務局：宗越福祉会）

対 象 : コンソーシアム会員、自治体関係者、福祉・農業関係者、一般市民 等

定 員 : 会場：約 50 名（予定）／オンライン：50 名程度（予定）

参 加 費: 無 料

プログラム

14:00～14:40 総会（活動報告・令和 8 年度事業計画 等）

14:40～14:50 休憩・講演準備

14:50～16:30 講演会

講演会テーマ: 『農福連携による地域のブランド作物の再生』

講師: 株式会社 菜々屋 代表取締役 松原 克浩氏

株式会社 菜々屋 代表取締役 矢野 正英氏

株式会社 菜々屋 代表取締役 松原 克浩氏株式会社 菜々屋 代表取締役 矢野 正英氏

申し込みはこちら :https://forms.gle/xsvzbPScYtzUKEZYA

本件に関する報道各位からのお問合せ

農福コンソーシアムひろしま 事務局 / 担当：林

TEL/FAX:0848-88-9367 MAIL: manage@noufukuhiroshima.com