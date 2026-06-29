農福コンソーシアムひろしま 7月９日総会・講演会を開催

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社会福祉法人宗越福祉会

【令和 8 年度 農福コンソーシアムひろしま 総会・講演会】


日 時　: 令和 8 年 7 月 9 日（木）14:00～16:30


会 場　: 東広島市市民文化センター アザレアホールおよび オンライン（Zoom ）


開催形式: 会場参加とオンライン配信を併用するハイブリッド形式です。Zoom のビデオ会議システムを利用し、質疑応答はチャット機能等で受け付け、司会が代読・対応します。


主 催　: 農福コンソーシアムひろしま（事務局：宗越福祉会）


対 象　: コンソーシアム会員、自治体関係者、福祉・農業関係者、一般市民 等


定 員　: 会場：約 50 名（予定）／オンライン：50 名程度（予定）


参 加 費: 無 料



プログラム


14:00～14:40 総会（活動報告・令和 8 年度事業計画 等）


14:40～14:50 休憩・講演準備


14:50～16:30 講演会



講演会テーマ: 『農福連携による地域のブランド作物の再生』


講師: 株式会社 菜々屋 代表取締役 松原 克浩氏


　　 株式会社 菜々屋 代表取締役 矢野 正英氏






株式会社 菜々屋 代表取締役 松原 克浩氏

株式会社 菜々屋 代表取締役 矢野 正英氏


申し込みはこちら :
https://forms.gle/xsvzbPScYtzUKEZYA



本件に関する報道各位からのお問合せ


農福コンソーシアムひろしま 事務局 / 担当：林　　


TEL/FAX:0848-88-9367　　MAIL: manage@noufukuhiroshima.com