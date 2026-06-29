PEANUTS Cafe｜“10周年”を記念したアニバーサリーメニュー・アイテム第3弾がスタート！カラーバリエーション豊富な全8種のフロートが登場！

株式会社ポトマック(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

おかげさまで、PEANUTS Cafeは2025年10月2日に10周年を迎えました。

PEANUTS Cafeの歩んできた10年間の”HISTORY”を大切にしながら、皆さまへの感謝を込めて、PEANUTS 連載開始の1950年から、2000年の最終回までコミックの中でたびたび登場していた、スヌーピーの毎日の大切な食事の時間を表す“SUPPERTIME！”を10周年のコンセプトに掲げ、1年間を通してアニバーサリーメニューやアイテム、その他お客様に喜んでいただけるイベント施策を届けてまいります。

7月1日（水）からスタートする10周年アニバーサリーのラストを飾る第3弾では、“PEANUTS GANG at SUPPERTIME”をテーマに、10周年を記念して特別に新しく、カフェ店員に扮したピーナッツ・ギャングのアートを採用しました。

見た目も可愛いドリンクやカラーバリエーション豊かなアイテムを展開するほか、ECおよび店頭にてペーパータグキーホルダーのノベルティ施策も実施いたします。

10周年特設ページ(https://www.peanutscafe.jp/10th/?footer-banner)

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MENU｜第3弾(7/1～)

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ピーナッツ・ギャングをモチーフにした、見た目も楽しいカラフルなフロートをご用意しました。

詳細はこちら :https://www.peanutscafe.jp/news/topics/4248/

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GOODS

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ピーナッツ・ギャングをモチーフにした、カラーバリエーション豊富なアイテムには、思わずコレクションしたくなるグラスやミニプレートに加え、日常使いしやすいバッグもラインナップ。

さらに、スペシャルアートをあしらったテーブルウェアや定番アイテムをご用意しました。

詳細はこちら :https://www.peanutscafe.jp/news/goods/4244/

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SPECAL EVENT

▶Campaign

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

思わず集めたくなるスペシャルアートをあしらった、PEANUTS Cafeでしか手に入らない特別なアイテムです。

PEANUTS Cafeで4,400円(税込)ご利用のお客様に、先着でスぺシャルアートをあしらったペーパータグキーホルダーをお渡しいたします。

※オンラインショップは、10周年アイテムを含む7,700円(税込)以上ご注文のお客様に配布いたします。

-展開店舗

PEANUTS Cafe 神戸

PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム(南町田) ※グッズ・ノベルティーのみ

PEANUTS Cafe 名古屋

PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)

PEANUTS Cafe 大阪

PEANUTS Cafe オンラインショップ

※1会計につき1個のお渡しとなります。

※飲食、物販、テイクアウト利用が対象。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※オンラインショップは、10周年アイテムを含む7,700円(税込)以上ご注文のお客様に配布いたします。

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▶Facade display

10周年を記念し、全店舗のファサードをジョー・クールのスペシャルアートで華やかに演出します。

写真を撮ってお気に入りの一枚を、ぜひシェアしてみてくださいね。

ぜひ、この機会にPEANUTS CafeでPEANUTSの世界観をご堪能ください。

店舗情報

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe 神戸

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

PEANUTS HOTEL 1F

TEL/ 078-862-3912

公式HP

※アイテムのみの展開です。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS DINER 神戸

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

PEANUTS HOTEL 3F

TEL/ 078-862-3912

公式HP

※メニューのみの展開です。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム(南町田)

〒194-0004

東京都町田市鶴間3-1-４

南町田グランベリーパーク パークライフ棟

TEL 042-850-7390

公式HP

※アイテムのみの展開です。

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PEANUTS Cafe 名古屋

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3-18-15先 RAYARD Hisaya-odori Park

TEL 052-211-9660

公式HP

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PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU B2F

TEL 03-6434-0046

公式HP

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PEANUTS Cafe 大阪

〒565-0826

大阪府吹田市千里万博公園２－１ ららぽーとEXPOCITY 1F

TEL 06-6155-6634

公式HP

公式HP

公式Instagram

公式Facebook

公式X(旧Twitter)

＜参考＞

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト(http://www.snoopy.co.jp/)

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」(https://www.facebook.com/SnoopyJapan)

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 (https://x.com/snoopyjapan)

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」(https://x.com/snoopy_jp_info)

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」(https://www.instagram.com/snoopyindailylife)

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」(https://www.tiktok.com/@peanuts_jp)

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）