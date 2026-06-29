＜感謝御礼＞2日で達成！『補講男子』クラウドファンディングにより初のスマートフォンアプリ開発決定！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区）は、2026年6月29日（月）に『補講男子』クラウドファンディングの目標を達成し、スマートフォンアプリ開発を決定しました。

『補講男子』スマートフォンアプリ開発応援プロジェクト 目標達成！

2026年6月27日(土)よりスタートした『補講男子』スマートフォンアプリ開発応援プロジェクトは、皆さまからの温かいご支援により、開始からわずか2日で目標金額を達成いたしました。ご支援いただいた受講生の皆さまに、心より御礼申し上げます。

今後は受講生の皆さまにさらに豊かな着席体験をお届けすべく、ストレッチゴールに挑戦していきます。続報を楽しみにお待ちください！

『補講男子』初のスマートフォンアプリ概要

『補講男子』スマートフォンアプリ開発応援プロジェクトキービジュアル

タイトル：はなまるタイマー（仮）

基本プレイ無料（一部課金）

iOS / Android

リリース時期：2027年春を予定 ※変更の可能性がございます

ジャンル：イケメン先生と絆を深める作業アプリ

コンセプト：

頑張らなくちゃいけないことがある―――そんな時には「はなまるタイマー」の出番！

タイマーで時間を測るだけでなく、イケメン先生に励まされながら勉強・仕事・家事・作業などに取り組む「着席」時間。BGMや背景、先生たちの衣装をカスタマイズして、あなたらしくスイッチON。

着席した時間や回数に応じて、先生との絆を深めると解放される盛りだくさんのコンテンツでモチベーションもUP♪ あなたの「着席」時間にそっと寄り添い、あなたがさらに楽しく「着席」できるアプリを目指しています。

登場キャラクター・ストーリースマートフォンアプリ『はなまるタイマー(仮)』登場キャラクター１.スマートフォンアプリ『はなまるタイマー(仮)』登場キャラクター２.

原作ドラマCDで描くメインストーリー軸よりも少し時を経た補講男子が、スマートフォンアプリに登場します！

補講男子との絆を深めることで解放されていくキャラクターストーリーに加えて、彼とより親密な時間を過ごせる季節イベントや特別なシチュエーションを描いたスペシャルストーリーもご用意する予定です。



イントロダクション：

勉強、仕事、家事、作業―――

ひとりじゃ、頑張れない日もある。



そんなあなたが辿り着いた、

街角にひっそり佇む とある教室。



導かれるようにその扉を開けると

個性豊かな先生たちが待っていて……！？



スペシャルストーリーの例：

・ふたりきりのお花見や海水浴、クリスマスなどの季節ストーリー

・ご褒美、ヤキモチ、スパルタレッスン、もしも彼が○○だったら……といった特別なシチュエーションストーリー

※内容は変更になる場合があります

※一部ストーリーはコンテンツのご購入が必要な可能性があります。

プロジェクト概要

『補講男子』スマートフォンアプリ開発応援プロジェクト

期間：2026年6月27日(土)18:00～8月25日(火)23:59

プラットフォーム：ソレオス

目的：『補講男子』スマートフォンアプリ開発

目標金額：300万円

※今後はストレッチゴールに挑戦していく予定です。追加情報の解禁をお楽しみに！

詳細はこちら :https://soreosu.com/projects/hokodan

本プロジェクトの実施にあたり、リターン品として様々な新規グッズ・デジタルコンテンツなどをご用意しております。金額やリターン品の内容、注意事項などの詳細は各コース詳細ページをご確認ください。

一部新作グッズのイメージ画像

リターン品一覧

With 補講男子 お守り（全6種）アプリ化応援描きおろしイラスト 缶バッジ（全6種）アプリ化応援描きおろしイラスト カード型アクリルスタンド（全6種）BBQアクリルスタンド（全6種）マスカレードアクリルスタンド（全6種）クリスマスアクリルスタンド（全6種）

《デジタルコンテンツ》

・キャラクターからのお礼メッセージメール

・キャラクターアイコン

・スマホ待ち受け画像

・デジタル着席証（コースによりニックネーム有無が異なります）

・アプリ開発応援プロジェクト限定ストーリー

・テーマ×キャラクター指定 ニックネーム入りショートストーリー（テーマ3種×キャラ6種）

・クレジット掲載（小）

・クレジット掲載（中）

・クレジット掲載（大）

・アプリ内に設定できる背景としてあなたのお部屋を参考にイラストを制作



《グッズ》

・アプリ化応援描きおろしイラスト ポストカード

・With 補講男子 お守り

・アプリ化応援描きおろしイラスト 缶バッジ

・アプリ化応援描きおろしイラスト カード型アクリルスタンド

・BBQアクリルスタンド

・マスカレードアクリルスタンド

・クリスマスアクリルスタンド

・ニックネーム・誕生日入り バースデーポストカード（イラスト選択制）

・あなたのためだけの通知表

・ドラマCD複製台本

・藤真拓哉さん描きおろしキャラクターイラスト ※藤代、貴志、樹は完売

・はなまる総テスト！等身大パネル（イベント時展示済みのもの）※完売



《体験等》

・ベータ版テスト参加権

・プロデューサー対面 ヒアリング会参加権

藤真拓哉さん描きおろしイラストサンプル藤真拓哉さん描きおろしキャラクターイラスト 茶屋町義也×キメ顔のサンプル

各キャラクター１名様限定で、藤真拓哉さんにイラストのリクエストができるコースをご用意しました。

ノーマル/笑顔/泣き顔/怒り顔/真顔/微笑み/キメ顔の中から選択いただきます。

藤真拓哉さんのサイン・ご指定のニックネーム入りで画像をお届けします！

コース一覧

『補講男子』アプリ化応援プロジェクト リワード一覧１.『補講男子』アプリ化応援プロジェクト リワード一覧２.『補講男子』アプリ化応援プロジェクト リワード一覧３.- メッセージコース（税込330円）- きみのスマホをジャックコース（税込1,200円）- New補講教室（仮）へようこそコース（税込1,980円）- キラッと輝くバッジコース（税込2,750円）- きみに幸あれ！コース（税込3,850円）- いつも一緒コース（税込9,900円）- 季節のアクスタコース（税込10,500円）- はーい！出席確認コース（税込20,000円）- きみをお祝いコース（税込30,000円）- きみと紡ぐ物語コース（税込55,000円）- １対１の特別補講コース（税込85,000円）- はなまるコンプリートコース（税込400,000円）- プロデューサーと補講コース（税込80,000円）- イラスト描きおろし！コース（キャラクター別、各1名限定）（税込300,000円）※藤代、貴志、樹は完売- 等身大パネルコース（キャラクター別、各1名限定）（税込200,000円）※完売- ごめんください！家庭訪問コース（税込200,000円、10名限定）

『補講男子』とは

補講男子 キービジュアル

「EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）」ブランドのメディアミックスコンテンツ第1弾としてスタート。キャッチコピーは「絶対、好きにさせてやる」。

勉強嫌いの乙女たちに向けた、メディアミックス“着席”プロジェクトとなります。

「補講男子」公式サイト :https://www.hokodan.com/──絶対、好きにさせてやる。

ソレオスとは

「ソレオス」は、アニメ・コミック・ゲーム・声優に関連するプロジェクトを支援するためのクラウドファンディングサービスです。ファンの力でイベントやオリジナルグッズの実現が可能となり、支援者にはプロジェクト発案者から感謝のリターン品が贈られます。

引き続き、応援をよろしくお願いいたします！

早くも目標を達成し、スマートフォンアプリ開発が決定した『補講男子』。

さまざまなリワードはもちろんのこと、アプリの内容もお楽しみに。

引き続き、本プロジェクトへのご支援・ご声援を賜れますと幸いです。

これらの続報は全て、随時「補講男子」公式X(https://x.com/hoko_dan)より発表いたします。

今後もさらに拡大し続ける注目のプロジェクト『補講男子』。

これからの新展開にぜひご注目ください！

公式ファンクラブ『補講委員会』 :https://hokou-iinkai.com/「補講男子」公式サイト :https://www.hokodan.com/「補講男子」公式X :https://x.com/hoko_dan「補講男子」公式TikTok :https://www.tiktok.com/@hoko_dan「補講男子」公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@hokodan_channel楽曲配信 :https://fanlink.tv/HOKOUDANSHI

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アース・スター エンターテイメント公式サイト

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya-official.jp/

コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/