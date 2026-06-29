Biz Architects、既存のエンタープライズシステム基盤を最大活用する企業向けAI Agent導入サービス「Biz AI Works」を提供開始

「新しいSaaSを増やさない」AI活用へ 追加コスト月額0円で実現する次世代AI基盤を実現

Biz Architects株式会社

Biz Architects株式会社（本社：東京都、代表取締役：大江真揮人）は、企業が既に契約しているMicrosoftやGoogleなどのエンタープライズ基盤を活用し、極小コストで高度なAI Agent環境を構築する新サービス「Biz AI Works」の提供を開始いたしました。

本サービスは、企業が保有する既存IT資産を最大限活用することで、AI導入コストを抑えながら高い投資対効果を実現するとともに、データ資産を自社で運用・保守できるウェアハウス構築まで含めた内製化支援を提供します。

AI導入が進む一方で、「SaaS疲れ」という新たな課題

生成AIやAI Agentの活用が急速に広がる中、多くの企業ではAIサービスや業務SaaSを個別に導入した結果、

・ライセンス費用が増え続ける

・データが複数システムへ分散する

・ベンダー依存が強まりシステム変更が困難になる

・運用ノウハウが社内に蓄積されず、ブラックボックス化する

といった新たな課題が顕在化しています。

一方、多くの企業ではMicrosoft 365やGoogle Workspaceなどのエンタープライズ基盤を既に導入しており、高度なAI・データ活用を実現できる環境が整っています。

当社は「新しいシステムを導入する」のではなく、「今ある基盤を最大限活用する」という発想から、本サービスを開発しました。

新サービス「Biz AI Works」の特徴

１. 既存エンタープライズ基盤を活用したAI Agent導入

「Biz AI Works」は、MicrosoftやGoogleなど、企業が既に契約しているクラウド基盤を最大限活用し、高度なAI Agentや業務自動化環境を構築します。

外部SaaSへの依存を極力抑えることで、

・追加ライセンスコストを最小限に抑制

・月額ゼロを目指すランニングコスト

・既存システムとの高い親和性

・導入後すぐに投資対効果を実感できる環境

を実現します。

基幹システムを新たに構築・刷新するアプローチとは異なり、企業がすでに保有している資産を最大限活用することで、短期間・低コストでAI活用を開始できる点が大きな特長です。



２. データ資産を守る独立型データレイク／データウェアハウス構築

AI活用において最も重要なのは、企業が蓄積してきたデータ資産です。

「Biz AI Works」では、AI環境とは独立したデータレイク・データウェアハウスを構築することで、企業自身がデータ資産を保有・管理できるアーキテクチャを採用しています。

これにより、

・データ統合コストの削減

・データ資産の一元管理

・ベンダーロックインの回避

・将来的なAIサービス変更にも柔軟に対応可能

といった、中長期的なIT戦略の自由度を高めます。

AIツールは変わっても、企業のデータ資産は変わらない。その考え方を基盤としたシステム設計を提供します。



３. 導入して終わらない、内製化まで見据えた伴走支援

当社はシステムを納品するだけではなく、お客様が自らAIを運用・改善できる体制づくりまで支援します。

プロジェクトを通じて、

・AI Agentの構築ノウハウ

・データ活用方法

・保守・運用方法

・業務改善の進め方

をお客様へ移転し、ブラックボックス化しやすいAI・システム運用の内製化を推進します。

これにより、継続的な改善サイクルを企業自身で回すことが可能となり、将来的な保守コストの削減や運用の効率化にもつながります。

Biz Architectsが考えるAI導入のあるべき姿

生成AIの進化により、企業は次々と新しいツールを導入する時代を迎えています。

しかし、真に重要なのは「新しいツールを増やすこと」ではなく、「今あるIT資産をどう最大限活用するか」です。

当社は、企業が既に保有しているMicrosoftやGoogleなどのエンタープライズ基盤を中心に据えたシステム設計を通じて、コストを抑えながら高い成果を生み出すAI活用を支援します。

さらに、企業のデータ資産を守り、ノウハウを社内へ蓄積することで、変化の激しいAI時代においても継続的に進化できるIT基盤の実現を目指しています。

代表取締役社長 大江真揮人のコメント

AI導入を検討する企業の多くが、既に十分な機能を備えたエンタープライズ基盤及びAI readyに変換できるデータの質と量を保有しています。

私たちは、それらの既存資産を最大限活用することで、追加コストを抑えながら投資対効果の最大化を実現し、お客様自身が運用・改善を続けられる仕組みづくりまで支援したいと考えています。

AIを「導入する」だけではなく、「企業の力として定着させる」、そして「企業価値を向上させる」ことが、当社の提供価値です。

今後の展望

当社は「Biz AI Works」の提供を通じて、企業のAI導入における新たなスタンダードとして、「既存資産を最大限活用し、データ資産を守り、内製化を実現するAI基盤」の普及を目指します。

今後も、AI戦略の策定からデータ基盤構築、AI Agent開発、業務自動化、運用定着・内製化支援までを一気通貫で提供し、国内企業の持続的なDX推進に貢献してまいります。

Biz Architects株式会社

本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目12番4号 ネクストサイト渋谷ビル5階

webサイト：https://biz-architects.co.jp/

代表取締役社長：大江真揮人

事業内容：戦略支援・実務支援・AI/DXサービスを始めとする経営コンサルティング

人材育成に向けた研修及び人材紹介サービス