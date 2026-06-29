役員人事及び経営体制に関するお知らせ

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574、以下「当社」）は、2026年6月27日開催の第13回定時株主総会および同日開催の取締役会において、経営体制の強化を目的とした役員人事を決定し、舟越勇介が取締役副社長に就任いたしましたことをお知らせいたします。

今回の役員体制の変更は、当社が推進する新中期経営計画を着実に実行し、事業成長をさらに加速させるため、経営体制の強化を目的として実施するものです。

■役員人事の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/157_1_4209ee206592068a2e1b206d3f0bb69b.jpg?v=202606290951 ]

なお、代表取締役については変更はなく、上四元 絢が引き続き代表取締役社長を務めます。また、舟越 勇介の役員就任に伴う代表権はありません。

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「新しい価値の創造と機会の拡大」を理念に、全国にFASTNAILブランドを展開するネイルサービスチェーンを運営。デジタル・マーケティングやAIシステム開発のノウハウを活かし、美容・ライフスタイル領域で事業を展開しています。今後はWEB3インフラ分野への本格的進出により、日本発の次世代プラットフォーマーとしての地位確立を目指します。

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」

コーポレートサイト：https://convano.com/