働き盛りの女性、疲れを感じても休息に費用はかけにくい。休息に使える金額は「1,000円未満まで」が8割超

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は全国の25歳～44歳の女性を対象に「休息不足」に関するアンケート調査を実施しました。

調査結果

・75.5％が「疲れが取れていないと感じることがある」と回答

・疲れが取れていない理由は、「睡眠時間が短い」が56.3％で最多。

・疲れの取り方を知っているができていない理由は、「時間がない」32.5％、「面倒で続かない」25.2％、「お金をかけたくない」22.5％が上位に

・疲れを取るために月に使ってもいい金額では、8割が「1,000円未満まで」

調査結果(https://alulu.com/media/tips_recovery_lack/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_recovery_lack)

■75.5％が「疲れが取れていない」と回答

「寝たはずなのに、疲れが取れていないと感じることはあるか」を尋ねたところ、

75.5％が「ある」と回答しました。

■疲れが取れない理由は「睡眠時間が短い」が最多。スマホ・ストレスも4割前後に

「疲れが取れていないと感じる理由」を尋ねたところ、

最も多かったのは「睡眠時間が短い」56.3％でした。

次いで、「寝る前にスマホを見てしまう」41.1％、「ストレスや考えごとが多い」40.4％が続きました。

■「本当はしたいこと」は早く寝ること。約4割は「スマホを見る時間を減らしたい」

「疲れを取るために、本当はしたいけどできていないこと」を尋ねたところ、

「早く寝る」が51.0％で最多となりました。

次いで、「スマホを見る時間を減らす」39.1％、「何もしない時間を作る」25.8％が続いています。

疲れを取るために必要だと感じていることは、特別なことばかりではありません。早く寝る、スマホ時間を減らす、何もしない時間を作るなど、日常の中でできることが上位に並びました。

■できていない理由は「時間がない」が最多。「面倒」「お金をかけたくない」も上位に

疲れを取るためにしたいことができていない理由では、

「時間がない」が32.5％で最多となりました。

次いで、「面倒で続かない」25.2％、「お金をかけたくない」22.5％、「自分の時間を削りたくない」21.2％が続きました。

「自分の時間を削りたくない」も２割を超えており、早く寝た方がいいと分かっていても、夜の自由時間を手放しにくい人もいるようです。

■ 休息に使える金額は「1,000円未満まで」が8割超

「疲れを取るために月いくらまでなら使ってもいいか」を尋ねたところ、

「0円」が33.8％、「500円～1,000円未満」29.1％、「500円未満」19.9％となり、

1,000円未満までの回答が82.8％を占めました。

疲れを取りたいと感じている人は多い一方で、

休息のために大きな金額をかけることには慎重な人が多いようです。

高額な快眠グッズや本格的なケアよりも、

日常の中で無理なく取り入れられる休息方法が求められている可能性があります。

■試してみたい商品は「枕・寝具」が最多

「疲れを取るための商品で試してみたいもの」を尋ねたところ、

「枕・寝具」が36.4％で最多となりました。

疲れ対策としては、睡眠環境を整える枕や寝具への関心が高いことが分かります。

一方で、休息に使える金額は「1,000円未満まで」が8割超となっており、

関心はあっても、実際に大きな費用をかけることには慎重な様子がうかがえます。

■疲れを感じても、休息に大きな費用はかけにくい？

今回の調査では、疲れを感じていても、休息のために新しく何かを始めたり、大きな出費をしたりすることは非常に慎重になる人が多い様子がうかがえました。

疲れを取るために使える金額は「1,000円未満まで」が8割超となり、休息のために大きな費用をかけることには慎重な傾向が見られます。

忙しい日々の中では、高額なケアや特別な習慣よりも、無理なく続けられる休息の工夫が求められているのかもしれません。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/tips_recovery_lack/(https://alulu.com/media/tips_recovery_lack/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_recovery_lack)

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_shrinkflation)）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 24歳～44歳の女性

調査期間： 2026年6月24日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 200名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_recovery_lack)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_recovery_lack)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/