【北海道限定】北海道産小麦を使用した『キューブパン』シリーズ第2弾　2種のカスタードが入った「たっぷりクリームのキューブパン」を発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、四角い見た目が特長の『キューブパン』シリーズ第2弾として、「たっぷりクリームのキューブパン」を、北海道内のセブン‐イレブン店舗にて6月30日（火）より順次発売いたします。

北海道産小麦を使用した商品として第1弾として発売、現在も発売中の「ダブルチョコクリームのキューブパン」と「香ばしチーズオニオンのキューブパン」の2品もご好評をいただいております。

今回、新たな味わいとして登場する「たっぷりクリームのキューブパン」は、北海道産小麦を使用したしっとりとした食感のパン生地の中に、コクのあるカスタードとふんわり軽やかでくちどけのよいカスタードホイップの2種類のクリームをたっぷり詰めた、ボリューム感もある一品です。

“2種のカスタード”のおいしさを一度にたっぷり楽しめる「キューブパン」

■たっぷりクリームのキューブパン

価格：218円（税込235.44円）

発売日：6月30日（火）～順次

販売エリア：北海道

『キューブパン』シリーズ第1弾も販売中！

■ダブルチョコクリームのキューブパン

価格：218円（税込235.44円）

発売中

販売エリア：北海道

ココア風味のパン生地は、北海道産小麦を使用したしっとり食感が特長。中には濃厚なチョコクリームと軽やかなチョコホイップクリームの2種のチョコクリームが包み込まれており、スイーツとしても楽しんでいただける商品です。

■香ばしチーズオニオンのキューブパン

価格：198円（税込213.84円）

発売中

販売エリア：北海道

北海道産小麦を使用した生地にチーズペーストを練り込み、香ばしく炒めたオニオン・チーズ・マヨネーズをトッピング。ボリューム感もあり、食事にもぴったりな商品です。

プレスリリース URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000967.000155396.html

担当者コメント

『キューブパン』シリーズは、売場で目を引くかわいらしい見た目が特長です。「ダブルチョコクリーム」「香ばしチーズオニオン」に加え、今回「たっぷりクリーム」を北海道限定で発売いたします。本シリーズにおいても地産地消の取り組みを大切に、北海道産小麦を使用しました。おいしさと選ぶ楽しさ、そして地域の皆様に愛されるシリーズを目指してまいります。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。