木曽のまち全体が“この日だけ”の結婚パーティー会場に。「IINDA Local」初開催

MAW株式会社

MAW株式会社（所在：長野県松本市、代表：星野大輔）は、特定のエリアに所在する数々の店舗（＝まち）とともに、祝いの機会を彩る新サービス「IINDA Local」の初回を、26年6月13日に長野県・木曽町にて開催しましたことをご報告いたします。



本サービスは、主催者にとってなじみのまちや心地よいまちから、祝いのかたちを決められる機会を提供するもの。暮らしの場を祝いの場に変えることで、日常の延長線上で祝いの機会を催すことができ、ゲストは祝いの時間も前後もその地を旅するように過ごせます。



今回開催した結婚パーティーでは、木曽にて製造業を中心とした事業を展開しながら、まちづくりにも取り組む新郎新婦とご一緒しました。日々ふたりが足を運ぶなじみの場所を会場に変えることで、ゲストには木曽の日常に触れる機会をご用意。祝いの機会をきっかけに、まちの魅力まで味わえる時間をお過ごしいただきました。



IINDA Local ：https://iinda.co.jp/local

待合室も、食事も、歓談も、スピーチも、木曽のなかで

IINDA Local 初回開催の舞台は長野県・木曽町。中山道・福島宿として栄えた木曽11宿の中心地であるこの場所は、御嶽山や木曽駒ヶ岳に囲まれた雄大な自然や、木とともに育ってきた生活文化などが今も豊かに残っています。一方で同エリア内に結婚式場は無く、これまで祝いの機会は長野市や松本市をはじめとする県内外の別の場所にて催されてきました。



今回は木曽にて生まれ育った新郎が、まちの魅力を知ってもらえる機会になればと、IINDA Localでのパーティ開催を希望。当日はまちに点在するカフェやスナック、定食屋、菓子店など、新郎新婦が日頃からよく訪れる場所を会場としながら、ゲストとともにまちをめぐり、感謝と祝福の言葉を贈りあいました。

◎親族だけで神前式

新郎新婦とご親族が集い、地元の神社で神前式を挙げるところから一日はスタート。

澄み渡る青空と厳かな空気のなか、誓いの言葉やあたたかく見守るまなざしが交差しました。

◎ゲストは受付後、まちめぐりへ



式を終える頃にゲストが全国から木曽へ到着。木曽福島駅から徒歩すぐのスナックで受付を済ませ、参加者印としてリストバンドを巻いたら準備完了、まちへ繰り出します。



受付で配られた地図を頼りに、駅から徒歩約20分圏内に点在する店舗へそれぞれ、足をお運びいただきました。



暮らすようにひとつの場所をゆっくり味わうもよし、観光気分で少しずつ味見をして巡るのもよしと、楽しみ方は各ゲスト次第。途中から新郎新婦も合流し、まちを案内するようにともに歩く場面も見られました。

参考）参加店舗

・ナイトイン銀河（スナック）

・肥田亭（レストラン）

・だんぢり（居酒屋）

・茶房松島（カフェ）

・プラタナス（喫茶店）

・菓子蔵 喜しろう（菓子店）

◎観光客や地元の方も参加！鏡開きと振る舞い酒

2時間ほどまちを自由に楽しんだあとは、全員がいちど集合して鏡開きの儀を開催。

偶然居合わせた観光客や、近隣に住む地元の方も、普段見慣れないまちの景色に驚きつつ、新郎新婦に祝いの言葉を贈りながら一緒にご参加くださいました。

◎郡民会館へ移動。「10年後も仲良くいるために」をテーマにグループディカッション

パーティー後半では木曽郡民会館へ移動し、グループディスカッションを開催。経済同友会で出会われた新郎新婦ならではの時間として、会合の定番であるコンテンツを祝いの場にも取り入れたいとのご希望を叶えたものです。

テーマは「ふたりが10年後も仲良くいられるには？」。各グループに分かれ、時に冗談を飛ばし合い、時に白熱しながら進行した後、閉会の時間を迎えました。

■IINDA Local 今後の開催



「IINDA Local」は2026年5月14日にIINDAの新サービスとして開始。すでにお問い合わせを多数いただいている他、IINDAの別サービスで挙式予定のあった新郎新婦から、切り替えのご希望を頂戴する例も出てまいりました。今回の木曽町に限らず、男鹿市（秋田県）、新竪町（石川県）、すさみ町（和歌山県）、韮崎市（山梨県）での展開もございますので、ぜひお気軽にご相談ください。



まち全体を祝いの場に変えることで、普段のまちが少しだけドレスアップしたような、くすぐったく、幸せに溢れる時間を、IINDAを通じてご提供できたら嬉しく思います。

■IINDAについて



「自分の子どもが大人になった時、どのまちにいても楽しく過ごせる未来であってほしい」と願う代表により、2024年にサービスを開始。結婚式業界で培った長年の経験から、祝いをきっかけにまちと人がつながり、また魅力的なまちが広く届く機会をつくりたいと考え、本サービスの構想に至りました。

現在は「結婚式場の中だけで完結していた祝いを、まち全体にひらく」ため、自分たちらしい会場から祝いのかたちを選ぶ「IINDA Place」と、なじみのまち・心地よいまちから祝いのかたちを選ぶ「IINDA Local」を展開。非結婚式場の掲載媒体として、日本最大級の全国14県200施設を掲載しています。

各エリアにはそのまちに精通したウェディングプランナーを抱え、新郎新婦に違和感のない、自然なかたちでの祝いの機会をご提案しています。

公式サイト：https://iinda.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/iinda_official

【サービスのお問い合わせ先】

新郎新婦様：https://iinda.co.jp/contact

まちづくりご関係者様：iinda.info@maw-co.com

【会社情報】

MAW株式会社

所在地：〒390-0874 長野県松本市大手3-3-9 NTT東日本大名町ビル1F

代表取締役社長：星野大輔

URL：https://maw-company.studio.site/