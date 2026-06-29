東京方面への帰路も特別な朝に！「富士山ビュー特急」で夏季限定モーニングサービスを開始

富士急行株式会社

富士急グループの富士山麓電気鉄道株式会社（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町）は、2026年7月1日（水）～8月31日（月）の間、朝の時間帯に河口湖駅を出発する「富士山ビュー特急12号・大月行」の特別車両にて、人気食パン専門店 「FUJISAN SHOKUPAN」とコラボレーションした夏季限定モーニングサービスを実施いたします。

「富士山ビュー特急」は、富士山に一番近い鉄道「富士急行線」を走る観光特急列車で、その名の通り車窓から雄大な富士山を間近に望み、贅沢なくつろぎの時間を楽しむことができます。今回、観光列車の旅を彩る一つとして、河口湖～大月へ向かう朝の対象便に限り、特別車両（1号車）をご利用のお客様へ追加料金なしでモーニングサービスを提供します。

お届けするのは、河口湖駅から徒歩6分の人気店が手がける富士山型の可愛らしい「フジサンショクパン」。富士の天然水や山梨県産巨峰ジュース等の地元食材を使用し、高い香りと上品な甘さが広がるパンは、旅が終わった後も「また食べたい」と思わせる、この土地ならではのこだわりの一品で、国内外の観光客からも人気の商品です。

車内では、車窓に広がる“本物の富士山”を眺めながら、淹れたてのコーヒーを片手に“富士山型のパン“を味わう――。そんな富士山の魅力をあらためて感じられる、贅沢で特別な朝のひとときをお楽しみいただけます。

本列車は終点の大月駅に到着後、JR中央線の特急「かいじ号」（大月10:23発）へスムーズに接続。東京方面への帰路でも、富士山旅の余韻にゆったりと浸れる特別な朝時間をお届けいたします。

夏の朝、お帰りの移動時間も少しだけ贅沢に変えてくれる限定モーニング。この季節ならではの観光列車体験を、ぜひお楽しみください。

富士山ビュー特急 モーニングサービス概要

１．内 容

通常、特別車両でご好評いただいている“アテンダントによる観光案内”と“フリードリン

クサービス”に加え、本期間中は追加料金なしで「フジサンショクパン」をご提供いたし

ます。朝の美しい富士山とともに、特別なモーニングタイムをお楽しみください。

２．料 金

2,570円（税込）

通常の特別車両ご乗車価格（運賃＋特急料金＋特別車両料金）でご利用いただけます。

※パンの提供による追加料金はかかりません。

３．対象列車

富士山ビュー特急12号（河口湖駅 9:16発 ～ 大月駅 10:16着）

４．対象座席

特別車両（1号車）をご予約のお客様 ※スイーツプラン等のプラン利用は対象外です。

５．提供期間

2026年7月1日（水）～8月31日（月）

※予約は乗車日の30日前から開始。予約締切は乗車日の4日前13時

６．サービス内容

１.「FUJISAN SHOKUPAN」のフジサンショクパン（お一人様につき1点）

※個包装のため、お持ち帰りも可能です。

２.ドリンクサービス

（コーヒー、紅茶、緑茶、リンゴジュース、オレンジジュース等がおかわり自由）

３.アテンダントによる観光案内＆乗車記念スタンプ（1号車限定）

食パン専門店「FUJISAN SHOKUPAN」について

富士の絶景が美しい河口湖。河口湖は富士山の天然水に恵まれ、四季折々の豊富な自然が生み出す食材が魅力的な場所です。そんな地元の食材を通して、皆様を笑顔にしたい。そんな想いで、河口湖に食パン専門店をオープンいたしました。地元の皆様から、河口湖を訪れた人まで、皆様に喜んでもらえるように日々食パンづくりに励んでいます。

富士山ビュー特急について

富士山に一番近い鉄道「富士急行線」の大月駅～河口湖駅間（全長26.6km）を走る朱い観光列車。路線の最大標高差は約500mにおよび、額縁のような車窓からは富士山の雄大な景観を望むことができます。車両デザインはJR九州の車両等も手掛ける工業デザイナーの水戸岡鋭治氏が担当しており、木のぬくもりを感じるホテルのような内装が特徴です。ゆったりとした洗練された空間が、移動の時間さえも至福なひとときへと彩ります。

会社概要

社 名 ：富士山麓電気鉄道株式会社

代表者 ：石井 謙一

営業開始：2022年（令和4年）4月1日

所在地 ：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3641番地

事業内容：鉄道事業、索道事業等

公式サイト：https://www.fujikyu-railway.jp/