【7月・8月限定】創業140年・老舗胡麻屋の「金ごま」が香る、夏の贅沢冷やし担々麺

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

株式会社クリエイト・ヌードルズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：中澤 祐介）が運営する「つけめんTETSU」は、創業140年を誇る老舗胡麻屋「和田萬」の濃厚な金ごまペーストを贅沢に使用した、冷やし担々麺を7月1日（水）より関東の「つけめんTETSU」店舗（一部店舗を除く）にて販売を開始いたします。

「つけめんTETSUの夏の定番」として毎年絶大な人気を誇る、この時期だけの特別な一杯をぜひご賞味ください。

商品概要

本商品は、つけめんTETSUが自信を持ってご提供する鶏スープをベースに、老舗胡麻屋「和田萬」の濃厚な金ごまペーストを合わせた、夏にふさわしい極上の一杯です。

たっぷりの野菜と肉あんをトッピングし、特製ラー油のコク深い辛みと甘み、そして青山椒油の強烈な痺れが重なり合う、複雑かつ奥行きのある味わいに仕上げました。麺には国産小麦100%使用のもちもち限定多加水麺を採用し、濃厚なスープとの絡みを最大限に引き出しています。

「まぜそば」と「つけめん」の2スタイルからお好みに合わせてお選びいただけます。

販売情報

商 品 名：冷やし担々麺

価 格： 1,200円（税込）

※横浜ﾗﾝﾄ゛ﾏｰｸﾌﾟﾗｻ゛店は土日祝1,320円（税込）

販売期間： 7月1日（水）～8月31日（月）

販売店舗：関東の「つけめんTETSU」全店舗

※「つけめんTETSU CIAL横浜店」を除く

販売時間： 各店舗の営業時間に準ずる

つけめんTETSUについて

「つけめんTETSU」は、2005年8月に東京都文京区千駄木にて誕生し、東京を中心につけめん専門店として多店舗展開しております。

改良を重ねてきた自慢の濃厚豚骨魚介つけめんの他に、冷めたスープを熱々に再加熱することが出来る「焼き石(フードコートでは提供しておりません)」というサービスを行っており、「焼き石」をスープに入れた際の「ジュワ―――！」という音、沸きだつスープ、湯気と共に運ばれてくる香り、味覚でも視覚でも嗅覚でも楽しめます。

過去に「食べログ百名店」「トリップアドバイザーエクセレンス」など多くの表彰を受けており、東京のラーメン界を牽引する一杯として、今後もお客様に喜んでいただける商品・空間・サービスを目指してまいります。

会社概要

株式会社クリエイト・ヌードルズ

本社所在地：東京都品川区東五反田5-10-18

代表取締役：中澤 祐介

設立：2001年

事業内容：つけめん及びラーメンの店舗運営

URL：https://www.createrestaurants.com/business/group/create_noodles/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社クリエイト・ヌードルズ 広報担当 岩井 邦人

TEL：03-6853-8102

E-mail：kunihito.iwai@createrestaurants.com