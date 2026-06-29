日本精化、TCFDレポート2026を公開

日本精化株式会社

https://www.nipponseika.co.jp/sustainability/pdf/tcfdreport_2026_jp.pdf

日本精化株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役執行役員社長：矢野 浩史）は、「TCFDレポート2026」を公開いたしましたのでお知らせいたします。

サステナビリティに対する当社の取組みは、以下のURLよりご覧いただけます。

■TCFDレポート：https://www.nipponseika.co.jp/sustainability/report/

■サステナビリティページ：https://www.nipponseika.co.jp/sustainability/

当社は今後も「サステナブル社会の実現と当社の持続的な成長の両立を目指す」というサステナビリティ基本方針の下、GHG排出量削減をはじめとする環境への影響低減に向けた取組みを推進してまいります。

日本精化株式会社

**会社概要**

- 本社所在地：大阪府大阪市中央区備後町2丁目4番9号 日本精化ビル10F

- 代表者名：矢野 浩史

- 上場：東証プライム

- 資本金：59億3322万円

- 設立：1918年02月

- 事業内容：機能性製品及び環境衛生製品の製造販売、不動産の賃貸

- ウェブサイト：https://www.nipponseika.co.jp/

- 公式Instagram：https://www.instagram.com/nfc_corporate_official/