《平日限定》小僧寿しのお買い得フェア♪6月29日(月)～人気ネタがたっぷり♪『たっぷりフェア』開催！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、6月29日(月)～7月3日(金)、7月6日(月)～7月10日(金)、7月13日(月)～7月17日(金)の期間限定で『たっぷりフェア』を開催します。

◆『たっぷりフェア』のご紹介

小僧寿しの大人気企画！『たっぷりフェア』！ボリューム満点で好きなネタが盛りだくさん！各830円(税込896円)と、大変お買い得です！！



◆販売日：6月29日(月)～7月3日(金)、7月6日(月)～7月10日(金)、7月13日(月)～7月17日(金)



《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

まぐろたっぷり握りまぐろたっぷり握り

830円(税込896円)

人気のまぐろをたっぷり楽しめる満足感たっぷりの握り。赤身やねぎまぐろを盛り込み、まぐろ好きにはたまらない一皿です。

サーモンたっぷり握りサーモンたっぷり握り

830円(税込896円)

脂ののったサーモンをたっぷり盛り込んだ王道人気の一皿。とろけるような食感と濃厚な旨みを存分に楽しめます。

えびたっぷり握りえびたっぷり握り

830円(税込896円)

ぷりぷり食感のえびをたっぷり味わえる華やかな握り。食べ応えがありながらも、さっぱり楽しめる一皿です。

えんがわたっぷり握りえんがわたっぷり握り

830円(税込896円)

コリコリ食感と脂の旨みが楽しめるえんがわを贅沢に盛り付け。濃厚な味わいで満足感の高い人気商品です。

いかたっぷり握りいかたっぷり握り

830円(税込896円)

やわらかな食感と噛むほど広がる甘みが魅力のいかをたっぷり使用。シンプルだからこそ素材の美味しさが際立つ一皿です。

穴子たっぷり握り穴子たっぷり握り

830円(税込896円)

香ばしくふっくら仕上げた穴子を贅沢に味わえる一皿。甘辛いタレとやわらかな食感が食欲をそそります。

たっぷりまぐろ丼たっぷりまぐろ丼

830円(税込896円)

まぐろ好きにたまらない、赤身・たたき・ねぎまぐろを贅沢に盛り込んだ一杯。いかやサーモン切落しも加わり、食べ応え抜群の満足丼です。

たっぷりサーモン丼たっぷりサーモン丼

830円(税込896円)

脂ののったサーモンをたっぷり盛り付けた、サーモン好きに嬉しい一杯。濃厚な旨みととろける食感が楽しめます。

たっぷりえんがわ丼たっぷりえんがわ丼

830円(税込896円)

コリコリ食感と濃厚な脂の旨みが魅力のえんがわをたっぷり使用。ひと口ごとに広がる贅沢な味わいがクセになる一杯です。

たっぷりえび丼たっぷりえび丼

830円(税込896円)

ぷりぷり食感のえびをたっぷり盛り付けた華やかな海鮮丼。食べ応えがありながら、さっぱりと楽しめる人気の味わいです。

たっぷりいか丼たっぷりいか丼

830円(税込896円)

いかの甘みとやわらかな食感を存分に楽しめる、いか好き必見の一杯。まぐろたたきやサーモン切落しを添えて、最後まで飽きずに味わえます。

たっぷり穴子丼たっぷり穴子丼

830円(税込896円)

香ばしくふっくら焼き上げた穴子を豪快に盛り付け。とろけるような食感と甘辛い旨みが口いっぱいに広がる贅沢丼です。

にぎりはそれぞれのネタをたっぷり味わえる満足感のある内容。

丼ぶりは海の幸をふんだんに盛り付け、見た目も華やかで食べ応え抜群です。

ぜひこの機会に、小僧寿し自慢の海鮮を思う存分お楽しみください。この機会に小僧寿しへ♪

フェア詳細に関するURL：https://x.gd/wIhgW(https://x.gd/wIhgW)

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典

https://kozosushi.co.jp/(https://kozosushi.co.jp/)