日本M&Aセンターグループ ネクストナビ 代表取締役の異動に関するお知らせ

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

当社持分法適用会社である株式会社ネクストナビ（以下、ネクストナビ /本社：東京都千代田区）について、代表取締役の異動を下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。



記

当社持分法適用会社である株式会社ネクストナビ 代表取締役の異動（2026年6月29日付）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81927/table/601_1_d2230ef65b4bd49cbeaec1198eb6060d.jpg?v=202606290951 ]

ネクストナビは2016年8月に、当社および親族・従業員承継や財産承継を支援する株式会社青山財産ネットワークスにより設立された合弁会社です。「事業承継を成功に導き その後の人生をより豊かに」を企業理念とし、事業承継や財産活用に関する総合コンサルティング事業を行っています。

新代表取締役社長の瀬谷は、株式会社日本M&AセンターにてM&Aコンサルタントとして活躍後、現在は同社CS推進部長として、M&A成約式の運営や経営者の人生史 「The WAY」の制作のほか、顧客の声を起点とした品質改善・人材育成を担っています。

このたびの経営体制変更により、事業承継における資本政策やグループ再編等の事前準備から、売却後・承継後のオーナー経営者の資産管理、人生設計のサポートに至るまで一気通貫で伴走し、M&Aの「成約」のみならず「成功」を支援する体制を強化します。なお、代表を退任する雨森は、引き続き日本M&Aセンター 上席執行役員 資本市場統括部長として、プロマーケット上場支援事業の発展に尽力してまいります。

新代表取締役社長 瀬谷祐介プロフィール

外資系金融機関を経て、日本M&Aセンターに入社。業種特化事業部（現・地域産業戦略事業部）の立ち上げメンバーであり、2012年からヘルスケア業界・IT業界を中心に中堅中小企業から上場企業まで数多くの友好的なM&A、事業承継を実現。これまで100件以上を成約に導いており、国内有数のM&Aプレイヤーのひとりとして、入社後13年以上にわたりM&Aコンサルタント業務、マネジメント業務に従事。

2026年度より日本M&Aセンター CS推進部長に就任し、顧客の声を起点とした品質改善・人材育成・ES向上を推進。ネクストナビ社長としてM&Aのビフォーからアフターに至るまでの一貫支援を仕組み化し、譲渡オーナーの豊かな人生に寄り添う。

日本M&Aセンターにて多くのオーナー経営者の事業承継に携わる中で、「承継後の人生をいかに豊かにできるか」こそが、真の成功であると強く感じています。ネクストナビが掲げる「ビジネス・事業承継・財産承継の成功の3拍子」は、まさにその答えです。承継前には中立的な立場で全体最適のコンサルティングを行い、承継後には第二の人生を豊かにする多様なサービスを提供する。その両面から支援できる唯一無二の存在として、経営者ご一族の幸せに寄り添う、一生涯のパートナーであり続けることを目指します。

日本M&Aセンターグループは、2026年4月に創業35周年を迎えました。

創業35周年を「第二創業」の機会と位置付け、事業基盤の強化と提供価値の向上に引き続き取り組み、さらなる飛躍を目指します。

【株式会社ネクストナビ】

会社名：株式会社ネクストナビ

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：事業承継および承継後の総合コンサルティング

設立：2016年8月

株主：株式会社日本M&Aセンターホールディングス：50％、株式会社青山財産ネットワークス：50%

役員一覧：

代表取締役社長 瀬谷 祐介

代表取締役副社長 多和田 大紀

取締役 蓮見 正純

三宅 卓

仲川 薫

羽田 寛芳

長坂 道広

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、

ベトナム、マレーシア、タイ

（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンターホールディングス 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp