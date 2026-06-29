【札幌グランドホテル】毎年夏の人気企画「華麗なるシェフのカレーパン」　販売期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が経営する、札幌グランドホテル（札幌市中央区、総支配人：長瀬 隆則）では、2026年7月1日（水）より、東館1階ザ・ベーカリー＆ペイスリーにて毎年恒例の夏の人気企画「華麗なるシェフのカレーパン」を開催いたします。

総料理長をはじめ、和食・洋食・中国料理の各調理長が趣向を凝らしたオリジナルカレーパンが登場。スパイスを効かせた一品や北海道産食材の魅力を引き出した一品など、それぞれの調理長ならではの発想と技術が詰まった味わいをご堪能いただけます。今年も7月・8月の2か月間で全6種類をご用意し、“シェフ渾身の一品”の食べ比べをお愉しみいただけます。期間中は、お客様の投票で人気No.1を決定する「シェフのカレーパン No.1決定戦」を開催。さらに対象商品6個のご購入で応募できる「スタンプラリーキャンペーン」では、ホテルお食事券3,000円分が当たるチャンスもご用意しております。

個性豊かなカレーパンの食べ比べと、お客様参加型の企画を通じて、札幌グランドホテルならではの夏の味覚をお愉しみください。

札幌グランドホテルは、故秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、北海道初の本格的洋式ホテルとして、西欧文化の窓口という役割を担ってまいりました。これからも世代を超えて愛されるホテルを目指し、皆様により豊かな時間をご提供できるよう、歩み続けてまいります。

華麗なるシェフのカレーパン 概要

販売期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月） 8:30～20:00

販売場所：ザ・ベーカリー＆ペイストリー（東館1階）

料金：各\480（税込） ※テイクアウトの価格を表示しております。

お客様からのご予約・お問い合わせ：0120‐193400 10:30～19:00

【7月のカレーパン】

●「黒毛和牛挽肉の麻婆麺カレーパン」

チャイニーズダイニング 黄鶴 調理長 阿部 匡史

黒毛和牛挽肉の旨みと花椒の香りが広がる麻婆麺を包み込んだ一品。ピリッとした辛味と奥深いコクが食欲を刺激する夏にぴったりのカレーパンです。

黒毛和牛挽肉の麻婆麺カレーパン

●「北海道産ベーコンと3種茸のクリーミースティックカレーパン」北海道ダイニング ビッグジョッキ 調理長 犬飼 英介

北海道産ベーコンの旨みと3種類の茸の豊かな香りを閉じ込めた

グラタン風フィリングを、食べやすいスティックタイプに仕上げました。まろやかな味わいと香ばしい生地が調和するカレーパンです。

北海道産ベーコンと3種茸のクリーミースティックカレーパン

●「白老牛と北海道産とうもろこしの無水カレーパン」

ガーデンダイニング 環樂 調理長 澤田 朋和

上質な白老牛と甘み豊かな北海道産とうもろこしを使用し、水を加えず素材の旨みだけで仕上げた贅沢なカレー。北海道の恵みを存分に味わえるカレーパンです。

白老牛と北海道産とうもろこしの無水カレーパン

【8月のカレーパン】

●「胡椒餅カレーパン」

札幌グランドホテル 総料理長 伊藤博之

台湾の人気グルメ「胡椒餅」をイメージし、スパイスの香りと肉の旨みをカレーと融合させました。噛むたびに広がる香ばしさと刺激的な味わいをお愉しみください。

胡椒餅カレーパン

●「トマトキーマカレーと燻製モッツァレラチーズのパンツェロッティ風」ノーザンテラスダイナー 調理長 鳴海 洋介

トマトの爽やかな酸味を生かしたキーマカレーに、スモークした

モッツァレラチーズを合わせました。イタリアの包み揚げピッツァ

「パンツェロッティ」をイメージした、香り豊かな洋風カレーパンです。

トマトキーマカレーと燻製モッツァレラチーズのパンツェロッティ風

●「魚介のラグーとモッツァレッラチーズのカレーパン」

ラウンジ・バー オールドサルーン1934 調理長 中川 将太

魚介の旨みを凝縮したラグーソースに、まろやかなモッツァレラチーズを合わせました。カレーのスパイスと魚介の風味が織りなす、奥行きのある味わいをご堪能ください。

魚介のラグーとモッツァレッラチーズのカレーパン

【シェフのカレーパン No.1 決定戦】

期間中、ザ・ベーカリー＆ペイストリー店頭に設置の投票ボードにて、お気に入りのカレーパンへご投票いただけます。

6種類の個性豊かなカレーパンを食べ比べて、あなたの“推しカレーパン”をぜひ応援してください。

投票結果は後日、ホテル公式ホームページおよびSNSにて発表いたします。

昨年の投票ボードの様子

【シェフのカレーパン スタンプラリーキャンペーン】

期間中にシェフのカレーパンをご購入いただくと、1つご購入ごとに1個のスタンプを押させていただきます。6個制覇していただいたお客様の中から、抽選で30名様に、札幌グランドホテル食事券 \3,000分をプレゼントいたします。

※スタンプカードは、ザ・ベーカリー&ペイストリーにご用意しております。

※6個のスタンプが押されたスタンプカードに必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。

※種類は問わず6個ご購入いただきますと、1回ご応募いただけます。おひとり様何度でもご応募可能です。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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札幌グランドホテル

札幌グランドホテルは、故、秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、「北海道初の本格的洋式ホテル」として、西欧文化の窓口という役割を担い続けております。1951年5月に北海道初の政府登録国際観光ホテルとなり、1978年6月には日本初のベルパーソン（女性）が登場するなど、常に時代の先駆者として歩み続けております。



※札幌グランドホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：札幌グランドホテル

所在地：〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西4丁目

開業：1934年12月11日

構造：地上17階・地下2階

客室数：494室・1,004名

URL：https://grand1934.com/

Facebook：https://www.facebook.com/grand1934

X：https://twitter.com/SapporoGrand

Instagram：https://www.instagram.com/sapporograndhotel/