オンラインセミナー『辞める理由は、本人ではなく“受け入れ側”にもある。外国人材・障がい者が定着する職場の共通点～人事本部が押さえるべきマネジメントの観点とは～』を開催

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役兼執行役員社長：米田光宏、以下「ツナググループ」）は、2026年6月25日にオンラインセミナー『辞める理由は、本人ではなく“受け入れ側”にもある。外国人材・障がい者が定着する職場の共通点～人事本部が押さえるべきマネジメントの観点とは～』を開催します。

セミナーお申し込みはこちら :https://spoolplus.spool.co.jp/seminar_stay_management?organizationId=1539

ダイバーシティ推進が叫ばれて久しい昨今では、障がい者雇用・外国人採用は採用戦略上の重要テーマとなる一方で、採用後の定着や受け入れ体制に課題を抱える企業も少なくありません。

特に、

「採用した人材が十分に活躍する前に離職してしまう」

「現場の教育・受け入れ負荷が高まる」

といった課題は、多くの企業で共通して見られます。

この2領域は入口こそ異なりますが、定着フェーズにおける課題構造には多くの共通点があります。

特に多く見られるのが以下のようなケースです。

- 業務設計が不十分で、生産性の最大化ができていない- 現場任せの受け入れにより、部門間で温度差・非効率が発生- フォロー業務が人事部門に集中し、入社後のフォローが属人的になっている- 在留資格や制度対応など、オペレーション負荷が高い

こうした課題を放置したまま採用を進めると、早期離職や現場負荷の増加につながり、本来期待していた採用成果を十分に得られない可能性があります。

本セミナーでは、障がい者雇用・外国人採用それぞれで実績を持つ2社が登壇し、いくつかの企業事例を交えながら、長期的な定着を実現するために人事責任者が押さえるべき組織設計・マネジメントのポイントを解説します。

■セミナーについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4558/table/485_1_b7e01bcd455b7cabd4f2deb0f8b4900e.jpg?v=202606290951 ]

このような担当者様に最適です- 障がいのある方や外国人を採用したものの、定着率や受け入れ体制に課題を感じている方- 2026年7月の法定雇用率引き上げへの対応をまだ具体化できていない方- 多様な人材の受け入れを進めていきたい方

主な対象者- 企業の人事ご責任者- 外国人採用ご責任者- 障がい者雇用ご責任者

セミナーお申し込みはこちら :https://spoolplus.spool.co.jp/seminar_stay_management?organizationId=1539

■登壇者情報

株式会社エスプールプラス障がい者雇用促進グループコンサルティングチーム リーダー山本 侑史

エスプールに入社後、社長室にて管理部門業務に従事。

その後、エスプールプラスにて、障がい者雇用のマーケティングや企業へのコンサルティングを経験。

現在では、自身の部署での障がい者雇用経験をもとに、様々な企業の障がい者雇用支援に尽力している。

株式会社ツナググループ・ホールディングスマーケット開発本部 グローバル推進部栗田 誠

2004年 東京・千葉エリアの企業様に対してチラシやフリーペーパーを活用した採用集客のご支援を担当。

2023年 短期単発メディアであるショットワークスの営業として、派遣会社様を顧客として、スタッフ採用を支援。

2025年 現在の外国人活躍をご支援するグローバル推進部門へ異動し、数十社の企業様に対して外国人材の送客から、受け入れ体制の構築支援、受け入れ後のフォローまで幅広くご支援。

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役兼執行役員社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給ギャップ解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用業務代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。