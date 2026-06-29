ドラマー・大竹美希、RE-MiX artsに加入。RESOLABで新企画始動。

株式会社RE-MiX arts

株式会社RE-MiX arts（本社：東京都、代表取締役：本間詩麻）にプロドラマー・大竹美希が加入し、新たなクリエイティブシーンの創造に取り組みます。



今後は、創作の裏側や挑戦のプロセスを継続的に記録するとともに、多面的な活動をオンラインメディア「RESOLAB（レゾラボ）」を通じて発信してまいります。

■ 大竹美希について

大竹美希は、ライブ、舞台作品への参加、アーティストサポートなど幅広いフィールドで経験を重ねてきたプロドラマーです。６歳からリズムを探求し、日本を代表するセッションドラマー村石雅行氏に師事して技術を磨いた確かなバックボーンは、演奏にとどまらず、プロジェクト全体の解像度を高めるディレクションへと昇華されています。



現在はバンド「夜はいつでも回転している」「Heavenstamp」のメンバーとして活動するほか、

LIVE STAGE『ぼっち・ざ・ろっく！』での伊地知虹夏役や各アーティストのライブサポートなど、ジャンルを横断しながら幅広く活躍。多層的なファンベースを持つ発信力を武器に、次世代の音楽表現における新たなスタンダードを体現しています。



今後は株式会社torotak所属アーティストとしての活動を継続しながら、RE-MiX artsとの連携のもと、新たなプロジェクトや育成プログラムへの参加を通じて、さらなる表現活動の幅を広げてまいります。



所属バンド

・夜はいつでも回転している（Drums）

・Heavenstamp（Drums/Chorus）



主な経歴

・2020年7月 「ポカリスエット『ボクらの夏』篇」挿入歌 ドラムレコーディング参加

・2023年 NAONのYAON 2023 出演（@日比谷野外音楽堂）

・2023年 舞台「LIVE STAGE ぼっち・ざ・ろっく！」伊地知虹夏役 出演

・2025年 舞台「LIVE STAGE ぼっち・ざ・ろっく！」（KT Zepp Yokohama / Zepp Namba）出演

・2026年 舞台「LIVE STAGE ぼっち・ざ・ろっく！ RE:boot」伊地知虹夏役 出演



参加作品

・Netflixシリーズ ドラマ「グラスハート」(ドラム演奏指導等)

サポート・参加アーティスト

なるみや、駒形友梨、fluffy、ゆう。ほか



大竹 美希 (@miki_drum_) on X：https://x.com/miki_drum_

(https://x.com/miki_drum_) (@miki_drum_) on Instagram: https://www.instagram.com/miki_drum_/?hl=ja

■ RESOLABでの発信について

衝動を、共鳴へ。



RESOLABは、「衝動を、共鳴へ。」をコンセプトに、アーティストの創作過程や挑戦を記録・発信するオンラインメディアです。



大竹美希に関するコンテンツでは、以下の内容を順次公開してまいります。



・これまでの活動の軌跡

・アーティストとしての価値観や想い

・創作の裏側や挑戦のプロセス

・日々の成長や制作の記録



完成した作品だけでなく、その背景にある試行錯誤や創作の過程も発信することで、アーティストの歩みを、より身近に感じていただける場を目指します。

RESOLAB

https://note.com/resolab

※各種SNSでの展開も今後行ってまいります。

https://x.com/RESOLABx

https://www.instagram.com/resolab.ig/

https://www.youtube.com/@RESOLAB-yt

■ さらなる飛躍に向けて

株式会社RE-MiX artsは、大竹美希の創作活動を継続的に支援するとともに、国内外でのさらなる飛躍に向けた環境づくりに取り組みます。大竹美希が持つ表現の可能性をさらに広げながら、ジャンルや国境を越えた新たなクリエイティブシーンの創造に、ともに挑戦してまいります。

また、RE-MiX artsは、完成した作品だけでなく、その背景にある創作や挑戦の過程にも価値があると考えています。アーティストとともに歩み、新たな文化と価値を創造していくことを目指していきますので、今後の展開にぜひご期待ください。



また、2026年6月30日（火）より、大竹美希オリジナルグッズの受注販売をRE-MiX arts official shopにて開始いたします。アーティスト活動を応援してくださる皆さまへ向けて、大竹美希の魅力を表現したアイテムをお届けします。



初回受注受付期間

2026年6月30日（火）0:00 ～ 2026年7月13日（月）23:59

※受注受付はこちら：https://remixarts.theshop.jp/

◼︎RE-MiX artsとは

株式会社RE-MiX artsは、楽曲・音源制作やイベントの企画・映像制作に加え、デザインディレクションまで、多岐にわたるコンテンツ創造を行う総合制作会社です。お客様のイメージを具現化するだけでなく、現役で活躍するアーティストがプロデューサーとなって、未来に残る作品を共創し、新たな体験と価値をご提案します。



所属プロデューサー/アーティスト

・Akira Kawasaki（mouse on the keys）

・Daisuke Niitome（mouse on the keys/DNAAK）

・Takumi Shiroeda（mouse on the keys）

・Rintaro Uekawa（映像作家/CGクリエイター）

・Chino Kosaku（Seeker's Club Band）

・Naoki Aizawa（デザイナー）

※詳細はこちら：https://re-mixarts.com/#producers

制作実績 (一部抜粋)

・ NHK『新プロジェクトX ～挑戦者たち～』- Soundtrack

・ TBS 日曜劇場『ラストマン-全盲の捜査官-』- Soundtrack

・ ssstein 2025 FALL WINTER SHOW IN PARIS - Music

※詳細はこちら：https://re-mixarts.com/#works

【会社概要】

株式会社RE-MiX arts

設立 : 2024年1月25日

所在地 : 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷408

事業内容 : 楽曲・音源制作、映像制作、プロデュース、イベント企画、デザイン制作、マーケティング、アーティスト育成・マネジメントなど

コーポレートサイト : https://re-mixarts.com/





本リリースに関するお問い合わせ

株式会社 RE-MiX arts

担当者：友石 正太郎（Tomoishi Shotaro）

メールアドレス：arts@re-mix.community

株式会社 RE-MiX arts

設立 : 2024年1月25日

所在地 : 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷408

事業内容 : 楽曲・音源制作、映像制作、プロデュース、イベント企画、デザイン制作、マーケティン

グ、アーティスト育成・マネジメントなど

コーポレートサイト : https://re-mixarts.com/



