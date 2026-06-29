Lexar、高速PCIe Gen4 SSD「NM790」シリーズでPS5(R)のストレージ拡張を提案

株式会社旭東トレーディング

株式会社旭東エレクトロニクス（ブランド名：SUNEAST）は、日本国内総代理店として販売するLexar製PCIe Gen4 NVMe SSD「NM790」シリーズについて、PlayStation(R)5（PS5(R)）のストレージ拡張用途として改めてご提案いたします。

2026年11月には、世界中のゲームファンが待ち望む大型タイトル『Grand Theft Auto VI（GTA6）』の発売が予定されており、多くのユーザーがPS5本体のストレージ容量を見直すタイミングを迎えています。

近年のゲームタイトルは、リアルなグラフィック表現やオープンワールド化の進化により、インストール容量が年々増加しています。大型アップデートや追加コンテンツも含めると、1タイトルで100GBを超えるゲームも珍しくありません。

さらに、ゲームメディアなどでは『Grand Theft Auto VI』についても、大容量タイトルになる可能性やストレージ確保の重要性が話題となっており、発売前からSSDの増設を検討するユーザーが増えています。

一方で、多くのPS5ユーザーは、本体ストレージのみで十分と考えがちです。

しかし、新作タイトルをインストールするたびに、

・プレイ中のゲームを削除する

・必要になるたび再ダウンロードする

・容量不足で大型アップデートが行えない

といったストレージ不足の悩みを抱えるケースも少なくありません。

PS5では、M.2 NVMe SSD（PCIe Gen4 x4）・シーケンシャル読込速度5,500MB/s以上のSSDを増設することで、内蔵ストレージ容量を拡張できます。

Lexar NM790シリーズは、このPS5推奨仕様を満たす高速SSDとして、高いパフォーマンスと十分なストレージ容量を提供し、大容量ゲームを快適に保存・管理できます。

大容量SSDを導入するメリット

・大型タイトルを削除せず、そのまま保存可能

・ゲームの再ダウンロードにかかる時間を削減

・大型アップデートにも余裕を持って対応

・複数のダウンロード版ゲームをまとめて保存

・スクリーンショットやゲームプレイ動画も安心して保存

NM790シリーズはPCIe Gen4 x4対応により、高速なデータ転送性能を実現。PS5はもちろん、ゲーミングPCのストレージアップグレードにも最適です。

また、ヒートシンク搭載モデルはPS5への増設にも適しており、高負荷時でも安定した放熱性能を発揮します。

「容量はまだ足りている」と思っている方へ

現在は本体ストレージだけで十分に感じていても、大型タイトルの発売や継続的なアップデート、ダウンロード版ゲームの購入が続くことで、ストレージ容量は想像以上の速さで消費されていきます。

特に今後発売予定の大型タイトルを複数プレイ予定の方は、事前にストレージを増設しておくことで、ゲームを削除・再インストールする手間を軽減し、快適なゲーム環境を長く維持できます。

一時的な価格だけではなく、再ダウンロードに費やす時間やストレージ管理の手間まで考えると、高速・大容量SSDへのアップグレードは、これからのゲームライフをより快適にする有効な選択肢です。

株式会社旭東エレクトロニクスは、今後も高性能ストレージ製品を通じて、ゲームユーザーの快適なプレイ環境をサポートしてまいります。

製品概要

■製品名

Lexar NM790 PCIe Gen4 NVMe SSD

ヒートシンク搭載モデル

・1TB：LNM790X001T-RN9NG

・2TB：LNM790X002T-RN9NG

・4TB：LNM790X004T-RN9NG

ヒートシンク非搭載モデル

・1TB：LNM790X001T-RNNNG

・2TB：LNM790X002T-RNNNG

・4TB：LNM790X004T-RNNNG

■主な仕様

・フォームファクター：M.2 2280

・インターフェース：PCIe Gen4 x4

・プロトコル：NVMe

・PS5推奨仕様（読込速度5,500MB/s以上）に対応

■ブランド

Lexar

（日本国内総代理店：株式会社旭東エレクトロニクス）

【製品ページ】

https://americas.lexar.com/product/lexar-nm790-with-heatsink-pcie-gen4x4-nvme-m-2-ssd/

【お問い合わせ先】

株式会社旭東エレクトロニクス SUNEAST

E-mail：info@suneast.co.jp