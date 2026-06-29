国内外の厳選されたスタートアップ340社が集結！「IVS Startup Market」の出展企業決定。進化した「開かれた市場」でビジネスを加速 #IVS2026

株式会社Headline Japan

国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS」は、2026年7月1日（水）～ 3日（金）の3日間、京都市の「みやこめっせ」で開催される「IVS2026」において、目玉コンテンツのひとつである「IVS Startup Market」の出展企業が決定したことをお知らせいたします。

「IVS Startup Market」とは？

IVSの推薦企業、国内有数のVCからの推薦、および厳正な自薦審査を通過したスタートアップのみが出展できる、展示交流スペースです。3日間の会期中、延べ340社、1日あたり100社が日替わりで総入れ替え出展する仕組みを採用しています。

前回の開催では、満足度5点中、出展満足度が「4.40」、VCがブースを案内するマーケットツアーの満足度も「3.94」と、参加企業から高い評価をいただきました。実際の成果としても、1ブースあたりの平均来場者数は110名（最大500～800名）を記録し、さらに投資家平均22名、取引先候補者平均23名とのディープな接触を実現。「予想以上のリードを獲得できた」「普段は会えない質の高い顧客やVC、事業会社と直接出会え、具体的な商談や協業のきっかけがその場で生まれた」と、多くの喜びの声をいただいています。

会場は、投資家や事業会社が効率良く「未来のパートナー」と交流できるよう設計されており、各ブースには代表者や事業責任者が常駐します。単なるサービス紹介に留まらず、事業提携、資金調達、採用といった具体的な「商談・交渉」がその場で行われる、極めて実利的な環境を提供します。

対象者・推奨来場者

IVS Startup Market特設サイトをオープン

- スタートアップ投資・出資に関心のある個人・法人投資家（VC/CVC）- 事業提携や協業先を模索している大企業・事業会社のビジネスパーソン- キャリアの可能性を広げたいプロフェッショナル・フリーランサー・学生- 最新の技術トレンドや市場の熱気を肌で体感したい方

IVS Startup Marketの出展企業を網羅した特設サイトを公開しました。

サイト内では、出展企業をフェーズや領域別に簡単に検索できる機能などを搭載。例えば、上記画像のように、DAY1に出展しているディープテック企業の名前と出展場所などを簡単にご覧いただけます。

たくさんのスタートアップと実利ある出会いを実現するためにもぜひご活用ください。

IVS Startup Market特設サイト

https://ivs.4s.link/startup-market

出展スタートアップ一覧

＜DAY1出展企業＞

SA-1

株式会社アークエッジ・スペース

SA-2

トレーダム株式会社

SA-3

株式会社FUNDiT

SA-4

Green Carbon株式会社

SA-5

株式会社Recho

SA-6

タッチスポット株式会社

SA-7

株式会社リングブル

SA-8

JPYC株式会社

SA-9

LAPRAS株式会社

SA-10

forest株式会社

SA-11

株式会社HARTi

SA-12

株式会社 Integral Geometry Science

SA-13

株式会社Sales Marker

SA-14

株式会社あかり保証

SA-15

株式会社Elith

SA-16

株式会社ZetaX

SA-17

株式会社zooba

SA-18

株式会社TAIAN

SA-19

株式会社tamateco

SA-20

株式会社UMIAILE

SA-21

株式会社inprog

SA-22

株式会社Space Quarters

SA-23

株式会社MUSE

SA-24

株式会社ロボトラック

SA-25

PDOLE株式会社

SA-26

TechNoam株式会社

SA-27

Mapfolio and InvoiceIn60

SA-28

株式会社FEIDIAS

SA-29

株式会社シルバコンパス

SA-30

株式会社mog

SA-31

HANAMII株式会社

SA-32

建設ロボティクス株式会社

SA-33

株式会社キシブル

SA-34

株式会社Gab

SA-35

カサナレ株式会社

SA-36

株式会社ジョシュ

SA-37

株式会社Things

SA-38

KUROFUNE株式会社

SA-39

株式会社NINAITE

SA-40

株式会社モッチハック

SA-41

Kanaria Tech株式会社

SA-42

株式会社SYSLEA

SA-43

株式会社Reelu

SA-44

株式会社モカブル

SB-1

株式会社VESS Labs

SB-2

株式会社Smooth

SB-3

株式会社Jamm

SB-4

バリュートープ株式会社

SB-5

株式会社Rhelixa

SB-6

プロップス株式会社

SB-7

株式会社コーシェリジャパン

SB-8

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SB-9

株式会社Initial S

SB-10

Contrea株式会社

SB-11

OneBox株式会社

SB-12

株式会社衝動

SB-13

株式会社LYMO

SB-14

株式会社RAYVEN

SB-15

株式会社RemitAid

SB-16

日本GXグループ株式会社

SB-17

株式会社YOHAKU Ai

SB-18

株式会社harmony

SB-19

CiPPo株式会社

SB-20

amu株式会社

SB-21

株式会社Essen

SB-22

株式会社フライル

SB-23

ThePlato Inc. (Tiro)

SB-24

株式会社Blue Water Energy

SB-25

株式会社Sally

SB-26

セールスブレイン株式会社

SB-27

deex株式会社

SB-28

株式会社KiZUKAI

SB-29

株式会社TWO

SB-30

株式会社INDX

SB-31

株式会社Tablecheck

SB-32

株式会社Teach

SB-33

あたらしいインターネット株式会社

SB-34

株式会社iiba

SB-35

ハイファイ株式会社

SB-36

株式会社スクールウィズ（TEPPEN ENGLISH）

SB-37

ファンピッキング株式会社

SB-38

エグゼヴィータ株式会社

SB-39

Otaac（オターク）株式会社

SB-40

株式会社MUFASA Technology

SB-41

株式会社RePlayce

SB-42

株式会社ソラリス

SB-43

ACTIOPORT PTE. LTD. (enavle)

SB-44

JVR株式会社

SC-1

Datumo

SC-2

Contents Lab. Blue Tokyo

SC-3

Willog Co., Ltd.

SC-4

Realdraw Inc.

SC-5

amondzlab

SC-6

SCATTERX Co.,Ltd.

SC-7

XL8

SC-8

SnE Company Corporation

SC-9

UCWARE

SC-10

PION CORPORATION

SC-11

Satelyx

SC-12

Icarus

SC-13

Omnichat

SC-14

Omnichat

SC-15

KopherBit Co., Ltd.

SC-16

Summys

SC-17

She Nicest

SC-18

Return Helper

SC-19

BarkingDog Technology INC.

SC-20

MaiAgent

SC-21

HiDock LLC

SC-22

modonut Tech., Ltd., Co.

SC-23

Reela AI

SC-24

Agentic Universe (Formi)

SC-25

QUICKCEP TECHNOLOGY PTE. LTD.

SC-26

WaytoAGI

SC-27

Scriben AI

SC-28

INSPAY

SC-29

MLR srl

SC-30

株式会社mediVR

SC-31

株式会社イムノセンス

SC-32

A-wave株式会社

SC-33

株式会社IDEABLE WORKS

SC-34

SecureNavi株式会社

SC-35

株式会社Sunda Technology Global

SC-36

株式会社FiT

SC-37

アトモフ株式会社

SC-38

株式会社エネコートテクノロジーズ

SC-39

株式会社Atomis

SC-40

株式会社FLOSFIA

＜DAY2出展企業＞

SA-1

株式会社ZEALS

SA-2

株式会社リモア

SA-3

株式会社STRACT

SA-4

クラウドローン株式会社

SA-5

株式会社SHINSEKAI Technologies

SA-6

株式会社TIMEWELL

SA-7

株式会社INREVO

SA-8

Legal Agent株式会社

SA-9

株式会社AIメンタルサポート

SA-10

株式会社SAINOMENT

SA-11

株式会社Peetslist

SA-12

株式会社NAGARA

SA-13

株式会社SoVa

SA-14

株式会社ノーコードソリューションズ

SA-15

株式会社フォワード

SA-16

Alche株式会社

SA-17

株式会社DJ Insight

SA-18

株式会社immedio

SA-19

bgrass株式会社

SA-20

Calaris Inc.

SA-21

株式会社きゅうりトマトなすび

SA-22

株式会社Tours

SA-23

株式会社CFOne

SA-24

株式会社Josan-she's

SA-25

株式会社CORE

SA-26

株式会社recri

SA-27

株式会社RENDEZ-VOUS

SA-28

株式会社MagicPod

SA-29

株式会社knewit

SA-30

NEULO株式会社（旧noll株式会社）

SA-31

株式会社マテリアルゲート

SA-32

株式会社原石

SA-33

リジェネソーム株式会社

SA-34

株式会社NappsTechnologies

SA-35

KYCコンサルティング株式会社

SA-36

株式会社SpaciaNet Japan

SA-37

株式会社AVIATE

SA-38

株式会社VisionAI

SA-39

株式会社森未来

SA-40

株式会社RyuLog

SA-41

セーバー株式会社

SA-42

Sales Retriever株式会社

SA-43

Floatmeal株式会社

SA-44

株式会社Bizibl Technologies

SB-1

株式会社ForestFolks

SB-2

株式会社Sabab

SB-3

株式会社Thermalytica

SB-4

株式会社MEME

SB-5

株式会社パートナープロップ

SB-6

テイラー株式会社

SB-7

株式会社あすいく

SB-8

株式会社Acompany

SB-9

株式会社リライフテクノロジー

SB-10

株式会社Herix

SB-11

株式会社FEIDIAS

SB-12

株式会社GLiN

SB-13

フーズカカオ株式会社

SB-14

ストーリーライン株式会社

SB-15

ノリトク

SB-16

株式会社Aegis.AI

SB-17

QVILLAGER

SB-18

株式会社pono

SB-19

株式会社オトギボックス

SB-20

IRISデータラボ株式会社

SB-21

PAX TOPOLOGY株式会社

SB-22

株式会社Entaar

SB-23

Amateras Space株式会社

SB-24

株式会社スマートラウンド

SB-25

FUJI EXCHANGE

SB-26

株式会社瑞穂堂

SB-27

株式会社SUSTAINABLEME

SB-28

株式会社aora

SB-29

Kotozna株式会社

SB-30

株式会社M＆Co.

SB-31

株式会社Uniboost

SB-32

株式会社Tend

SB-33

カプセルジャパン株式会社

SB-34

株式会社MetaHeroes

SB-35

株式会社HeroEgg

SB-36

株式会社スナックミー

SB-37

インパクトサークル株式会社

SB-38

株式会社スタートアップクラス

SB-39

LOOVIC株式会社

SB-40

株式会社トレポータル

SB-41

株式会社Leading Startup Square

SB-42

株式会社BLOOMIN' KIDS

SB-43

NemoTek株式会社

SB-44

株式会社シルバコンパス

SC-1

Datumo

SC-2

Contents Lab. Blue Tokyo

SC-3

Willog Co., Ltd.

SC-4

Realdraw Inc.

SC-5

amondzlab

SC-6

SCATTERX Co.,Ltd.

SC-7

XL8

SC-8

SnE Company Corporation

SC-9

UCWARE

SC-10

PION CORPORATION

SC-11

NEAR Brain

SC-12

FluentT Inc.

SC-13

Omnichat

SC-14

Omnichat

SC-15

KopherBit Co., Ltd.

SC-16

Eventsize

SC-17

Asleep

SC-18

Return Helper

SC-19

BarkingDog Technology INC.

SC-20

Voiss

SC-21

EinClaw

SC-22

RTE

SC-23

Buyandship Japan GK

SC-24

ZeroForg

SC-25

HiStranger, Inc.

SC-26

Rokid

SC-27

Ryp Labs

SC-28

株式会社YOLO JAPAN

SC-29

株式会社イムノセンス

SC-30

株式会社ニューラルポート

SC-31

株式会社シーアイ・パートナーズ

SC-32

イーセップ株式会社

SC-33

株式会社ファイトリピッド・テクノロジーズ

SC-34

ファンフォ株式会社

SC-35

株式会社リセ

SC-36

株式会社Arktus Therapeutics

SC-37

ミツフジ株式会社

SC-38

株式会社バイオーム

SC-39

株式会社PITTAN

SC-40

株式会社KyotoAI

＜DAY3出展企業＞

SA-1

株式会社Hajimari

SA-2

株式会社Josan-she's

SA-3

Andes株式会社

SA-4

株式会社ノックラーン

SA-5

OSHIAI株式会社

SA-6

株式会社Alumnote

SA-7

株式会社BookBase

SA-8

株式会社TechBowl

SA-9

株式会社リチェルカ

SA-10

株式会社SYN-ROBOTICS

SA-11

株式会社PeopleX

SA-12

株式会社カタグルマ

SA-13

株式会社プライバシーテック

SA-14

レジリエント株式会社

SA-15

株式会社CAPER

SA-16

株式会社Topotal

SA-17

HOMMA Group株式会社

SA-18

チャリチャリ株式会社

SA-19

インタラクティブ株式会社

SA-20

DigKnow株式会社

SA-21

株式会社シンシア

SA-22

タイムクラウド株式会社

SA-23

rayout株式会社

SA-24

株式会社Plusbase

SA-25

株式会社ビーライズ

SA-26

Adora株式会社

SA-27

ＢＰＯテクノロジー株式会社

SA-28

SYNRA株式会社

SA-29

株式会社hootfolio

SA-30

Qureka株式会社

SA-31

WED株式会社

SA-32

10pct.株式会社

SA-33

株式会社Compass

SA-34

PLAINER株式会社

SA-35

株式会社ファネルAi

SA-36

株式会社FEIDIAS

SA-37

株式会社CoLab

SA-38

株式会社SPLYZA

SA-39

90株式会社

SA-40

株式会社禅

SA-41

株式会社inSane

SA-42

株式会社Kikuvi

SA-43

株式会社ネクシアエンターテインメント

SA-44

株式会社C

SB-1

株式会社LOOV

SB-2

株式会社FirstEdge

SB-3

株式会社OSUSHI

SB-4

アドア株式会社

SB-5

株式会社ブルーズ・アンド・カンパニー

SB-6

LobbyAI株式会社

SB-7

FOOT-SKILLS株式会社

SB-8

株式会社ZeroBizAX

SB-9

株式会社Bulk Technologies

SB-10

Pestalozzi Technology株式会社

SB-11

株式会社DiaL Shift

SB-12

ティフォン株式会社

SB-13

株式会社オンリーストーリー

SB-14

株式会社UPSIDER

SB-15

Smart Tissues株式会社

SB-16

株式会社シーラベル

SB-17

株式会社Legal Node

SB-18

株式会社StartPass

SB-19

株式会社Yoii

SB-20

Midnight Foundation

SB-21

Spes株式会社

SB-22

湯治ぐらし株式会社

SB-23

株式会社AIGMA

SB-24

Meetscom株式会社

SB-25

インフィニマインド株式会社

SB-26

anエンターテイメント株式会社

SB-27

株式会社イキアイ

SB-28

株式会社ネオキャリア

SB-29

株式会社Matataki

SB-30

Coloridoh Inc.

SB-31

合同会社ジャッジプレス

SB-32

グランドグリーン株式会社

SB-33

ContentsX株式会社

SB-34

株式会社Dale

SB-35

ViXion株式会社

SB-36

株式会社SalesJoker

SB-37

株式会社ウェルクス

SB-38

株式会社Booon

SB-39

アグリノード株式会社

SB-40

株式会社wacha

SB-41

株式会社シルバコンパス

SB-42

GustoDevelopment株式会社

SB-43

ACTIOPORT PTE. LTD. (enavle)

SB-44

株式会社Halal GateWay

SC-1

Datumo

SC-2

Contents Lab. Blue Tokyo

SC-3

Willog Co., Ltd.

SC-4

Realdraw Inc.

SC-5

amondzlab

SC-6

SCATTERX Co.,Ltd.

SC-7

XL8

SC-8

SnE Company Corporation

SC-9

UCWARE

SC-10

PION CORPORATION

SC-11

LOOQ

SC-12

Outer Rim Exploration

SC-13

Omnichat

SC-14

Omnichat

SC-15

KopherBit Co., Ltd.

SC-16

RoboFounders

SC-17

Brelyon

SC-18

Return Helper

SC-19

MaiAgent

SC-20

Voiss

SC-21

Agora

SC-22

HooRii Technology (HK) Limited

SC-23

Eztia

SC-24

Pavegen

SC-25

面白映画株式会社

SC-26

Pathfinder Robo L.L.C.

SC-27

Ostfalia University x Sunly GmbH

SC-28

Delavie Sciences

SC-29

Scentian Bio

SC-30

株式会社cizucu

SC-31

株式会社OsidOri

SC-32

株式会社EVERING

SC-33

ながすな繭株式会社

SC-34

mui Lab株式会社

SC-35

株式会社EX-Fusion

SC-36

株式会社Ready to Bloom

SC-37

株式会社宇宙木材工房

SC-38

エルライ株式会社

SC-39

WMATCHA&CO.合同会社

SC-40

株式会社虫秘茶

IVS2026 の概要

正式名称： IVS2026

日程： メインイベント：2026年7月1日（水）～3日（金） IVS Youth：2026年7月4日（土）

場所： 京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都 他

主催： IVS KYOTO実行委員会 （Headline Japan / 京都府 / 京都市）

公式サイト： https://www.ivs.events/

IVS KYOTO実行委員会について

株式会社Headline Japan、京都府、京都市が三位一体となり、スタートアップ・エコシステムの発展と地域産業の振興を目的に設立。京都の持つ学術・文化的リソースと、スタートアップの革新性を融合させ、世界を動かす新産業の創出を目指しています。

＜構成団体＞ 株式会社Headline Japan、京都府、京都市