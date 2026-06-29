昨年好評の特別企画が今年も登場！三方五湖ネイチャークルーズで「花火クルーズ」7月18日開催

福井県美浜町

遊覧船の観覧デッキから打ち上げ花火を眺めるこの企画は「美浜の夏の新しい定番」として、2年目の開催を迎えます。 昨年の「花火クルーズ」は、定員を上回るお申込みをいただき、参加者からも「湖面に映った花火がとてもきれいだった」「ここでしかできない体験だった」「近くで花火が見れて感動した」といった声が寄せられました。昨年の様子をInstagramで視聴できます。https://www.instagram.com/p/DMxLlk2PiyY/

遊覧船の観覧デッキから眺める打ち上げ花火（昨年の様子）

静かに進む電池推進遊覧船から眺める花火は、会場の賑わいとはひと味違う、落ち着いた特別な時間を演出します。湖面に映る光と夜空に広がる花火、条件がよければ頭上には星空も広がり、「美浜の夏の記憶」を深く刻む一夜となるはずです。少人数限定のため、気になる方はお早めにお申込みいただき、美浜町の夏の新しい定番体験をぜひご堪能ください。

開催概要

注意事項

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165212/table/47_1_788b3ed122721632cb17593cc053ac2f.jpg?v=202606290951 ]

当選後のキャンセルについては、郵送する納付書等により、キャンセル料1,000円/人の支払いをお願いします。悪天候により花火が順延となった場合、本クルーズも順延します。強風など天候状況により欠航となる場合があります。中止・変更の場合は、申込時にご登録いただいた連絡先へご案内します。

三方五湖ネイチャークルーズについて

「三方五湖ネイチャークルーズ」は、20万年の歳月が育んだ三方五湖の自然や地形、歴史文化を船上から体感できる遊覧クルーズです。 それぞれ塩分濃度の異なる五つの湖が織りなす独特の景観や、季節ごとに変わる山々の表情を楽しめるほか、ラムサール条約登録湿地に指定された豊かな生態系についても学ぶことができます。

三方五湖ネイチャークルーズが航行する三方五湖の一つ、菅湖

美浜町観光誘客課 施設連携グループ

担当：リーダー 和多田 康宏

〒919-1124 福井県三方郡美浜町早瀬24-4-1

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