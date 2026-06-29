「バターのいとこ」のGOODNEWSが全国25空港に計59店舗を構えるANA FESTAと共に「旅の思い出が、地域の未来をつくる。」

株式会社GOODNEWS北海道いとこのラスク ハスカップ

「バターのいとこ」を中心に、未利用食材に新たな価値を生み出し、地域資源の活用や持続可能な社会の実現を目指し、お菓子づくりやまちづくりに取り組む株式会社GOODNEWS（所在地：栃木県那須町）は、2025年より北海道工場を構え、北海道の素材や魅力を生かした商品展開も進めています。「北海道いとこのラスク」は、GOOD NEWSが展開する北海道生まれのスイーツブランド「北海道バターのいとこ」の製造過程で生まれる生地を利活用したラスク。素材を余すことなく、おいしさに変えてお届けするスイーツです。2026年7月1日（水）より、北海道を代表する果実”ハスカップ”の爽やかな酸味と香りを楽しめる新商品「北海道いとこのラスク ハスカップ」を、北海道内空港・ANA FESTA限定で発売いたします。

「ハスカップの日」に贈る、北の大地が育んだ特別な味わい「北海道いとこのラスク ハスカップ」

GOOD NEWSANA FESTA

バターの風味豊かな「いとこのラスク」に、北海道の名産果実・ハスカップを贅沢にまとわせました。ザクッとした心地よい食感に、爽やかな酸味とフルーティーな香りが重なります。



■北海道の貴重な果実「ハスカップ」の魅力

・収穫量が少ない貴重な果実：自生・栽培のほとんどが北海道に限られる、貴重な果実。鮮やかな青紫色の実には豊かな栄養が含まれ、北海道では古くから親しまれています。

・7月7日は「ハスカップの日」：「2つの花から1つの実を結ぶ」という珍しい性質から、「愛の契り」というロマンチックな花言葉が生まれました。七夕の物語になぞらえて7月7日が記念日に制定されており、まさにこの時期に旬を迎えます。ストーリーを添えた夏のギフトや、自分へのご褒美にもぴったりです。

「もったいない」をおいしさに。ザクザク食感がクセになる！「いとこのラスク」とは？

ハスカップ

「バターのいとこ」のおいしい生地を余すことなく贅沢に使用し、こだわりの焼き加減でザクザク食感のラスクにしたお菓子。クッキーのような食感とほんのり香ばしい味わいで、大人も子供もみんなで楽しめるお菓子です。コーヒーブレイクのお供や、グラノーラのように牛乳やアイスクリームと合わせるのもおすすめです。

GOOD NEWSのお菓子には、「もったいない」を「すてずにつくる」の想いが詰まっています。

＜お土産にぴったり。「おいしさ」「かわいい」を分け合えるパッケージ＞

お土産菓子として、パッケージにもこだわりました。ボックスの中身は、テトラ型の個包装が６袋入り。個包装なので毎日のちょっとした楽しみや、手土産にもぴったりです。

■「いとこのラスク」パッケージデザインのポイント

・「バターのいとこ」の生地の切れ端から”いとこちゃん”が覗く可愛いイラスト

・「バターのいとこ」から生まれた生地が、ラスクへ変化していくというストーリーもイラストで表現

・素材や味わい、生地の色味をフレーバーごとに色合いとイラストで表現。

・テトラ型の愛らしいフォルムの個包装

【商品概要】

北海道いとこのラスク ハスカップコーヒーブレイクにお供に

商品名：北海道いとこのラスク ハスカップ（6袋入り）

価格：999円（税込）

発売日：2026年7月1日（水）より順次

販売店舗および発売日：北海道のANA FESTA対象店舗にて

・7月1日（水）発売 千歳ロビー店、千歳7番ゲート店、千歳9番ゲート店

・7月3日（金）発売 函館ロビー店、旭川ロビー店、釧路ロビー店、稚内ロビー店

ANA FESTA との取り組み

■「地域を届ける」両社の想いが共鳴

全国各地の空港から、その土地ならではの銘菓や特産品を販売し、地域の魅力を発信するANA FESTAと、未利用食材を利活用し、スイーツに変えてお菓子づくりや、まちづくりを行うGOOD NEWS。「地方の魅力を全国へ届けたい」「お土産の背景にある物語や生産者の想いまで届けたい」という共通の想いが重なり、今回の限定商品が実現しました。

■旅人が行き交う空港から、地方の豊かな恵みを日本中へ

地域の課題を物語に変えて生まれたお菓子を、全国の旅人が集まる空港から発信します。お客様が旅の思い出にお土産を手に取ることで、地方の豊かな自然が育んだ素材や、生産者の想いがそのまま日本中へと巡っていく。空港を起点に、地域の魅力を全国へと循環させる新しいお土産のあり方を目指します。

■全国の空港・地域連携への第一歩

「いとこのラスク ハスカップ」は、北海道ならではの魅力を届ける第一歩です。今後は日本各地の空港や地域と連携しながら、その土地の未利用食材に着目した商品開発とまちづくりの輪を広げてまいります。

株式会社GOODNEWS

株式会社GOODNEWSは、代表ブランド「バターのいとこ」を中心に、未利用食材に新たな価値を生み出し、地域資源の活用や持続可能な社会の実現に取り組んでいます。那須では、工場・ショップ・カフェ・コミュニティ施設を一体化した拠点を運営し、農業・福祉・観光を掛け合わせたまちづくりを推進しています。また北海道にも新工場を開設するなど事業を拡大しており、今後は海外展開も視野に入れています。「農業・福祉・観光の連携」を掲げ、地域課題を物語に変え、お菓子というメディアを通じ、全国・世界へ価値を発信しています。私たちは、これにより、地域に人が集まり循環が生まれる仕組みをつくり、幸せの循環を広げることを目指しています。

GOOD NEWS NASU

＊GOOD NEWS NASUの様子

「バターのいとこ」の自社工場拡張を機に、全国から「持続可能なまちづくり」というコンセプトに共感した仲間が集っている複合施設「GOOD NEWS」。就労支援機能を備えた食品製造工場「GOOD NEWS FACTORY（グッドニュース ファクトリー）」、自然環境に配慮した店舗の集まる「GOOD NEWS NEIGHBORS（グッドニュース ネイバーズ）」、酪農王国・那須ならではのミルクにまつわる美味しいものがそろう「GOOD NEWS DAIRY（グッドニュース デァリー）」が並びます。「森との共生」をテーマに木々に囲まれながら自然と共存する新しいビジネスを行っております。

【会社概要】

社名：株式会社GOODNEWS

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙2905-25

サステナブルアクション :https://gooooodnews.com/sustainability/

公式サイト：

GOOD NEWS :https://gooooodnews.com/公式オンラインショップ :https://goodnews-shop.com/

＊オンライン限定「いとこのちゃんセット」送料無料キャンペーン実施中

オンライン限定セット :https://goodnews-shop.com/item/detail/98

GOOD NEWS Podcast

GOOD NEWS PODCAST

GOODNEWS では、2026年3月から podcastをスタート！「バターのいとこ」をはじめ、”おいしい”の背景になる生産者さんとのつながりや、商品開発の裏側のエピソードを創業者である宮本吾一本人から音声でお届けしています。宮本やその仲間等のGOOD なNEWSを通じて、日々の生活のSomething nice!＝なんかいいこと、を再発見できるような内容をお届けしていきます。ぜひご視聴ください。

GOOD NEWS Podcast :https://open.spotify.com/show/45hcBhy6AwEa9hHYzVq5w3?si=77KUMXo9Rz-fNOcYMXCOug&nd=1&dlsi=6d2fa9c0f5e74051