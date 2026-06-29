辻田真輝監督 契約更新のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、辻田真輝監督と2026/27シーズンの契約を更新しましたのでお知らせいたします。

辻田 真輝 / Masateru TSUJITA プロフィール

■生年月日

1984年8月3日



■出身地

石川県金沢市



■選手歴

ヘミニス金沢フットボールクラブ - 星稜高校 - 大宮アルディージャ - ツエーゲン金沢

■指導歴

2008年～2010年 金沢桜丘高校サッカー部コーチ

2011年～2016年 ツエーゲン金沢U-15コーチ

2017年 ツエーゲン金沢U-18コーチ

2018年～2021年 ツエーゲン金沢U-18監督

2022年～2023年 ツエーゲン金沢トップチームコーチ

2024年～2025年6月 ツエーゲン金沢強化部長

2025年6月～ ツエーゲン金沢トップチーム監督



■コメント

ツエーゲン金沢を支えていただいているすべての皆様、いつも多大なるご支援、ご声援ありがとうございます。

26-27シーズンの目標は昇格です。

目標達成するその日の為に、選手、スタッフ、クラブそして皆様と一丸となり邁進してまいります。

皆様と共に創り出す雰囲気の中で闘える事に誇りを持ち、石川県の為にプレーします。