辻田真輝監督 契約更新のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
■生年月日
■指導歴
この度、辻田真輝監督と2026/27シーズンの契約を更新しましたのでお知らせいたします。
辻田 真輝 / Masateru TSUJITA プロフィール
■生年月日
1984年8月3日
■出身地
石川県金沢市
■選手歴
ヘミニス金沢フットボールクラブ - 星稜高校 - 大宮アルディージャ - ツエーゲン金沢
■指導歴
2008年～2010年 金沢桜丘高校サッカー部コーチ
2011年～2016年 ツエーゲン金沢U-15コーチ
2017年 ツエーゲン金沢U-18コーチ
2018年～2021年 ツエーゲン金沢U-18監督
2022年～2023年 ツエーゲン金沢トップチームコーチ
2024年～2025年6月 ツエーゲン金沢強化部長
2025年6月～ ツエーゲン金沢トップチーム監督
■コメント
ツエーゲン金沢を支えていただいているすべての皆様、いつも多大なるご支援、ご声援ありがとうございます。
26-27シーズンの目標は昇格です。
目標達成するその日の為に、選手、スタッフ、クラブそして皆様と一丸となり邁進してまいります。
皆様と共に創り出す雰囲気の中で闘える事に誇りを持ち、石川県の為にプレーします。