『京都御苑 中立売御門 檜垣』、7月1日より朝食メニュー提供開始

バリューマネジメントグループ

バリューマネジメント株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：他力野 淳、以下、当社）は、株式会社放香堂（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：岩端敬子、以下、放香堂）と業務提携して運営するレストラン『京都御苑 中立売御門 檜垣』にて、2026年7月1日より、早朝時間帯の運用として新たに朝食メニューの提供を開始いたします。これに伴い、営業開始時間を２時間早め午前8時よりお客様をお迎えいたします。

■朝食のご提供について

「京都御苑 中立売御門 檜垣」は、「御苑にひらく、日本文化のショーケース」をコンセプトに本年5月に開業いたしました。和食の伝統技法や京都の食文化を気軽に堪能できるメニューが好評を博し、開期以来、多くの皆様にご来苑いただいております。

この度、午前8時からの朝食メニューの提供を開始し、京都御苑の清々しい朝の空気と、テラス席から京都御所を望む唯一無二のロケーションを活かした上質な朝食体験をお届けいたします。京都では早朝から活動を始める観光客や近隣住民の皆様が多い一方、市内で落ち着いて質の高い朝食を楽しめる施設への需要は依然として高く、本取り組みはこれらのニーズに応えるものです。また、早朝時間帯の営業拡大は、日中の混雑緩和を促す観光の時間分散化にも繋がり、京都の観光課題解決への貢献も目指しています。

さらに、京都・宇治茶の老舗であり、日本最古の珈琲店を営む株式会社放香堂との協業による、香り高い抹茶や珈琲を活かした喫茶メニューの提供も午前8時へと前倒しいたします。これにより、御苑の美しい自然の中で特別な朝のひとときを体感できる店舗へと進化いたします。

＊朝食メニューついて（7月1日～）

朝8時から10時の朝食限定メニューに、京の食文化や和食の伝統を活かしたお料理をご用意いたします。

京都厚切りトースト＋卵料理、サラダセット八重の彩（やえのいろどり） むすびセット

メニュー名・価格（一部）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18871/table/651_1_4b47250d523cef22c1530711527afeb4.jpg?v=202606290352 ]

■夏季限定「3種のかき氷」京都の夏に涼を届ける

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18871/table/651_2_0e6f93975739ea71cb841f549a34127d.jpg?v=202606290352 ]

当店では6月15日より、夏の京都を彩る限定メニューとして「3種のかき氷」を販売しております。抹茶、いちご、マンゴーといった定番の味わいに、宇治抹茶や京生姜、京いちごなどの厳選した京素材を掛け合わせ、奥行きのある「大人のかき氷」に仕立てました。 緑豊かな京都御苑の景観に包まれながら、厳しい暑さをしのぐ“涼をとるスポット”として、散策の合間のひと休みや夏の京都観光の目的地にご利用いただけます。 ※かき氷の提供時間は午前10時からとなります。

■『京都御苑 中立売御門 檜垣』店舗情報

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18871/table/651_3_4bff4bb678fd49cf7672cc65e795602b.jpg?v=202606290352 ]苔庭（こけにわ） ～極上抹茶と白玉～黄金（こがね）～完熟マンゴーと京生姜ヨーグルト～濃紅（こいくれない） ～京いちごと練乳あずき～

店舗コンセプトに「御苑にひらく、日本文化のショーケース」を掲げ、旧皇室苑地の品格を尊重した食と文化の提供を行います。2026年5月1日より、京の美食を取り入れた和食ランチを、７月1日より新たに朝食メニューの提供を開始いたします。今後は日時限定の夜間営業に加え、日本文化の啓発を目的としたイベントやMICE利用の受け入れを順次拡大いたします。また、多様な来苑者のニーズに対応するため、ヴィーガンやハラルに対応したメニューの導入、および多言語による情報発信体制を強化してまいります。

＊店舗概要

・店舗名： 京都御苑 中立売御門 檜垣（きょうとぎょえん なかだちうりごもん ひがき）

・所在地： 京都府京都市上京区京都御苑3（中立売御門北側）

・運営開始日： 2026年5月1日

・営業時間：8:00-18:00（8:00-10:00は朝食営業時間として、提供メニューが異なります）

・座席数： テーブル席 106席、テラス席 36席

京都御苑について

京都御苑は、千年以上にわたり天皇が暮らし政務を行った京都御所を中心に広がる、約100ヘクタールの緑豊かな国民公園です。明治維新後、公家屋敷街の跡地を整備して誕生し、現在は京都御所・大宮御所・仙洞御所・京都迎賓館を含むエリアとして、国内外の来訪者や市民に親しまれています。苑内には休憩所や児童公園、運動施設などが整備され、四季折々の自然を楽しめる憩いの場となっています。

公式サイト：https://fng.or.jp/kyoto/

中立売休憩所について

中立売休憩所は国民公園内に位置する公共施設で、無料でご利用いただける休憩所です。スペースの一部に、レストランや売店を備えています。散策の合間に気軽に立ち寄れる場として広く一般に開放、品格ある空間維持と利便性の両立を推進してまいります。

株式会社放香堂について

天保年間（1830～1843年）に創業した京都・宇治茶の老舗。和束町の自社茶園で育てた茶葉を製造・卸売するほか、神戸・元町で日本最古の珈琲店を営む「放香堂加琲」を展開しています。伝統的な製法と茶師の選定による品質を大切にしながら、現代の食文化に寄り添う茶づくりを続けています。

公式サイト：https://www.hokodo.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/chashou_hokodo/

▍バリューマネジメントグループについて

バリューマネジメントグループは「文化を紡ぐ」をパーパスに掲げ、税金に依存しない歴史的建造物の保存・利活用モデルを構築することで、持続可能なまちづくりと文化継承の実現を目指しています。 2005年の創業以来、城郭・史跡・文化財などの「観る」対象であった歴史的資源を、ホテルやレストラン、ユニークベニューとして「必要とされ」「活用できる」場へと転換。2015年には地域全体をホテルと見立てる「分散型ホテル」を、2020年には日本初の「キャッスルステイ（城泊）」を開始するなど、革新的な事業モデルを社会実装してまいりました。 現在、当グループとして、保存・利活用する歴史的建造物の棟数は115棟（2026年4月）にのぼります。さらに2026年より、顧客にとっての旅行の在り方を「消費活動」から「回復と再生のための滞在」へと進化させるべく新ブランドシリーズ「Kazeno Heritage」を始動。文化財の保存と経済活性化の両立を目指し、地域資源を未来へつなぐ事業展開を加速してまいります。

■ 会社概要

会社名：バリューマネジメント株式会社

URL：https://www.vmc.co.jp/

設立：2005年2月14日

代表取締役：他力野 淳

資本金：5,000万円

所在地：大阪府大阪市北区大深町4番20号グランフロント大阪タワーA 17階

事業内容：歴史的建造物の保存・利活用、ウエディング、レストラン、PARTY & MICE、ホテル運営