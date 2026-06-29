【DMM 地方創生】スマホ動画ノウハウを直接伝授！大阪府門真市「かどま魅力発信チーム」がインフルエンサーから学ぶワークショップを実施

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）は、地方創生事業（DMM 地方創生）において、大阪府門真市の「シティプロモーション推進事業」の一環として、市民PRチーム「かどま魅力発信チーム」を対象としたスマホ動画のワークショップを実施いたしました。

今回のワークショップではインフルエンサーたけち氏を講師として招き「動画をつくる流れ」と「SNSでみられる工夫」の撮影講義から撮影実践までを行い、参加者満足度100％の好反響となりました。

■門真市のシティプロモーション推進事業について

門真市では移住・定住を促進し、将来にわたって安心して暮らせるまちをめざして、シティプロモーションに取り組んでいます。

市民の暮らしや想いに根差した“門真らしさ”を発信することで、門真市を認知、興味・関心をもってもらい、門真市への来訪者増加を目的としています。



DMMでは本事業を受託し、門真市と地域住民の方々が一丸となり「住み続ける価値のあるまち門真」の実現をめざして事業を進めてまいります。

■かどま魅力発信チームについて

大阪府門真市の魅力をInstagramで発信する市民PRチームです。

門真市のまだ知られていない魅力を発見し、広く発信することで、市内外の方に門真市を認知していただき、実際に訪れてもらうこと（移住・定住の促進も含む）をめざしています。また、この活動そのものが、門真市の新たな魅力となることも目標の一つです。

アカウント開設から約4ヶ月で、フォロワー 5,267人を達成しました。（2026/06/15 時点）

門真市民や門真が好きな人だからこそ知っている、ひと・お店・イベント・風景・モノなど、リアルなまちの魅力を発信していきます。

メンバーは、公募により選ばれた市内在住者や、門真市に関心がある10名と摂南大学および大阪国際大学の学生も加わり、官・学・民が連携した体制で、門真市の魅力発信に取り組んでいます。

DMMおよびSNSマーケティングの専門知見を持つ運営事務局のサポートのもと、門真市をよく知る人ならではの視点で情報発信を行います。



かどま魅力発信チーム Instagram URL：https://www.instagram.com/kadoma.miryoku/

■動画制作の企画から編集まで、インフルエンサーたけちに学ぶワークショップ

2026年6月に実施した今回のワークショップは、同年5月にオープンしたばかりの新スポット「門真市立文化創造図書館 KADOMADO」にて開催されました。

ただの座学だけではなく、スマートフォン1台で企画・撮影・編集・完成までの全行程をその場で体験する実践形式を採用。動画制作の具体的な流れやSNSで視聴者の目を引く工夫を体感できるプログラムとして実施いたしました。

全面ガラス張りの会議室で行われた本ワークショップは、図書館を訪れた他の利用者からも注目を集める中、熱気あふれる空間となりました。

インフルエンサーたけち氏による撮影講義の風景

講義終了後には、参加者がチームに分かれて館内や屋外での動画撮影・編集し、完成した動画を鑑賞しました。その場で講師からのフィードバックがあり、自分では気付けないプロ視点の客観的なアドバイスを受け取ることができました。また、他チームからもアドバイスをもらい、ノウハウを吸収できる時間となりました。

インフルエンサーたけち氏による実践～編集～フィードバックの風景

2026年2月の開設からわずか数ヶ月でフォロワー5,267人（6/15時点）を突破した「かどま魅力発信チーム」のInstagramアカウントで、今回のワークショップで学んだ実践的な動画技術やマーケティング視点を活かし、市民・大学・企業・行政が連携して門真市の魅力を発信してまいります。



〇たけち氏プロフィール

Instagramフォロワー17万人、YouTubeチャンネル登録者数31万人を持つインフルエンサー。自身のSNS発信にとどまらず、SNS運用のスペシャリストとして講義やセミナーの講師も務め、多方面で活躍しています。

■大阪府門真市について

門真市はコンパクトなエリアに「暮らし」の要素がギュッと詰まったまちです。大阪府の北東部にあり、まち全体が平坦なため、自転車や徒歩での移動が楽にできます。さらに、公共施設のほか、病院や大型商業施設など、生活に欠かせない施設がそろっています。また、3つの鉄道線に7つの駅、2つの高速道路が走っており、抜群の交通アクセスを誇ります。



・公式ホームページ

https://www.city.kadoma.osaka.jp/index.html

・公式X

@kadoma_city https://x.com/kadoma_city

・公式Instagram

https://www.instagram.com/kadoma_city_official/#

・公式LINE

https://page.line.me/kadoma_city

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。



DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。



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・ホームページ：https://sousei.dmm.com/







■合同会社 DMM.com について

会員数6,012万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2026年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【自治体からのお問い合わせ先】

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：https://sousei.dmm.com/



