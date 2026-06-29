TBWA HAKUHODO、カンヌライオンズ2026にて「RADIO TIME MACHINE」で銀賞受賞

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：内田 渉）は、世界最大の広告祭「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル2026」において、当社が企画・開発した「RADIO TIME MACHINE」で銀賞を受賞しました。さらに、30歳以下の各国代表が競う公式コンペティション「ヤングライオンズ」のメディア部門において、日本代表として出場した当社所属のペアが銅賞を獲得しました。

カンヌライオンズは、世界最大級の広告・クリエイティビティの国際フェスティバルです。このたび「RADIO TIME MACHINE」が銀賞を受賞したInnovation部門（Early-Stage Technologyカテゴリー）は、単なるテクノロジーの新しさだけでなく、社会が直面するリアルな課題に対し、いかにクリエイティビティを実装し解決に導いているかという実用性とクオリティが厳しく問われる、カンヌ最難関カテゴリーの一つです。

「RADIO TIME MACHINE」は、過去の西暦にダイヤルを合わせると、その年のニュースとヒット曲を紹介するラジオ番組のような音声コンテンツをAIが自動生成して出力する、新しいAIデバイスです。文章生成AIと音声生成AIを組み合わせた独自のシステムを搭載し、過去の出来事を振り返ることで認知症予防などにつなげる非薬物療法「回想法」の知見に着目して開発されました。超高齢社会における高齢者支援や、異世代間のコミュニケーション創出という深い社会的課題の解決に向けて実装されています。

医療・介護・保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館とともに行っている高齢者向け介護施設での導入検証プロジェクトにおいて実施した観察調査では、複数の施設利用者に「RADIO TIME MACHINE」を体験いただく観察調査を実施。表情解析等の用いて使用時と非使用時における利用者の様子を比較したところ、笑顔の値が平均8.7%上昇し、身振り手振りが10%増加するなどの結果が得られました。

生成AIを単なる業務効率化の手段に留めず、人と人との関係性をより豊かにする「ヒューマンイノベーション」へと昇華させた発想力、そしてその技術力と社会実装への高い志が、国際的に高く評価されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Un3lkxv9Hxo ]

さらに、次世代のトップクリエイターが競う「ヤングライオンズ」のMedia部門においては、日本国内の予選を勝ち抜き、日本代表として現地カンヌへ赴いた当社の横田恵莉奈・上杉莉子ペアが銅賞を受賞しました。本戦では、国際組織「ABC Global Alliance」から出題された「進行性乳がんの社会的課題」を解決するためのメディアキャンペーン『#HandsUp4Uncounted 』を制限時間内に企画。世界から多数の精鋭が参加する中、両名の高い課題解決力と発想力で見事世界3位という実績を残しました。

また、PR部門においても、当社の砂田肇とハッピーアワーズ博報堂の内山智義ペアが日本代表として本戦ステージに立ち、ショートリスト入りするなど、クリエイティビティを世界に示しました。

ヤングライオンズ日本代表：（左から）上杉莉子・横田恵莉奈・砂田肇

今回の受賞は、既成概念に縛られず新しいビジョンを見いだす当社の哲学「DISRUPTION(R)︎（破壊的創造）」が、革新的なプロジェクトを牽引するチームから次世代の若手クリエイターまで、幅広く実践されていることを証明する結果となりました。

受賞結果の詳細は、下記の通りです。

【受賞作品：RADIO TIME MACHINE】

広告主：ニチイ学館

■ 銀賞（Silver Lion）

Innovation部門 Early-Stage Technologyカテゴリー

【ヤングライオンズ受賞】

■ 銅賞（Bronze Lion）

Media部門

受賞者：横田 恵莉奈、上杉 莉子

■ ショートリスト

受賞者：砂田 肇、内山 智義（ハッピーアワーズ博報堂）

■ TBWA HAKUHODO（TBWA博報堂）について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいビジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp