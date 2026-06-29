バンダイナムコグループのバンダイ・メガハウス 経済産業省が初選定する「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」に選出

株式会社 メガハウス

株式会社バンダイ（代表取締役社長：竹中 一博、本社：東京都台東区）と株式会社メガハウス（代表取締役社長：佐藤 明宏、本社：東京都千代田区）は、経済産業省が初めて選定する「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」に選出されました。

「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」は、玩具関連企業の社会的認知度の向上を図り、企業が行っている優れた取組の業界への横展開を促進し、業界の活性化を実現することを目指すために、対象企業の取組を選考するものです。

少子化など、玩具市場の環境変化が激しい近年、当社グループではIPを活用した商品展開や、ファンとの多様な接点づくりに取り組んできました。こうした取組が評価され、バンダイは「大企業・中堅企業部門」、メガハウスは「中小企業部門（多様なファン層の獲得部門）」での選出となりました。

今後もバンダイとメガハウスは、グループのパーパス「Fun for All into the Future」のもと、遊びを通じて人々の心を豊かにし、世界中に笑顔の輪を広げることを目指してまいります。

■「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」とは

経済産業省が、玩具産業の発展と国際競争力強化を目的に、2025年度に新設した企業顕彰制度。

１.グローバル展開、２.多様なファン層の獲得、３.消費者とのタッチポイント強化

の3つの分野で、優れた取組を行っている玩具関連企業を選定し、その取組を広く国内外に周知することで、業界全体の活性化を目指す。

両社は、審査基準において主に以下の取組を評価いただきました。

■株式会社バンダイ

【グローバル展開】

幅広い商品ラインアップ・サービスを生かした海外展開

【多様なファン層の獲得】

年間約620のIPを取り扱い、子どもから大人まで、世界中の幅広いファン層に向けた、IPの魅力を生かした商品・サービスの提供

【消費者とのタッチポイント強化】

店舗・EC・体験型施設など、お客様のあらゆる生活動線で展開する商品・サービス

■株式会社メガハウス

【多様なファン層の獲得】

「キダルト × 推し活」を軸とした商品展開による嗜好や世代の異なる多様なファン層に向けた商品・サービスの提供

■代表者コメント

株式会社バンダイ 代表取締役社長 竹中 一博

1950年の会社設立から、世代を超えて愛される玩具づくりに取り組んでまいりました。この度の選定を励みに、IPを軸に世界中のファンと深くつながり、『楽しいとき』を届け続ける挑戦を続けてまいります。

株式会社メガハウス 代表取締役社長 佐藤 明宏

世界中の多様な『好き』に寄り添い、皆さまに楽しさと感動をお届けしてきた取組をご評価いただいたことを、大きな励みと感じております。今後も玩具の可能性を広げる挑戦を続けてまいります。

バンダイ・BANDAI SPIRITSコーポレートサイト：https://www.bandai.co.jp/

メガハウスコーポレートサイト ：https://www.megahouse.co.jp/

新たな世界を切り開く玩具産業企業20選 ：

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/nichiyo/gangu20sen/index.html

(C)BANDAI (C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable TM&(C) Othello,Co. and MegaHouse

※本資料の掲載内容は6月29日(月)時点のものです。予告なく変更になる場合があります。