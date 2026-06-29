6月30日(火)「北海道日本ハム vs オリックス」 ミラノ・コルティナ五輪メダリスト スキージャンプ・二階堂蓮選手がファーストピッチに挑戦！GAORA SPORTSで生中継
北海道日本ハムファイターズのホームゲームを全試合生中継するGAORA SPORTSでは、6月30日(火)開催「北海道日本ハム vs オリックス」を、午後5時30分から生中継します。
当日の試合前ファーストピッチには、スキージャンプ・二階堂蓮選手が挑戦。この模様も生中継でお届けします。
二階堂蓮選手
北海道日本ハムファイターズでは、「北海道とファイターズを愛するファンが一つになる」をテーマに、特別なひとときをお届けするシリーズイベント『WE LOVE HOKKAIDO & FIGHTERS』を、6月30日(火)から開催。
その一環として、今年2月のミラノ・コルティナ五輪スキージャンプで、男子ノーマルヒル銅メダル、男子ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルと、3種目でメダルを獲得した、北海道江別市出身の二階堂蓮選手が、6月30日(火)の「北海道日本ハム vs オリックス」のファーストピッチに登場！
日本ジャンプ界を牽引するトップジャンパーとして、世界の舞台で活躍している二階堂選手が、試合前のエスコンフィールドを熱く盛り上げます。
球団を通じてのコメントで、「目標は『目指せ！150km!!』」と意気込む二階堂蓮選手のファーストピッチの模様を、GAORA SPORTSで生中継でお届けします。
＜二階堂蓮選手 球団を通じてのコメント＞
6月30日(火)にエスコンフィールドHOKKAIDOでファーストピッチを務めさせていただくことになりました！
大好きなファイターズの試合でファーストピッチをさせていただけるということで、本当に嬉しく思います!!
短い時間ではありますが、試合に向け会場を盛り上げる火付け役になれればと思います！
目標は『目指せ！150km!!』
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《放送概要》
■番組名
GAORAプロ野球中継（ファイターズ）
北海道日本ハム vs オリックス（6.30エスコンフィールド）
■放送日時
6月30日(火) 17:30～【生中継】
※ファーストピッチは17:40ごろから実施予定
■出演
解説：稲田直人
実況：土井悠平
★番組ホームページ
https://www.gaora.co.jp/fighters/4280470
★視聴方法
https://www.gaora.co.jp/guide/(https://www.gaora.co.jp/fighters/4280470)
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