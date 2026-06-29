6月30日(火)「北海道日本ハム vs オリックス」 ミラノ・コルティナ五輪メダリスト スキージャンプ・二階堂蓮選手がファーストピッチに挑戦！GAORA SPORTSで生中継

写真拡大

株式会社GAORA

北海道日本ハムファイターズのホームゲームを全試合生中継するGAORA SPORTSでは、6月30日(火)開催「北海道日本ハム vs オリックス」を、午後5時30分から生中継します。


当日の試合前ファーストピッチには、スキージャンプ・二階堂蓮選手が挑戦。この模様も生中継でお届けします。




二階堂蓮選手

北海道日本ハムファイターズでは、「北海道とファイターズを愛するファンが一つになる」をテーマに、特別なひとときをお届けするシリーズイベント『WE LOVE HOKKAIDO & FIGHTERS』を、6月30日(火)から開催。



その一環として、今年2月のミラノ・コルティナ五輪スキージャンプで、男子ノーマルヒル銅メダル、男子ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルと、3種目でメダルを獲得した、北海道江別市出身の二階堂蓮選手が、6月30日(火)の「北海道日本ハム vs オリックス」のファーストピッチに登場！


日本ジャンプ界を牽引するトップジャンパーとして、世界の舞台で活躍している二階堂選手が、試合前のエスコンフィールドを熱く盛り上げます。



球団を通じてのコメントで、「目標は『目指せ！150km!!』」と意気込む二階堂蓮選手のファーストピッチの模様を、GAORA SPORTSで生中継でお届けします。



＜二階堂蓮選手　球団を通じてのコメント＞


6月30日(火)にエスコンフィールドHOKKAIDOでファーストピッチを務めさせていただくことになりました！


大好きなファイターズの試合でファーストピッチをさせていただけるということで、本当に嬉しく思います!!


短い時間ではありますが、試合に向け会場を盛り上げる火付け役になれればと思います！


目標は『目指せ！150km!!』



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


《放送概要》


■番組名


GAORAプロ野球中継（ファイターズ）


北海道日本ハム vs オリックス（6.30エスコンフィールド）



■放送日時


6月30日(火) 17:30～【生中継】


※ファーストピッチは17:40ごろから実施予定



■出演


解説：稲田直人


実況：土井悠平



★番組ホームページ


https://www.gaora.co.jp/fighters/4280470



★視聴方法


https://www.gaora.co.jp/guide/(https://www.gaora.co.jp/fighters/4280470)



GAORA SPORTSは、「スカパー！」・「J:COMをはじめとする全国のケーブルテレビ」・「ひかりTV」・「auひかりテレビサービス」を通じてご視聴いただけます。


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


※記載の内容は予告なく変更になる場合があります