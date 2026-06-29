Kia PBV正規販売店「Kia PBV 倉敷」オープン

Kia PBV ジャパン株式会社

Kia PBVジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田島 靖也）とKia PBV正規販売店契約を締結した株式会社LACモービル（本社：岡山県倉敷市加須山101-1、代表取締役社長：山田 秀明）は、EVバンシリーズ「Kia PBV」の販売およびサービスを提供する正規販売店「Kia PBV 倉敷」を、2026年7月1日（水）より営業開始します。

同店舗は、国道2号線、岡山バイパス沿いに位置し、アクセスに優れた利便性の高いロケーションに立地しています。

ショールームは、Kiaがグローバルで展開するブランドデザインコンセプトに基づき設計、PBVの価値を体感いただける環境を提供します。車両展示に加え、キャンピングカー架装など、お客様の用途に応じた最適なモビリティソリューションをご提案いたします。

また、サービス工場では複数台の同時作業が可能なワークベイを備え、車両のメンテナンスおよびアフターサービスにも対応します。

【株式会社LACモービル 代表取締役社長 山田秀明 コメント】

このたびLACモービルは、Kia PBV正規ディーラーとして「KIA PBV倉敷」をオープンすることとなりました。

私たちはこれまでキャンピングカーを通じて、お客様の「移動」と「旅」の楽しさを提案してきました。今回取り扱いを開始するKia PV5は、単なる電気自動車ではなく、これからの時代に求められる新しいモビリティの形だと感じています。環境性能はもちろん、高い実用性と拡張性を兼ね備えており、ビジネスからプライベートまで幅広いニーズに応える一台です。日本市場においても、多くのお客様に新しい価値を提供できると確信しています。

LACモービルでは、PV5の販売だけでなく、キャンピングカー開発で培ったノウハウを活かし、新しい使い方や価値を提案してまいります。

ぜひ実際にPV5をご覧いただき、その広さや静かさ、そして新しい可能性を体感してください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

運営法人【株式会社LACモービル】

住所：岡山県倉敷市加須山101-1

設立年：2026年

代表者名：山田 秀明

主な事業内容：キャンピングカーの架装、販売等

店舗【Kia PBV 倉敷】

店舗住所：岡山県倉敷市加須山101-1

Tel：086-429-3337

店長名：武村 知則

営業開始日：2026年7月1日（水）

営業時間：10:00～18:00

定休日：火曜日・水曜日

敷地面積：4,300平方メートル

ショールーム面積：200平方メートル

展示台数 最大4台（屋内2台＋屋外2台）

サービスベイ 3ベイ

「Kia PBV 倉敷」店舗内