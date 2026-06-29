8人組ガールズグループ・Toi Toi Toiノンストップで全21曲を完走！夏の新曲「さまびばとい！」のライブ初披露も

株式会社AbemaTVToi Toi Toi

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、発起人・朝倉未来のもと、アソビシステムとともに手掛けたガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生した8人組ガールズグループ・Toi Toi Toi（トイトイトイ）が12thデジタルシングル「えくぼにトイッ！」を2026年6月28日（日）に配信リリース。さらに、同日に渋谷にて主催ライブ『～NON STOP～』を開催しました。

Toi Toi Toiは、発起人・朝倉未来のもと、「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組『Dark Idol』から誕生したアイドルグループです。2026年1月には、萩田こころ、山田せいあを新メンバーとして迎え、8人体制で新たなスタートを切りました。

「えくぼにトイッ！」は、「笑顔」と「おまじない」をキーワードにした、キャッチーなメロディと参加型の振り付けが特徴的なポップチューン。さまざまな試練を乗り越えてきた彼女たちの明るさとポジティブさを詰め込んだ、思わず笑顔になれる一曲となっています。

リリース当日には、渋谷にて主催ライブ『～NON STOP～』を開催。オープニングではデビュー曲「涙のストーリーテラー」からスタートし、配信されたばかりの新曲「えくぼにトイッ！」、さらに最新曲となる夏にぴったりのタオルソング「さまびばとい！」まで、全21曲をノンストップで披露。タイトルどおりの"NON STOP"なステージで、満員の観客を熱狂の渦に包みました。

なお、Toi Toi Toi公式YouTubeチャンネル「トイちゃん」では、メンバーが企画・発案したオリジナルコンテンツを公開中です。

最新動画では、さくらもも、萩田こころ、山田せいあ、橋本萌花の4人が「わらしべ長者企画」に挑戦。自身のサイン入りCD1枚を元手に、ABEMAチーム、格闘家でありToi Toi Toiの古参ファンでもある西谷大成選手、ASOBISYSTEMの中川社長、そしてプロデューサーの朝倉未来さんへと交換を重ねながら、より価値のあるものを目指します。

オープニングでは、橋本が「最高級品って何だと思う？」と3人に問いかけると、さくらはすかさず「土地」と回答し、笑いが起こる一幕も。一行がまず西谷選手のもとへ向かおうとすると、打ち合わせのためにたまたま居合わせたABEMAチームに遭遇し、まずは番組の人気グッズとの交換に挑戦します。

その後、西谷選手のもとを訪れると、「どうしよう、めっちゃ悩む」と悩みながらも、「俺がわらしべの単価を上げるから、それ以上のものを出せない人は選ばないでほしい」と宣言し、一気に高級品をプレゼント。さらにASOBISYSTEMの中川社長を経て、最後はプロデューサー・朝倉未来さんのもとへ向かいます。

果たして、メンバーが思わず絶叫した"まさかの交換品"とは――。ライブでは見られないメンバーの素顔やリアクションも満載の内容となっています。サイン入りCD1枚は最後に何へと変わったのか。ぜひ動画でその結末をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FbVm0YOJqdo ]

なお、「ABEMA」では会場チケット完売のデビュー1周年記念ライブ『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』を無料配信中です。こちらも併せてお楽しみください。

■『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』 概要

配信URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/D3xw8NDYeDXxzB

出演者：Toi Toi Toi

＜Toi Toi Toi Profile＞

発起人・朝倉未来のもと、「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」より誕生したアイドルグループ。2025年4月4日、「ッスッゴイライブ」にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、8人体制の新体制で活動を開始。

グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。

Official website：https://toitoitoi.asobisystem.com/

X：https://x.com/toitoitoi_staff

Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official/

YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official

TikTok：https://www.tiktok.com/@toitoitoi__official