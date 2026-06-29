歯科向けクラウド型レセコン「Julea」がデジタル化・AI導入補助金2026の対象ツールに認定

ピクオス株式会社ピクオス株式会社（本社：鹿児島県鹿児島市 代表取締役：濱田幸弘）が開発・販売するクラウド型レセコン『Julea（ジュレア）』は、デジタル化・AI導入補助金2026の対象ツールとして認定されました。

■デジタル化・AI導入補助金について

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、

業務効率化やDX等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。(引用元：デジタル化・AI導入補助金2026 https://it-shien.smrj.go.jp/)

Julea2年分のご利用料552,000円(税別)の1/2の276,000円が補助対象金額となります。

なお、デジタル化・AI導入補助金2026 では３か月以上、地域別最低賃金＋５０円以内で雇用している従業員数が全従業員の３０％以上であることを示した場合、２／３以内と補助率が高くなる要件もございます。

対象事業者・申請方法・スケジュールなど詳細については、公式ページ（https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/ ）をご確認ください。

また、IT導入補助金を活用したJuleaの導入をご検討の方は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.julea.jp/request_information.html

■Juleaとは

歯科向けクラウド型レセコンです。導入実績は1,000件を超え、自由度が高い業務効率化を実現することが可能です。

集患・予約促進機能のついた予約管理システムや経営分析機能、介護機能も標準搭載しています。さらに、PMH情報との連携にも対応しており、オンライン資格確認アプリをご導入いただくことで、マイナ保険証を活用した資格確認やPMH情報（医療費助成情報）の連携をスムーズに行うことが可能です。制度改正や医療DXへの対応も、安心して進めていただけます。

インターネット環境があればいつでもどこでもリアルタイムな情報共有で、医療DXを強力サポートいたします。優れたコストパフォーマンスで選ばれる理由を是非ご体感ください。

■企業情報

設立：1984年3月

代表者：代表取締役 濱田幸弘

所在地：鹿児島県鹿児島市中央町18番地1 南国センタービル

コーポレートサイト：https://www.pyxos-jk.co.jp/

サービスサイト：https://www.julea.jp/lp.html

■サービス問い合わせ先

ピクオス株式会社 東日本支社

東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー13F

問い合わせページ：https://www.julea.jp/request_information.html