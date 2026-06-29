前環境大臣 浅尾慶一郎氏が登壇決定。Forbes共催「ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026」注目セッション発表

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田浩平、以下「当社」）は、2026年7月23日（木）に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催する、Forbes JAPAN共催の国内最大級のサステナビリティカンファレンス「ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026」のプログラムを発表しました。

本イベントには、前環境大臣・参議院議員の浅尾慶一郎氏のほか、東京大学の江守正多氏や田中謙司氏、環境省、ソニー、三菱重工業、村田製作所、Salesforce、三井住友フィナンシャルグループなど、政策・研究・企業経営の第一線で活躍するリーダーが登壇します。AIの急速な進展や地政学リスクの高まり、GX（グリーン・トランスフォーメーション）政策やサステナビリティ情報開示への対応など、日本企業を取り巻く経営環境は大きく変化しています。本イベントでは、産官学のリーダーが一堂に会し、企業が直面する課題への対応や、持続的な成長に向けた実践知を共有します。

また総合司会は、フリーアナウンサーで元テレビ朝日アナウンサーの宇賀なつみ氏が務めます。

以下より申込可能です。

https://event.event-planner.net/event/asuene_2026

特別セッション詳細決定

・特別対談:「AIxエネルギー」と日本経済・GXへのインパクト

モデレーター:藤吉雅春氏(Forbes JAPAN編集長)

登壇者:

田中謙司氏(東京大学大学院工学系研究科 教授)

西和田浩平氏(アスエネ株式会社 Founder 代表取締役CEO)

・特別パネルディスカッション:サプライチェーンの再構築が実現する、脱炭素と持続可能性

モデレーター:藤吉雅春氏(Forbes JAPAN編集長)

登壇者:

江守正多氏(東京大学 未来ビジョン研究センター 副センタ―長 教授)

森原雅幸氏(三菱重工業株式会社 カーボンニュートラル推進室 室長)

森永泰弘氏(株式会社村田製作所 技術・事業開発本部 シニアマネージャー)

豪華登壇者決定

前環境大臣・参議院議員の浅尾慶一郎氏による基調講演のほか、東京大学の江守正多氏・田中謙司氏、環境省、ソニー、三菱重工業、村田製作所、Salesforce、三井住友フィナンシャルグループなど、政策・研究・企業経営の第一線で活躍するリーダーが登壇します。

当日のタイムテーブル

イベント概要

イベント名：ASUENE SUSTAINABILITY SUMMIT 2026

日時：2026年7月23日（木）12:00-18:30（交流会 19:00-20:30）

開催形式：ハイブリッド開催（オンライン / オフライン）

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 5F）

内容：基調講演、特別セッション、パネルディスカッション、企業講演、スポンサーセッション、交流会

参加対象：サステナビリティ・脱炭素・ESG経営に取り組む経営層、推進部門の責任者・担当者

主催：アスエネ株式会社

共催：Forbes JAPAN

申し込み：事前登録制（参加無料）

https://event.event-planner.net/event/asuene_2026

＜オンライン視聴方法＞

特設サイトからの申し込み後、当日の視聴用URLをメールにて案内します。

＜オフライン参加方法＞

特設サイトからの申し込み後、招待状をメールにて送付します。なお、競合企業および個人での申し込みは受け付けていません。イベント終了後には、交流会を予定しています。

問い合わせ先：summit2026@asuene.com

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット統合AIプラットフォーム 「Carbon EX」

・第三者保証/検証・開示アドバイザー「ASUENE VERITAS」

・AIデータ連携プラットフォーム「Anyflow」

・AIエネルギー削減プラットフォーム「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア6階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/