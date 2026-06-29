本棚サイズでサッと出せる！下糸ありの本格仕様電動ミシン『本棚にしまえてしっかり縫える本格派「ちゃちゃっとミシン2」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『本棚にしまえてしっかり縫える本格派「ちゃちゃっとミシン2」』を6月29日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004869?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004869

本製品は、本棚や引き出しに収納できる超コンパクトサイズでありながら、本格的な縫い物ができる電動ミシンです。

横幅わずか24cm、重量約470gと軽量設計のため、使いたい時にサッと取り出してすぐに作業を始められます。

一般的なミシンと同じ下糸を備え、自動布送り機能により縫い目がズレることなく美しく仕上がります。

コットンや薄手のデニムなど厚さ約0.35～1mmの生地に対応し、自動糸巻機能も搭載しています。

机に置いての直線縫いはもちろん、本体を手で持って筒縫いなどもできる2WAY仕様。

操作は本体スイッチと付属のフットペダルから選べ、電源もACアダプターと乾電池の2種類に対応します。

お気に入りの服のほつれ直しや入園・入学準備を気軽に済ませたい、ミシンを出す手間をなくしてハンドメイドを楽しみたい、そんな方におすすめです。

＜製品特長＞

■本棚や引き出しに収納できる横幅24cm・重量約470gの超コンパクト設計

■一般的なミシンと同じ下糸あり＆自動布送り機能

■机置きと手持ちで使える2WAYスタイル

■両手が自由に使えるフットペダルと本体スイッチの2つの操作方法

■ACアダプターと乾電池から選べる2WAY電源方式

■面倒な下糸準備の手間を省く自動糸巻機能

■コットンや薄手のデニムなど厚さ約0.35～1mmの布に対応

＜仕様＞

・サイズ／幅80×奥行240×高さ156(mm)

・重量／約470g

・電源／DC6V/1A、単三乾電池4本(別売)※アルカリ電池推奨

・ぬい目／直線ぬいのみ

・ケーブル長／ACアダプター：約1.8m、フットコントローラー：約1.3m

・素材／本体：ABS、スチール、PC(下糸ボビンカバー)、POM(内部機構)、

フットコントローラー：PP、電源コード：ABS、スチール

・内容品／本体(ミシン針、ボビン2個セット済)、ボビン巻軸、糸立棒、交換用ミシン針(#14×2本)、

ボビン2個、糸通し、ACアダプター、フットコントローラー、取扱説明書

・注意事項／※記載されている物以外は付属いたしません。

※糸に汚れが付着してしまうことがありますので、定期的に掃除をしてください。

※本体スイッチ・フットペダルともに、スピード調整はできません。

・保証期間／購入日より6ヶ月

・発売日／2026/6/29

・型番/JAN／HASM26AWH / 4580060605675

本棚にしまえてしっかり縫える本格派「ちゃちゃっとミシン2」

[販売価格] 5,480円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004869(https://www.thanko.jp/view/item/000000004869?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004869)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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