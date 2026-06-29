金融分野で国際的に認知される査読誌 Finance Research Letters 採択の研究成果をWealthForceに実装へ

株式会社MONO Investment

株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：佐々木 辰／中西 諒、以下「当社」）は、当社技術顧問である大阪公立大学 経営学研究科 教授 中川 慧氏を筆頭著者とする論文 “Subspace regularized principal component analysis using prior exposure information” が、金融分野で国際的に認知される査読誌 Finance Research Letters に採択されたことをお知らせします。

本研究は、資産運用・リスク管理で用いられるPCA（主成分分析）を継続運用する際に、ファクターの順序や意味づけが時間とともに変化し、分析結果の解釈が不安定になりやすいという課題に対し、経済的に意味のある事前エクスポージャー情報を活用して、ファクター空間、すなわちリスク要因の大きな方向性を安定化する Subspace-Regularized PCA（SR-PCA） を提案するものです。

当社は本研究成果を、AIファクター解析エンジン 「MONO FactorLens」 に順次反映し、アドバイザー向けCRM 「WealthForce」 および金融機関向けAPIとして提供してまいります。これにより、銀行・証券会社・IFAは、顧客ポートフォリオを単なる資産クラス別の配分ではなく、経済成長・金利・物価などのマクロファクターへの感応度として把握し、提案理由や見直しの必要性をよりわかりやすく説明できるようになります。

本発表の要点

背景：資産配分だけでは見えにくい「リスクの理由」

- 金融分野で国際的に認知される査読誌 Finance Research Letters に、当社技術顧問である中川 慧氏を筆頭著者とする論文が採択- PCAを継続運用する際に生じる、ファクターの順序・意味づけの不安定性に対して SR-PCA を提案- 研究成果を MONO FactorLens に反映し、WealthForce および金融機関向けAPIに順次実装予定- 顧客ポートフォリオのリスク要因を、経済成長・金利・物価などのマクロファクターで可視化- 銀行・証券会社における提案品質の標準化、説明責任、継続的なアフターフォローを支援

銀行・証券会社の資産運用提案では、顧客の保有資産を可視化するだけでなく、「なぜこの提案なのか」「どの市場環境に注意すべきか」を説明することが重要になっています。一方で、資産クラス別の比率だけでは、ポートフォリオが実際にどのリスク要因に偏っているかを把握しきれない場合があります。

MONO FactorLensは、こうした見えにくいリスクを、経済成長・金利・物価などのマクロファクターに分解して可視化する分析エンジンです。WealthForceに搭載することで、アドバイザーは顧客のポートフォリオについて、資産配分だけでなくマクロファクターの観点から「何に影響を受けやすいのか」「何を見直すべきか」を説明しやすくなります。

研究成果：ファクター空間を安定化し、説明しやすいリスク分析へ

PCAは、市場データから主要なリスク要因を抽出できる手法として広く活用されています。しかし、データを更新しながらPCAを継続運用する場合、ファクターの順序や意味づけが時間とともに変化することがあります。これは、顧客向けレポートや販売後フォローで分析結果を継続的に説明する際の課題となります。

今回提案されたSR-PCAは、市場データから柔軟にファクターを抽出しつつ、経済的に意味のある事前エクスポージャー情報を取り入れることで、ファクター空間、すなわちリスク要因の大きな方向性を安定化します。

本研究では、複数資産パネル、Fama-Frenchポートフォリオ、最小分散ポートフォリオ構築への応用検証を通じて、通常のローリングPCAと比較して、中期的なファクター空間の変動やファクター・ポートフォリオのターンオーバーを抑えつつ、再構成精度やリスクモデルとしての有用性を概ね維持できることが確認されています。

本研究の目的は、将来リターンを予測することではなく、ポートフォリオのリスク要因をより安定的かつ解釈可能に分析することです。

WealthForceでの活用イメージ

今回の研究成果をMONO FactorLensに反映することで、WealthForceでは以下のような分析・説明が可能になります。

- 経済成長ファクター：景気や企業収益の変化に影響を受けやすい度合いを説明- 金利ファクター：金利上昇・低下が債券やREITなどに与える影響を説明- 物価ファクター：物価上昇、資源価格、為替変動などに対する感応度を説明- リスク要因ベースの分散：資産クラスではなく、実際のリスク要因として偏りを確認- 見直し提案：どのリスクを抑えるための見直しなのかを可視化

金融機関は、提案前後のポートフォリオについて、期待リターンやリスク水準だけでなく、どのマクロファクターへの偏りが改善されるのかを説明できます。また、市場環境の変化に応じて、顧客ごとのポートフォリオがどのリスクに影響を受けやすいかを把握し、フォロー対象の抽出や見直し提案に活用できます。

今後の展開

当社は、SR-PCAに基づくマクロファクター分析機能をWealthForceに順次搭載し、顧客向けレポート、AIによる分析コメント、ストレスシナリオ分析、モンテカルロシミュレーションとの連携を進めてまいります。また、銀行・証券会社向けAPIとしての提供も予定しており、既存のCRM、提案書作成システム、顧客ポータルなどとの連携を想定しています。

コメント

株式会社MONO Investment 技術顧問 中川 慧（大阪公立大学 経営学研究科 教授）

資産運用の現場では、ポートフォリオのリスクを単に数値で示すだけでなく、そのリスクがどのような経済要因から生じているのかを説明することが重要です。

一方で、ファクター分析を実務で継続的に使うためには、モデルの出力が安定しており、かつ経済的に解釈できることが求められます。今回の研究成果がWealthForceを通じて金融機関やアドバイザーの現場で活用され、顧客にとってわかりやすく、納得感のある資産運用提案につながることを期待しています。

株式会社MONO Investment 代表取締役 佐々木 辰

今回の研究成果は、WealthForceが目指す「資産の見える化」から一歩進み、「リスクの理由を説明する」ための重要な基盤になると考えています。

金融機関の資産運用提案では、分析の高度さだけでなく、顧客にわかりやすく説明できること、営業現場で継続的に使えることが重要です。当社は、研究成果を実際のプロダクト機能として実装し、金融機関の既存業務フローに組み込みやすい形で提供してまいります。

論文情報

論文タイトル：Subspace regularized principal component analysis using prior exposure information

採択誌：Finance Research Letters

著者：

Kei Nakagawa（大阪公立大学大学院 経営学研究科／MONO Investment, Inc.）

Masahiro Kato（大阪公立大学大学院 経営学研究科／みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）

Mitsuyoshi Imamura（筑波大学 システム情報系）

MONO FactorLensについて

MONO FactorLensは、株式会社MONO Investmentが開発するAIファクター解析エンジンです。証券口座連携により取得した顧客の保有資産情報をもとに、資産クラス別の構成、リスク・リターン、将来シミュレーションに加え、ポートフォリオのリスク要因をファクター単位で分解・可視化します。

WealthForceについて

WealthForceは、銀行・証券会社・IFA向けに提供する資産運用アドバイザー向けCRM・業務支援プラットフォームです。顧客管理、案件管理、証券口座連携、資産可視化、リスク分析、将来シミュレーション、提案書作成など、資産運用アドバイスに必要な業務を一気通貫で支援します。

お問い合わせ先

WealthForce導入にご関心のある方

資産運用領域のトータル支援プラットフォーム「WealthForce」にご関心のある証券会社、銀行、IFAの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。

お問い合わせフォーム：https://wealthforce.jp/contact

資産分析などのAPIに興味のある方

当社では、ポートフォリオ分析、投資シミュレーション、ライフプランニングなど、資産運用に関する高度な分析ロジックをAPIとして提供しています。既存の業務システムやWebサービス、顧客向けアプリケーションに、当社の金融インテリジェンスを柔軟に組み込むことが可能です。ご関心のある方は、ぜひ以下のお問合せフォームよりお問合せください。

お問い合わせフォーム：https://monoinv.com/contact/

高度な資産分析にもとづく資産運用相談をご希望の個人投資家の方

資産運用情報サービス「投資のコンシェルジュ」では、ポートフォリオの可視化・リスク分析・ライフプランニング等を通じて、ご自身の資産状況を整理したうえで、専門家への相談をご希望される個人投資家の方をサポートしています。

資産全体の見直しや、現在のポートフォリオにどのようなリスクがあるのかを確認したい方は、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。ご相談内容に応じて、適切な専門家との接点づくりを支援いたします。

お問い合わせフォーム：https://share.hsforms.com/1Ul-vYfV9SWa7DoHsE5i2_Q57290

株式会社MONO Investmentについて

会社名：株式会社MONO Investment

設立：2020年1月29日

代表者：佐々木辰、中西諒

本社：東京都品川区南品川四丁目4番17号 品川サウスタワー

資本金：283,101,200円（資本準備金を含む）

主な事業内容：Webサービスの開発・運営

銀行や証券会社、IFAなどの資産運用コンサルティング事業者向けの資産運用提案サポートロボ「WealthForce」を開発・提供。資産運用コンサルティング事業者の顧客情報管理や資産管理・分析、顧客向け提案サポート機能などを提供し、業務高度化・効率化を支援。また、個人投資家向けに金融情報メディアおよび資産情報管理・分析サービス「投資のコンシェルジュ」を展開。投資家の資産形成推進に向けて事業を実施。

お問い合わせフォーム：https://monoinv.com/contact

WealthForce紹介ページ：https://wealthforce.jp/

投資のコンシェルジュ：https://www.invest-concierge.com/

コーポレートサイト：https://monoinv.com/

注記

本リリースに記載された分析モデルおよび機能は、投資成果を保証するものではありません。また、将来の市場環境や個別資産の価格変動を予測・保証するものではありません。WealthForceおよびMONO FactorLensは、金融機関・アドバイザーによる顧客ポートフォリオの分析、説明、提案支援を目的とするものです。