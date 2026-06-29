日本の「良質な古着」をASEANへ-　ワールド、マレーシアに初進出　　サーキュラーファッションの新拠点「usebowl（ユーズボウル）」1号店

株式会社 ワールド

株式会社ワールド（本社：神戸市、代表取締役 社長執行役員：鈴木 信輝）は、2026年6月26日（金）、当社グループの株式会社ティンパンアレイが展開するユーズドセレクトショップ「usebowl（ユーズボウル）」のマレーシア1号店を、クアラルンプールの商業施設「スンガイ・ワン・プラザ（Sungei Wang Plaza）」にオープンします。

今回の出店は、ワールドグループが中期経営計画の中核に掲げる「ワールド・ファッション・エコシステム」の海外展開における重要な第一歩です。日本国内で積み上げてきた衣料循環の仕組みをASEANへと拡大し、グローバルなサーキュラーファッションのモデルを構築する、戦略的な布石として位置づけています。

クアラルンプールの商業施設 Sungei Wang Plaza「usebowl（ユーズボウル）」

■ 日本の古着を、循環の仕組みごと海外へ

ワールドグループでは、日本国内で買い取り・回収し、選別した状態の良い衣料品を、次の着用先へとつなぐ循環の仕組みを構築しています。こうした衣料品は、品質やデザインを見極めたうえで、各市場のニーズに応じて再編集し、最適な形で活用しています。

マレーシアで展開する「ユーズボウル」の店舗では、これらの衣料品を現地のマーケットに合わせてセレクトし、「バンドル（Bundle）」と呼ばれるマレーシア独自の古着フォーマットで提供します。バンドルとは、多彩な古着を手ごろな価格で楽しめるスタイルで、近年マレーシアの若年層を中心に急速に広がっています。さらに1号店ではバンドル商品に加え、「ラグタグ」から厳選したブランド品も一部取り揃え、現地顧客の幅広いニーズに対応します。

■ 「ワールド・ファッション・エコシステム」との連動

ワールドグループは、衣料品の「つくる・着る・循環させる」のサイクルを一体でマネジメントする「ワールド・ファッション・エコシステム」を中期経営計画の根幹に据えています。国内では、「ラグタグ」と「ユーズボウル」による再販を連携させた循環型バリューチェーンを構築してきました。今回のマレーシア進出は、この国内エコシステムを越境させ、グローバルな衣料循環モデルへとスケールアップさせる試みです。日本のお客様から引き取った質の高い古着がマレーシアの消費者のもとで新たな価値を持つ、この「衣料のクロスボーダー循環」は、グループが掲げる脱炭素・廃棄物削減目標とも直結する取り組みです。

■ 出店場所と今後の展開

スンガイ・ワン・プラザ（Sungei Wang Plaza）は、クアラルンプール最大の繁華街「ブキッ・ビンタン」に立地する老舗商業施設です。近年は古着・スリフト（Thrift）の聖地として国内外に知られるようになり、セカンドストリート（2nd Street）やREFASHなど国内外の有力リユースブランドも軒を連ねています。トレンドに敏感な若者や観光客が連日訪れるこの立地で、「ユーズボウル」は「日本から直接届く、信頼できる品質の古着」を強みに、ローカル・観光客の双方にアプローチします。

ワールドグループはマレーシアをASEANにおけるサーキュラーファッション事業の拠点と位置づけており、1号店での事業基盤の構築を足がかりに、マレーシア国内での多店舗展開を目指します。将来的にはよりセレクト性の高いリユース業態の展開やASEAN域内への事業拡大も視野に入れており、国内外の衣料循環ネットワークをつなぐグローバルモデルの確立を推進していきます。

オープン日：2026年6月26日（金）

所在地：スンガイ・ワン・プラザ 2階（クアラルンプール、Bukit Bintang駅直結）

売場面積：298平方メートル （約90坪）

取扱商品：セレクト古着、「ラグタグ」セレクトブランド品、ファッション雑貨など

運営法人：WORLD FASHION (MALAYSIA) SDN. BHD.（ワールド100%子会社）

■ 「usebowl（ユーズボウル）」について

「usebowl（ユーズボウル）」は、株式会社ティンパンアレイが展開するユーズドセレクトショップです。グループ内のハイエンドリユース業態「ラグタグ」と相互補完的な関係にあり、より幅広い年代・価格帯をカバーすることで、グループ全体の衣料循環率を高める役割を担っています。マレーシア店では、現地の「バンドル文化」にフィットした品揃えとフォーマットを採用し、ローカライズした形でサービスを展開します。

ティンパンアレイ 公式サイト：https://www.tinpanalley.co.jp/

■現地法人の概要

社 名：WORLD FASHION（MALAYSIA）SDN. BHD. ※ワールド100％子会社

本店所在地：77 Jalan Tabla 33/21,Seksyen 33,40400 Shah Alam Selangor Malaysia

設 立：2025年5月7日

代表者：茂木 隼人

事業内容：マレーシア国内におけるリユース事業の展開

＜会社概要＞

株式会社ワールド

本社所在地：神戸市中央区港島中町6-8-1

代表者：代表取締役 社長執行役員 鈴木 信輝

コーポレートサイト：https://corp.world.co.jp/