事業用地取得に関するお知らせ（北区東田端）

株式会社THEグローバル社

本物件は、JR山手線、JR京浜東北線が利用可能な「田端」駅から徒歩５分に位置し、「東京」駅、「上野」駅、「新宿」駅などの都内主要エリアへのアクセスに優れた交通利便性の高い立地です。

駅周辺は、山手線沿線でありながら大規模な繁華街が少なく、住宅地を中心とした落ち着いた住環境が形成されております。一方で、駅周辺には日常生活を支える商業施設や飲食店等が揃っており、都心へのアクセス性と生活利便性を兼ね備えたエリアです。

このような立地特性から、都心部への通勤利便性と落ち着いた住環境を重視するシングル・DINKS層を中心に、安定的な賃貸需要が見込まれます。

本物件は、これらの立地特性を活かし、シングル・DINKS層向けの収益マンション開発を予定しております。

【物件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/66_1_b9984ba99a67214c8845403e68333b24.jpg?v=202606290851 ]株式会社THEグローバル社 https://www.the-g.co.jp/