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まるで水面を閉じ込めたような透明感。夏に映えるペンケース『namimo（ナミモ）』が新登場！
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、水面のゆらぎや水中をイメージした、透明感あふれるペンケース『namimo（ナミモ）』（全4種・各1,320円 税込）を、2026年6月下旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
■水の透明感を閉じ込めた、"水面みたい"なデザイン
前ポケットは水面のゆらぎを閉じ込めたような模様、後ろポケットは水中のタイルをイメージしたデザイン。前ポケットに入れた小物は水面に浮かんでいるように、後ろポケットに入れたものは水の中にあるように見え、入れる場所によって異なる表情を楽しめます。まるで水の中を切り取ったような涼しげな世界観を表現しました。さらに、前後2つのポケットを備えた2ルーム仕様で、文房具や小物をすっきり整理して収納できます。
■細部まで世界観を表現したこだわりのデザイン
水滴をイメージしたオーロラアクリルチャームやシルバー箔押しのロゴなど、細部まで水のモチーフにこだわりました。持つだけで涼やかな気分を楽しめる、夏らしいデザインが魅力のペンケースです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/138053/138053_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
ペンケース『namimo（ナミモ）』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260408044433/
ペンケース『namimo（ナミモ）』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/260408044433/
【 商品特長 】
■水の透明感を閉じ込めた、"水面みたい"なデザイン
■細部まで世界観を表現したこだわりのデザイン
水滴をイメージしたオーロラアクリルチャームやシルバー箔押しのロゴなど、細部まで水のモチーフにこだわりました。持つだけで涼やかな気分を楽しめる、夏らしいデザインが魅力のペンケースです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/138053/138053_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
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ペンケース『namimo（ナミモ）』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260408044433/