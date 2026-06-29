JAL、パスポート申請費用の引き下げに合わせた「もっと！海外へ」連携キャンペーンを実施
2026年6月29日
JALグループは、「移動を通じた関係・つながり」の拡大に向けて、国内間だけでなく、海外と日本とをつなぐインバウンド・アウトバウンド需要の促進に取り組んでいます。
近年のインバウンド旅客数は過去最高を更新する一方で、日本人の海外渡航者数は未だコロナ禍前の水準に至っていません。また、日本人のパスポート保有率は18.4％(*1)に留まっており、若年層の”海外離れ”が囁かれています。国際的視点をもつグローバル人財育成のためにも、海外渡航への機運醸成が求められています。
このような状況を受けて、外務省は2026年7月1日よりパスポートの手数料引き下げを決定しました。日本の航空会社として、JALグループも日本人の海外渡航を推進すべく、「もっと！海外へ」キャンペーン(*2)と連携した3つの施策を実施します。官民一体となって、2026年夏の日本人の海外渡航をサポートしてまいります。
■「もっと！海外へ」 ３つの連携施策
(1)特設サイト「もっと！海外へ」の開設
JATAの「もっと！海外へ」キャンペーン(*2)に合わせ、特設サイトを開設します。マイルが当たる
キャンペーンや国際線航空券のセール情報、ツアー商品などをご紹介し、お客さまの海外旅行を多角
的にサポートします。
URL:https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/recommend/motto-kaigai/
(2)最大15万マイルのプレゼントキャンペーン
キャンペーン専用サイトからエントリーいただいたJMB会員(日本地区)を対象に、抽選で総計66名
様に最大15万マイルをプレゼントします。詳細はWebサイトをご確認ください。
(3)小児運賃を割引「キッズ55グアム割」
2025年10月1日にグアム線は就航55周年を迎えました。これを
記念し、小児の運賃額を55%割引します。(*3)
販売期間：2026年7月1日(水)～8月31日(月)
搭乗期間：2026年7月1日(水)～12月24日(木)
※旅行開始日を含めること
対象クラス：ビジネスクラス、エコノミークラス
■海外渡航を応援する、JALの取り組み
1.スポーツ応援のツアー造成
スポーツ観戦などお客さまの「好き」や「推し」を応援するため、試合の観戦チケット付き旅行商品の設定や、大会に合わせた臨時便の設定などに積極的に取り組んでいます。
「JALで行くMLB(TM)観戦ツアー 2026」 詳細
URL:https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/ame/mlb/
2.政府関係機関とのコラボレーション
各国の政府関係機関と深く連携し、現地最新情報の発信や共同プロモーションを展開してきました。各国政府観光局や現地企業との連携により、就航記念のキャンペーンを実施したり、JAL便をご利用のお客さま限定の特典などをご用意したりしています。
また、ハワイ日米協会とは連携協定を締結し(*4)、「ハワイ・日本 姉妹州・姉妹都市サミット」を日本側事務局としてサポートしています。今後はこの自治体間交流ノウハウを他国・地域へも展開していきます。
(*1)2025年時点。外務省の旅券統計より抜粋。
(*2)JATAが展開している、アウトバウンドの促進キャンペーン。JATA会員各社と国内外の関係組織が一体となってサポートす
る。
(*3)小児とは、旅行開始日の年齢が2歳～11歳のお子さまが対象です。なお、燃油サーチャージ・諸税は割引適用外となりま
す。
(*4)2025年12月18日付プレスリリース｜アウトバウンド需要の促進へ 日本とハワイの「関係・つながり」強化に取り組みま
す
https://press.jal.co.jp/ja/release/202512/009190.html
以上