西浜サーフライフセービングクラブ × BILLABONG　「Enoshima Ocean Cleanup 2026」実施レポート

ボードライダーズジャパン合同会社

6月14日、BILLABONGと西浜サーフライフセービングクラブによる共同クリーンナップイベント「Enoshima Ocean Cleanup 2026」が行われた。この取り組みは2022年から毎年開催され、今年で5回目。今回のテーマは「伝え、備える」。海岸、街中、そして江の島の入り江を清掃しながら、街と海がつながっていることをあらためて見つめるとともに、ライフセーバーによる心肺蘇生法（CPR）のレクチャーを通して、海辺で過ごす一人ひとりが「いざという時」に行動するための備えを学ぶ一日となった。



日本のサーフカルチャーの中心地・湘南。その海を日々のフィールドとする人たちにとって、ビーチはたんなる遊び場ではない。仲間と集い、サーフィンを楽しみ、季節の移ろいを感じる場所であり、同時に、街や川、そして暮らしとつながる環境の一部でもある。BILLABONGと西浜サーフライフセービングクラブ（SLSC）が掲げている「PROTECT THE PLACES WE PLAY（自分たちの遊び場を守ろう）」という言葉には、そうした海との関わり方が込められている。



海岸を清掃する個人や団体は増え、ビーチや街中では以前よりゴミが減っているように感じる場面もある。けれども、街から川を伝って流れ出たゴミを潮が運び、人の手が届きにくい場所へ押し込んでいく現実は、残念ながら今も大きくは変わっていない。ふだん目に見える場所がきれいになっても、江の島の入り江のような場所には漂着ゴミがたまり続けている。日常の体感と事実のギャップを知り、伝えていくことが、この活動の出発点だ。



今回のイベントは、夏本番を告げる海開きを前に実施された。参加者はグループに分かれ、岩崎学園など関係団体のメンバーや一般参加者は海岸や周辺の街中を清掃。ライフセーバー、プロサーファー、安室 丈、岡野 漣、高井 汰朗を中心としたグループはパドリングで江の島へと渡り、入り江に流れ着いたゴミを回収した。



今年の江の島は、例年とは少し景色が違っていた。これまでは満潮に近い時間帯に渡ることが多かったが、この日は潮が引き、ふだん海面の下に隠れている入り江の足もとがあらわになっていた。ぬかるんだヘドロの感触。岩場の隙間に引っかかった大きな漂着物。水際に次々と流れ着くビニール袋。そこには、遠くのどこかではなく、私たちの暮らしのすぐそばから流れてきたと思われるゴミが想像以上に残されていた。





目についたのは、食品容器、ペットボトル、空き缶、そして過剰に個包装されたお菓子の包装紙だった。さらに大きなものでは、発泡スチロールの箱の破片、テント、車のタイヤ、三角コーン、車のバンパーまでが漂着していた。なかには保険証のような落とし物もあり、街で失われたものが川を伝い、やがて海へとたどり着いている現実を突きつけていた。



きれいな海を未来へつないでいくためには、海辺での清掃活動だけでなく、それぞれが日々の暮らしのなかでゴミを出さない意識を育てていくことが欠かせない。何を買うか、どう使うか、どこに捨てるか。ふとした選択の積み重ねが、やがて海の景色を変えていく。



そして今年は、清掃活動のあとにライフセーバーによる心肺蘇生法（CPR）のレクチャーが実施された。海辺で過ごすサーファーやビーチユーザーが、もしもの場面に立ち会った時、どう動くことができるのか。ライフセーバーの指導のもと、参加者は胸骨圧迫の方法や初期対応の大切さを学び、「いざという時に備える」ことの意味を体験を通して共有した。



環境を守ること。街と海のつながりを知ること。そして、海で遊ぶ人たちの命に備えること。そのひとつひとつの行動が、自分たちの遊び場を未来へ残すことへとつながっていく。湘南の海で見えた現実は、けっしてこの場所だけのものではない。どこの海も、街や川や人の暮らしとつながっているのだから。

西浜SLSCマーケティング・環境委員会理事の新井大介さん1963年に活動を開始した西浜SLSCは、60年以上にわたって毎年夏の水難救助活動を担ってきた歴史あるライフセービング団体。BILLABONGは、パトロール用ビーチウェアのサポートを通じてその活動を支えているBILLABONGプロライダー、安室 丈さんBILLABONGプロライダー、岡野 漣さんBILLABONGプロライダーの高井 汰朗さん

江の島は境川の河口に位置しているため、生活から出たゴミが漂着しやすい。入り江にたどり着いたゴミの多さは、街から海へ流れ出る量を如実に物語っている。海を守るために必要なのは、拾うことだけではない。そもそも捨てないこと、できるだけゴミを出さないことだ！

西浜SLSCのメンバーで、ライフセービング日本代表キャプテンも務める上野凌さんが取り仕切り、心肺蘇生法（CPR）の講習が行われた。「みなさんにぜひ覚えておいていただきたいのは、心臓が止まった時に大事なのは、いかに早く脳に酸素を回してあげるかということです。そのためには、心臓をとにかく押し続けないといけないんです。もしも誰かが倒れた時には、なるべく早く心臓マッサージを開始する。ぜひそこだけでも覚えていただきたいです」

手のひらの付け根を、乳頭と乳頭の間、心臓がある位置に当てていきます。足は肩幅に開いて、真上から、肘を伸ばして体重をかけて押していく。大体5センチくらい沈めばいい。ペースとしては1分間に100回くらい。なので、1秒に1回以上のペースで押していきます」

CPRの実習へ。実際の場面でとっさに動けるかどうか。その差を生むのは、こうした備えだ。知っておくことで、救える命がある

西浜サーフライフセービングクラブのパトロールキャプテンを務める山田海斗さん。「7月1日から江の島の海水浴場が開設されます。開設期間中に津波注意報や警報などが発令された際には、赤と白の格子模様の津波フラッグを掲げます。これは海にいる方々へ危険を知らせる大切な目印です。ライフセーバーがこの旗を掲げた際には、誘導や放送に従い、安全な場所へ速やかに避難してください。私たちは、安心して海を楽しめる環境づくりに努めてまいります」

PROTECT THE PLACES WE PLAY！自分たちの遊び場、海を守ろう！

＜2026年 海水浴場開設期間＞

片瀬東浜海水浴場

7月1日（水）～9月6日（日）

・遊泳可能時間：【平日】9時～17時

【土日祝・お盆期間（8月8日～16日）】8時～17時

・海の家営業時間：8時～18時（一部店舗は8時～21時）



片瀬西浜・鵠沼海水浴場

7月1日（水）～9月13日（日）

・遊泳可能時間：【平日】9時～17時

【土日祝・お盆期間（8月8日～16日）】8時～17時

・海の家営業時間：8時～21時



※遊泳エリアなどのさらなる詳細は下記リンクを参照。

https://www.fujisawa-kanko.jp/event/20260602-1.html

(https://www.fujisawa-kanko.jp/event/20260602-1.html)