「RAMEN TECH 2026」10月7日～11日 開催決定。アジアのゲートウェイ・福岡市から、世界とつながる5日間

福岡市役所

2026年10月7日（水）～11日（日）の5日間、天神・大名エリアを中心とする福岡市内で、福岡・共創イノベーションウィーク「RAMEN TECH 2026」が開催されます。RAMEN TECH 2026 運営事務局（福岡市・株式会社Zero-Ten・株式会社Zero-Ten Park・株式会社 遊行）が国内外の産官学と連携し、「アジアのゲートウェイ・福岡から、世界とつながる5日間」を共創します。

2025年には延べ12,000名以上（うち海外1,200名以上）が参加、70を超えるイベントが街中で開かれました。3年目となる2026年は、「未来をすくう、器たれ。(SLURP UP THE FUTURE)」のコンセプトのもと、100以上のイベントの共創を目指します。本日公式Webサイトと新たなロゴ・キービジュアルを公開し、併せて参加者の募集を開始しました。

「未来をすくう、器たれ。(SLURP UP THE FUTURE)」RAMEN TECH 2026 コンセプト

RAMEN TECH 2026は、福岡市の街を、次世代へと繋がる未来に向けた「器」ととらえて開催します。2000年にわたり大陸との交流の記憶を蓄えてきた福岡市は、屋台の暖簾のような気軽さで、世界中の挑戦者を迎え入れる器でありたい。一滴のスープを器からすくうように、地域の真髄と、国内外からの参加者の感性を混ぜあわせることで、腹も未来も満たされる。効率と合理性が加速する世界で、私たちは“ラーメンの器”に未来を描いていきます。

RAMEN TECH 2026 開催背景

福岡市では、2012年の「スタートアップ都市・ふくおか」宣言以来、スタートアップや投資家、大企業、大学・研究機関、行政など、産官学の多様なプレイヤーとともにスタートアップエコシステムの形成に取り組んできました。こうした取組により、新たなビジネスやイノベーションの創出を目指す人材や企業が集い、チャレンジを後押しする環境づくりを進めています。

「RAMEN TECH」は、こうしたエコシステムのさらなる発展を目指し、これまでのスタートアップコミュニティに加え、エンジニアやクリエイター、アーティストなど、より幅広い人々が交流し、分野や立場を越えた共創のきっかけを生み出す場として開催しています。

3年目となる2026年は、福岡市内外、さらには海外から集まる多様なプレイヤーが混ざり合いながら、福岡一体となって、産官学の連携による共創イベントやビジネスマッチングを通じて、新たな価値を生み出すチャレンジを応援し、福岡ならではのオープンなコミュニティの力を活かしたエコシステムの発展につなげていきます。

RAMEN TECH 2026 開催概要- 開催期間：2026年10月7日（水）～11日（日）5日間- 開催エリア：天神・大名を中心とする福岡市の街全体- RAMEN TECH 2026 運営事務局：福岡市・株式会社Zero-Ten・株式会社Zero-Ten Park・株式会社 遊行- 公式Webサイト：https://ramentech.jp(https://www.ramentech.jp/)

「Flagship Events」について

RAMEN TECH 2026では、期間中に開催される数百～数千名規模が参加予定のグローバルイベントを「Flagship Events（読み：フラッグシップイベント）」と位置づけています。

10/7（水）「Opening Party」

全参加者を対象としたオープニングパーティーを、10月7日（水）に開催予定です。RAMEN TECH 2026 期間中に開催予定のミートアップイベントとしては最大規模を予定しています（申込必須、会場の人数制限あり）。

10/7-8（水・木）「Global Summit 2026」（仮称）

「Global Summit 2026」では、国内外のスタートアップ企業によるピッチや産官学の多様なステークホルダーによるトークセッション・ブース展示などを予定しています。

10/9（金）「StartupGo!Go! The Pitch / FFGみらいの会議（同時開催）」

「StartupGo!Go!」は2014年から開催している九州を代表するスタートアップイベントです。シード向けピッチコンテスト「ThePitch」は国内外からスタートアップが登壇します！ふくおかフィナンシャルグループ主催の「FFGみらいの会議」と同時開催です。

※「Flagship Events」は随時追加される予定です

RAMEN TECH 2026 ロゴ・キービジュアルについて

▼m2n（まっつん）氏 プロフィール

1992年生まれ。自身が関わってきた様々なシーンやポップカルチャーなどの要素を合わせたグラフィックを制作。脱力感のある独特の質感と色使いが特徴。AMAZON、RED BULL、 CONVERSE、THE NORTH FACE PURPLE LABEL、REC COFEE、HANKYU HAKATAなどグローバル・ローカルのアートワークの実績をもつ（Instagram ID: matsu__n）。

福岡市長 高島 宗一郎 コメント

福岡市は、「スタートアップ都市・ふくおか」の実現に向け、産官学が一体となってイノベーション創出の環境づくりに取り組んでいます。RAMEN TECH 2026は、国内外のスタートアップ・投資家・事業会社が一堂に会し、ビジネスマッチングや協業の機会を生み出す場です。今年は15,000人以上の参加者、100以上のイベントを見込んでおり、福岡から世界へ向けて、新たなエコシステムの姿を発信してまいります。

RAMEN TECH 2026 参加者・リンクイベント主催者募集

公式Webサイトで参加者の募集を開始しました。参加者はRAMEN TECH 2026 公式プラットフォーム「EntryTickets」にて、マイページの作成、各イベントへの参加登録、他の参加者とのAIマッチング機能（今後追加予定）などを利用可能です。さらに、リンクイベント（期間中に開催されるRAMEN TECH公認イベント）の主催者（社）の募集も開始しました！