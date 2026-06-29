日本のオルガン・オン・チップ市場の需要、市場シェア、動向、成長、市場規模、事業機会およびインサイト分析（2026～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年6月に「日本のオルガン・オン・チップ市場：製品・サービス別（サービス、製品、オルガン・オン・チップデバイス、肺オンチップ、腎臓オンチップ、腸オンチップ、心臓オンチップ、その他、肝臓オンチップ、機器）、用途別（創薬、毒性研究、その他）、エンドユーザー別（学術・研究機関、製薬・バイオテクノロジー企業、その他）―市場分析、動向、事業機会および予測（2026～2036年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のオルガン・オン・チップ市場に関する予測評価を提供するものである。また、日本のオルガン・オン・チップ市場における成長促進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本のオルガン・オン・チップ市場の概要
日本のオルガン・オン・チップ（OoC）市場は、日本の先端バイオテクノロジーおよび医薬品研究エコシステムにおける重要な分野として台頭している。オルガン・オン・チップ技術は、生きたヒト細胞を組み込んだマイクロ流体デバイスを用いてヒト臓器の構造と機能を再現する技術であり、動物実験への依存を低減しながら、より高精度な医薬品評価、疾患モデルの構築、および毒性評価を可能にするものである。日本では、強固な製薬産業、拡大する再生医療分野、さらにバイオメディカルイノベーションに対する政府の支援を背景として、OoCプラットフォームの導入が加速している。また、大学、バイオテクノロジー企業、および研究機関の連携が技術革新をさらに促進している。個別化医療および精密医薬品開発に対する需要の拡大により、今後数年間にわたり日本市場は持続的な成長を遂げると見込まれる。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のオルガン・オン・チップ市場規模は2025年に830万米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が5,260万米ドルに達すると予測されている。さらに、日本のオルガン・オン・チップ市場は、2026年から2036年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約26.3％で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038524
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353963/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本のオルガン・オン・チップ市場に関する定性的分析によれば、日本のオルガン・オン・チップ市場は、効果的な創薬・医薬品開発プロセスに対する需要の拡大、バイオメディカル研究およびライフサイエンス分野のイノベーションに向けた投資の増加、製薬業界における研究開発（R&D）の活発化と代替医薬品評価手法への需要の高まり、さらに再生医療および精密医療に対する政府の支援を背景として、市場規模が拡大すると見込まれている。日本のオルガン・オン・チップ市場における主要企業には、BICO Group AB Class B、AlveoliX AG、SynVivo、CN Bio、AxoSim、Nortis、Valo Health、およびMimetasが含まれる。
目次
● 日本のオルガン・オン・チップ市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本のオルガン・オン・チップ市場の需要および市場機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 日本のオルガン・オン・チップ市場のセグメンテーション分析：製品・サービス別、用途別、エンドユーザー別
日本のオルガン・オン・チップ市場の概要
日本のオルガン・オン・チップ（OoC）市場は、日本の先端バイオテクノロジーおよび医薬品研究エコシステムにおける重要な分野として台頭している。オルガン・オン・チップ技術は、生きたヒト細胞を組み込んだマイクロ流体デバイスを用いてヒト臓器の構造と機能を再現する技術であり、動物実験への依存を低減しながら、より高精度な医薬品評価、疾患モデルの構築、および毒性評価を可能にするものである。日本では、強固な製薬産業、拡大する再生医療分野、さらにバイオメディカルイノベーションに対する政府の支援を背景として、OoCプラットフォームの導入が加速している。また、大学、バイオテクノロジー企業、および研究機関の連携が技術革新をさらに促進している。個別化医療および精密医薬品開発に対する需要の拡大により、今後数年間にわたり日本市場は持続的な成長を遂げると見込まれる。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のオルガン・オン・チップ市場規模は2025年に830万米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が5,260万米ドルに達すると予測されている。さらに、日本のオルガン・オン・チップ市場は、2026年から2036年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約26.3％で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる日本のオルガン・オン・チップ市場に関する定性的分析によれば、日本のオルガン・オン・チップ市場は、効果的な創薬・医薬品開発プロセスに対する需要の拡大、バイオメディカル研究およびライフサイエンス分野のイノベーションに向けた投資の増加、製薬業界における研究開発（R&D）の活発化と代替医薬品評価手法への需要の高まり、さらに再生医療および精密医療に対する政府の支援を背景として、市場規模が拡大すると見込まれている。日本のオルガン・オン・チップ市場における主要企業には、BICO Group AB Class B、AlveoliX AG、SynVivo、CN Bio、AxoSim、Nortis、Valo Health、およびMimetasが含まれる。
目次
● 日本のオルガン・オン・チップ市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本のオルガン・オン・チップ市場の需要および市場機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 日本のオルガン・オン・チップ市場のセグメンテーション分析：製品・サービス別、用途別、エンドユーザー別