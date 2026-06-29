「自産自消のできる社会をつくる」を理念に掲げる農業ソーシャルベンチャー株式会社マイファーム(京都府京都市、代表取締役：西辻一真)は、農業界の産業基盤を育む企業連携「AIC PARTNERSHIP PROGRAM」を開始いたしました。第1号パートナーであるYUIME株式会社の協賛を受け、農業界への専門人材の輩出と持続可能なキャリア形成を加速します。

■「AIC PARTNERSHIP PROGRAM」新設の背景

アグリイノベーション大学校（AIC）は、日本初の民間運営による週末農業学校として、累計2,600名以上の卒業生を輩出してきました。農業人材の育成は、日本の一次産業の未来を左右する極めて重要な取り組みですが、教育には時間を要し、企業単体での投資回収が難しいという課題があります。 さらに昨今、資材や肥料・燃料の高騰、人件費や農地維持費の上昇により、運営環境は年々厳しさを増しています。 このような環境下にあっても、農業に挑戦したい人の“入り口”を広く開き続けるため、本校は、「教育・人材育成を中長期的な視点で支える」ための企業連携プログラムとして、2025年11月に「AIC PARTNERSHIP PROGRAM」を新設しました。 本プログラムは、農業界の次代を担う人材を共に育む「産業基盤づくり」への参画を目的とした新しい協賛の枠組みです。

■第1号「グッドパートナー」としてYUIME株式会社が参画

本プログラムの第1号パートナーとして、一次産業に特化した支援企業であるYUIME株式会社（以下、YUIME）が「グッドパートナー」として参画されました。

【YUIME社の立ち位置と課題意識】

YUIMEは、人材支援事業を通じて、日本の一次産業が抱える人手不足や経営課題の解決に取り組む企業です。同社は、従来の特定技能外国人材の支援サービスに加え、2025年10月より日本人向け雇用就農サービス『本気の農業インターン』を開始。 農業を将来の職業として選択できる人材を増やし、持続可能な一次産業の実現を目指しています。

【提携の決め手：理念と人材観の一致】

マイファームの「自産自消のできる社会」という理念と、YUIMEの「生きる源である一次産業のいのちを絶やさない」という覚悟は、進むべき方向が一致しています。 農業をキャリアとして志す人材の創出に取り組むYUIMEと、卒業生の多様なキャリアパスを模索するAICが、「教育から現場への持続可能なバトンタッチ」を目指す思想で共鳴したことが、今回の第1号提携へと繋がりました。

■本提携による主な取り組み内容

本提携は、YUIMEにとってのCSR（企業の社会的責任）活動としても位置づけられており、以下の施策を通じて農業人材の育成を強力に後押しします。 1. 実戦的なキャリア選択の可視化 AICの卒業生・受講生、および体験農園利用者やイベント参加者等を含む12,000人規模の農業関心層ネットワークに対し、『本気の農業インターン』を通じた雇用就農の選択肢を提示します。これにより、独立就農に留まらない、段階的で幅のあるキャリア形成を支援します。 2. 専門教育を受けた人材と現場ニーズのマッチング AICで1年間、栽培技術や農業経営を体系的に学んだ意欲の高い人材と、YUIMEのクライアント農家が抱える「現場責任者候補」等の高度な人材ニーズをマッチングさせ、ミスマッチの少ない就業環境を創出します。 3. 第三者視点での情報発信による社会的評価の向上 AIC事務局による第三者視点での情報発信（note記事制作等）を通じ、YUIMEの産業支援に対する姿勢を広く社会に伝えていきます。

■今後の展望

今後は、マイファームが関わるその他の人材循環プロジェクトとも接続し、より広範な人材流動モデルの構築を目指します。すでに実施している受講生・卒業生向けのミニセミナー、カジュアル面談のご紹介をはじめとして、両社のネットワークを融合させ、日本農業の担い手不足解消に向けた具体的な成果を積み上げてまいります。

■企業情報

パートナー企業 ：YUIME株式会社（https://yuime.co.jp/index） 所在地 ： 東京都港区赤坂1-4-1 赤坂KSビル5階 事業内容 ： 一次産業に特化したデータプラットフォーム事業、人材支援事業 代表的なサービス ： 『本気の農業インターン』、ダイレクトリクルーティング型求人サイト『YUIMARU Japan』 運営会社：株式会社マイファーム（https://myfarm.co.jp/） 所在地 ： 京都府京都市下京区東塩小路町607番地 辰己ビル1階 代表者 ： 代表取締役 西辻 一真 事業内容： 耕作放棄地の再生及び収益化事業、体験農園事業、農業教育事業（アグリイノベーション大学校）等

■『AIC PARTNERSHIP PROGRAM』について

協賛についての詳細は、下記URLにてご案内しております。

【プレスリリース添付資料（PDF）】

https://agri-innovation.jp/assets/pdf/partnership.pdfhttps://newscast.jp/attachments/9pKSNLjyI77bQAA6pGfk.pdf

株式会社マイファーム(https://myfarm.co.jp/) 本社所在地：〒600-8216京都府京都市下京区東塩小路町607番地 辰己ビル1階 代表者 ：代表取締役 西辻 一真 設立日 ：2007年9月26日 資本金 ：100,000,000円 事業内容 ：耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業(貸し農園、情報誌の発行) 農業教育事業(社会人向け新規就農学校、農業経営塾)／農産物生産事業および企業参入サポート 流通販売事業(農産物の中間流通・通信販売)