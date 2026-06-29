MNTSQ（モンテスキュー）、”HR′s SDGsアワード2026”の「はたらくを楽しく」部門で最優秀賞を受賞

MNTSQ株式会社

契約プラットフォーム「MNTSQ CLM」を提供するMNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「当社」）は、2026年6月19日（金）に東京ビッグサイトで開催された「HR's SDGsアワード2026」（主催：One HR）において、「はたらくを楽しく」部門で 最優秀賞を受賞したことをお知らせします。さらに、6部門・12社が登壇した本選審査を経て、準グランプリにも選出されました。

■ 受賞の背景：リソースの限られたスタートアップが挑んだ「レバレッジポイント」の模索

当社は、「すべての合意をフェアにする」をミッションに掲げ、契約領域をAIで変革するスタートアップ企業です。社員数100名強の組織でありながら、主力プロダクト「MNTSQ CLM」は、日本の売上高トップ100のうち42社（※1）に導入されるなど、国内トップ企業から厚い信頼をいただいています。

（※1）出典：日本経済新聞発表（2026年6月12日時点）

急速な成長を続ける一方で、以下のようなスタートアップ特有の課題に直面していました。

- 採用競争の激化：知名度に頼れない中で、求職者に響く独自のカルチャーや発信（文脈）が必要だったこと- 組織の心理的安全性と交流：デスクワーク中心の働き方による心身の負荷に加え、部門を越えた自然な交流が生まれにくかったこと- 採用広報の飽和：各社の施策が均一化し、教科書的な情報発信では候補者に届かなくなっていたこと

限られたリソースの中で個別に打ち手を増やすのではなく、一手で複数の課題を同時に解決できるレバレッジポイントとして辿り着いたのが、オフィス移転を機に導入した社内ジム「MNTSQ GYM」でした。

2025年10月PressRelease：“晴海トリトンスクエア”へオフィス移転。本格的な社内ジムやサウナコンセプトの会議室など、社員の声をカタチに。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000050130.html)

■ 評価された取り組み：社内ジムを起点に生まれた4つのシナジー

「MNTSQ GYM」は単なる福利厚生の制度としてではなく、社員が自然と集まる「場」として設計、結果として、健康経営・組織開発・採用・広報の4方向へ効果をもたらしたことが評価されました。

■「HR's SDGsアワード」とは

- 【健康経営】日常に溶け込む運動習慣の定着：制度で縛るのではなく、「場」を提供することで自然と行動変容を促し、運動習慣のなかった社員をも巻き込み、昼休みや業務の合間にトレーニングに励む姿が日常の光景となりました。- 【組織開発】部署の垣根を越えたカジュアルな対話：筋トレを通じ、普段の業務では関わりの薄い部署同士の日常的な交流が活発化、何気ないコミュニケーションの積み重ねが、チーム全体の心理的安全性を高める土壌にも寄与しています。- 【採用】リファラルやカジュアル面談の“自然な入り口”に：「筋トレ」という親しみやすい話題がフックとなり、カジュアル面談やリファラル採用へのハードルを下げ、飾らない会社のカルチャーを体感してもらうための動線として機能しています。- 【広報】第一人者を招いた異例の集客イベントの実現：ジム機材提供元である株式会社ジムガレージのバズーカ岡田氏を招いたコラボイベントを実施、計3回で約200名を集客するなど認知拡大に貢献しました。

HR系コミュニティ「One HR」が主催し、2024年より毎年開催しているアワードです。「100年続く個人と組織を創るための共通目標」として掲げるHR's SDGsの理念のもと、持続可能な企業と個人の成長に貢献する人事施策を表彰し、日本中の企業やHRパーソンに向けてシェアすることを目的としています。 第3回目となる今回は、6部門・全12社が書類審査を通過し、2026年6月19日（金）に東京ビッグサイトにて本選ピッチ・授賞式が実施されました。

公式レポート：https://onehr.amebaownd.com/posts/58949057

■MNTSQ CLM（Contract Lifecycle Management）について

契約書の作成から審査・締結・管理・そしてナレッジ（知見）化まで、契約業務の一連のライフサイクルを、AIで一気通貫にサポートします。法務部から事業部まで、全社的な利用を通じて、事業スピードの向上と強固なガバナンス体制の構築を実現します。

2025年12月PressRelease：日経「2025年法務力が高い企業」ランキングTOP10のうち9社がMNTSQを導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000050130.html)

■MNTSQ株式会社について

MNTSQは「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げ、2018年に創業したスタートアップ企業です。現在、日本のトップローファーム3社と業務提携を結んでおり、その専門的な知見とナレッジを最先端のAI技術と掛け合わせた企業向けサービス、「MNTSQ CLM」および「MNTSQ AI契約アシスタント」を開発・提供しています。

AIによってこれまでの契約のあり方を変革し、すべての合意が、誰でも・一瞬で・フェアに結ばれる、MNTSQはそんな世界を目指しています。

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 4F

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp