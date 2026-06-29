ベスパ生誕８０周年を祝うイベント「VESPA ROMA 2026 - 80 YEARS OF AN ICON」は ローマで約５万人の来場者を迎えて閉幕

ピアッジオ グループ ジャパン株式会社

ローマ、2026年6月28日 - 6月25日から実施した4日間のイベントの中でも特に注目を集めた、華やかな企画「エレガンス・コンテスト」をもって、ベスパ80周年を祝う祭典「VESPA ROMA 2026 - 80 YEARS OF AN ICON」が、ローマでの開催を終えました。

ベスパ80周年を祝う4日間、フォロ・イタリコのベスパ・ヴィレッジには5万人以上が来場し、各種イベントや音楽ライブ、関連グッズの販売、ベスパクラブの活動で盛り上がりました。

土曜日のパレードは最大かつ最も華やかなイベントとなり、67カ国から集まった約2万5000台のベスパがローマの中心部に様々なベスパが走りました。

ベスパは今回もまた、唯一無二のブランドであることを証明しました。イタリアが生んだ象徴的な二輪車への純粋な愛から、世界5大陸からファンたちが集いました。それは、ベスパが世界中に発信し続けているメッセージ-共に分かち合う情熱から生まれるjoie de vivre（生きる喜び）、そのものです。

4日間にわたる祝祭の期間中、フォロ・イタリコに設けられたベスパ・ビレッジには5万人以上が来場しました。音楽やイベント、展示、ショッピングコーナー、ストリートフードに加え、Radio Deejayのステージでは一日中エンターテインメントが繰り広げられ、訪れた人々を楽しませました。

中でも人気を集めたのは、現行ベスパのラインアップ展示、ポンテデーラのピアッジオ・ミュージアムが所蔵する希少なビンテージ・ベスパの数々、そしてベスパの唯一無二の歴史をたどる魅力的なフォト・エキシビションでした。

ベスパを愛する人々が世界中からローマに集結しました。例年通りドイツ、フランス、英国、スペイン、オーストリア、スイスからの大規模な参加に加え、他の大陸からも多くのファンが訪れました。オーストラリア、日本、香港、メキシコ、アルゼンチン、フィリピン、アメリカ、カナダ、コロンビアからもべスピスティ(ベスパ愛好家)が参加し、合計67の国別ベスパクラブが公式代表団を派遣しました。

土曜日に行われた壮大なグランドパレードは、これまでの参加記録をすべて上回り、2万5000台のベスパがローマの街を華やかに走り抜けました。ゲストには、世界選手権6度の王者に輝いたローマ出身のマックス・ビアッジ氏や、アプリリア・レーシングのMotoGPライダー、ロレンツォ・サバドーリ氏も参加しました。

イベントの最後を飾ったのは、待ち望まれていた表彰式です。エレガンス・コンテストに参加したベスパファンたちと、ツーリング競技「ベスパ・トロフィー」に参加した各クラブが表彰されました。ベスパ・トロフィーでは、ローマまでの道のりの様子を、トラベルブックに写真や特別なスタンプで記録することが各クラブに課されていました。