【銀座・和光】最高峰のケーキPremier（プルミエ）シリーズに新作「Premierマンゴー」が登場

株式会社 和光

銀座・和光アネックスでは、この夏、生ケーキの最高峰ライン「Premier（プルミエ）シリーズ」第5弾となる「Premierマンゴー “Floraison de l’Ete ― 夏の開花 ―”」が新たに登場。さらに、ティーサロンで人気のパフェをご自宅で楽しめる冷凍パフェセットなど、新作スウィーツも発売。和光のベストセラーや涼やかな季節限定商品など、夏の贈りものにふさわしいラインナップをご用意しました。

＜新作・夏季限定・数量限定＞

Premier マンゴー “Floraison de l’Ete ― 夏の開花 ―”

税込 \5,616

7月31日（金）まで サイズ：直径10cm×高さ6.5cm

旬を迎えた高知県産アップルマンゴーを厳選して使用した、Premierシリーズの夏限定ケーキです。濃厚な甘みととろけるような果肉、芳醇な香りを生かすため、熟したマンゴーを一枚一枚丁寧に薄くスライスし、幾重にも重ねて花が咲いたような美しい姿に仕上げました。中にはココナッツクリーム、生クリーム、マンゴーとパッションフルーツのジュレ、カスタードクリームを重ね、マンゴーの豊かな甘みを引き立てる酸味とコクを添えました。マンゴーの魅力を余すことなく味わえる、瑞々しく上品な一品に仕立てました。

＜新作＞パフェアソート

パフェアソート 3個 税込\4,968、パフェ 各 税込\1,512

和光アネックス ティーサロンで人気のパフェをご自宅でも楽しんでいただきたいという想いから、色鮮やかな冷凍パフェセットが新登場。アイスクリームのなめらかさやフルーツの瑞々しさ、食感の重なりまで緻密に組み立て、解凍後にそれぞれの素材が最もおいしい状態になるよう仕上げました。

黄色が華やかな「マンゴーパフェ」は、芳醇な果実の甘みが広がるトロピカルな味わい。「チョコレートパフェ」は、マスカルポーネチーズを合わせることで、上品なコクを引き出した大人の味わいに。「ベリーパフェ」は、カシスとフランボワーズの爽やかな酸味に、バニラのやさしい甘さが調和します。個性豊かな3種を詰め合わせた、夏のデザートタイムにふさわしいセットです。

（左から）

■マンゴーパフェ

マンゴーとココナッツを軸に、パッションフルーツやホワイトチョコレートを重ねたトロピカルな味わい。ライムのジュレが爽やかな酸味を添え、後味は軽やかに仕上げました。

■チョコレートパフェ

チョコレートアイスクリームやソース、ブラウニーなどを重ね、異なる食感と味わいが広がる奥行きのあるパフェに。マスカルポーネアイスクリームが濃厚さにまろやかさを添え、後味を軽やかにまとめます。

■ベリーパフェ

カシスとフランボワーズの華やかな酸味を主役に、バニラとクリームのやさしい甘さを重ねました。ルビーチョコレートをまとったフィアンティーヌが、心地よい食感のアクセントを添えます。

◎冷凍便でのお届けとなります。冷蔵庫で1時間30分ほど解凍させてからお召し上がりください。

◎配送では3種セット、店頭では1個からお求めいただけます。

＜夏季限定＞清水白桃コンポートゼリー（6個）

清水白桃コンポートゼリー（6個）税込 \6,480

岡山県を代表する白桃の最高品種として名高い「清水白桃」を使用した、夏限定のコンポートゼリーです。上品な甘さをたっぷりと含んだ、とろけるような果肉のコンポートを、さらに果肉をすりつぶしたゼリーで包みました。1つのゼリーに丸ごと1個分の清水白桃の果肉を閉じ込めた、瑞々しく豊かな味わいは、まるで桃そのものを味わうような一品です。

＜夏季限定＞飲むフルーツゼリー

飲むフルーツゼリー ８個 税込 \5,400 5個 税込 \3,780

飲むように召し上がっていただけるクラッシュタイプのゼリーが新登場。のど越しひんやり、旬の果実をすりおろしたゼリーです。なめらかな清水白桃や、塩味を加えて風味を際立たせた瀬戸内レモン、岡山黄桃、ニューピオーネ、シャインマスカットはすべて岡山県産の果実を使用。甘さも後味もすっきりとした、夏にうれしい味ばかりです。

ご紹介したお品の他にも夏ギフトを多数取り揃えております。一部のお品はオンラインブティックでも購入いただけます。

https://www.wako.co.jp/f/summer-gift/?utm_source=toppage_20260515

■和光アネックス

1階 ケーキ＆チョコレートショップ地階 グルメサロン

住所：中央区銀座4丁目4-8 和光アネックス （東京メトロ銀座駅B1出口より徒歩すぐ）

営業時間：1階 ケーキ＆チョコレートショップ 10:30～19:30（日曜・祝日は19:00まで）

地階 グルメサロン 10:30～19:30（日曜・祝日は19:00まで）

休業日：無休（年末年始を除く）

和光ホームページ https://www.wako.co.jp/

グルメ専用インスタグラム https://www.instagram.com/gourmet_wako_ginza_tokyo/

インスタグラム https://www.instagram.com/wako_ginza_tokyo/

X https://www.twitter.com/wako_ginza/