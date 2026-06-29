株式会社playknot、Anthropic「Claude Partner Network」に認定

株式会社playknot

株式会社playknot（本社：東京都渋谷区、代表取締役：本屋敷 匠真、山口 恭兵、以下 playknot）は、Anthropic社が展開する「Claude Partner Network」に認定されたことをお知らせします。

Claude Partner Networkは、企業のClaude活用を支援するためのパートナーネットワークです。

Claudeの導入・活用を支援する企業に対し、認定やトレーニング、技術支援などを通じて、企業が安全かつ実践的にClaudeを業務へ組み込める体制づくりを後押しするプログラムです。

今回の認定により、playknotはClaude / Claude Codeを活用した業務設計、AIエージェント開発、社内展開、運用定着までを一気通貫で支援する体制をさらに強化します。

近年、生成AIの活用は「文章作成」や「チャットでの相談」にとどまらず、調査、企画、制作、提案、営業、レポーティングなど、実際の業務プロセスを前に進めるAIエージェントへと広がっています。一方で、多くの企業では「ツールを契約したが現場で使われない」「プロンプトが属人化している」「セキュリティや品質基準が整理されていない」といった課題も生まれています。

playknotは、広告代理店出身のマーケターとAIエンジニアが連携し、マーケティングの現場理解とAIエージェント実装の両面から、企業ごとの業務に合わせたAI活用を支援してきました。今回の認定を機に、Claudeを活用したマーケティングAIエージェントの導入支援を本格的に拡大します。

■ 背景

国内外のAI活用発表では、単に生成AIツールを導入するだけでなく、業務プロセスにAIを組み込み、実際の業務成果につなげることが重視されています。

特にマーケティング領域では、市場・競合リサーチ、顧客理解、キャンペーン企画、広告・LP・メルマガ制作、提案資料作成、営業活動、レポーティングなど、多くの業務が情報整理・判断・制作を横断して進みます。そのため、AI導入においては、ツール選定だけでなく、業務フローそのものをどう設計するかが重要になります。

playknotは、Claudeの高い推論力やコーディング支援能力を活かし、企業のマーケティング業務に合わせたAIエージェント活用を支援します。

■ playknotが支援すること

playknotは、企業の目的や業務内容に合わせて、以下のような支援を提供します。

- マーケティング業務へのAIエージェント導入設計- Claude / Claude Codeの導入・活用支援- Codex / Cursorなどを含むAI開発環境の比較・選定支援- 自社業務に合わせたAIスキル開発- 営業・提案活動のAI化- 広告、LP、メルマガ、提案資料制作のAI活用- 社内向けAI活用ワークショップ- セキュリティ、権限、品質基準、運用ルールの整理

playknotが重視するのは、AIツールを導入すること自体ではありません。どの業務に、誰が、どの情報を使い、どの品質で、どう運用するのかを設計し、現場で使われる仕組みにすることです。

■ マーケティング業務に特化したAIエージェント活用

playknotでは、AIエージェントをマーケティング業務の実行パートナーとして活用する支援を行います。

例えば、市場・競合リサーチ、顧客理解、キャンペーン企画、広告コピー作成、LP構成案、メルマガ制作、営業仮説作成、提案資料の骨子化、議事録・ToDo整理など、これまで担当者の経験や手作業に依存していた業務を、再現性のあるプロセスとしてAIに実装します。

これにより、担当者はゼロから作る作業ではなく、「選ぶ・磨く・決める」ことに集中できるようになります。また、個人のスキルに依存していた業務手順や判断基準を、チームで共有できる形に整えることで、AI活用を一部の詳しい人だけの取り組みで終わらせず、組織の実行力として定着させることを目指します。

■ 代表コメント

代表取締役社長 本屋敷匠真本屋敷 コメント

AI導入の本質は、最新ツールを入れることではなく、企業ごとの業務を理解し、現場で使われる形に設計することだと考えています。

Claudeは、高度な推論力やコーディング支援、業務プロセスへの組み込みやすさを備えた、企業のAIエージェント活用に非常に相性のよいモデルです。

playknotは、マーケティングの現場感とAI実装力を掛け合わせ、企業がAIを"試す"段階から"成果につなげる"段階へ進むための支援を強化していきます。

■ 個別相談の受付について

playknotでは、ClaudeをはじめとしたAIエージェント導入を検討する企業向けに、個別相談を受け付けています。

相談では、以下のようなテーマを整理できます。

・自社ではどの業務からAI活用を始めるべきか

・Claude / Claude Codeをどのように業務へ組み込むべきか

・自社業務に合わせたAIスキル開発が可能か

・マーケティング、営業、制作業務のどこをAI化できるか

・セキュリティや運用ルールをどう整えるべきか

AIエージェントの導入を検討している企業は、以下よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://meetings-na2.hubspot.com/k-yamaguchi1/claudecode

■ 株式会社playknotについて

株式会社playknotは、マーケティング戦略、クリエイティブ制作、Web開発、AIエージェント開発を横断して支援する企業です。広告代理店出身のマーケターとAIエンジニアが連携し、企業のマーケティング活動を、企画から実装・運用まで一気通貫で支援しています。

会社名：株式会社playknot

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-2 シャトレー新宿御苑II6F

代表者：本屋敷 匠真・山口 恭兵

事業内容：マーケティング支援、クリエイティブ制作、Web開発、AIエージェント導入支援

URL：https://www.playknot.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社playknot

Email：info@playknot.co.jp

お問い合わせ：https://www.playknot.co.jp/contact/