株式会社zooba、国内最大級のピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」の決勝へ出場

株式会社zooba国内最大級のピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」

株式会社zooba（所在地：東京都立川市、代表取締役：名和 彩音）は、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」のメインコンテンツの1つである「IVS2026 LAUNCHPAD」の決勝登壇社に選出されたことをお知らせいたします。

「IVS2026 LAUNCHPAD」は、7月3日（金）13時よりロームシアター京都 メインホールにて開催され、当日は代表取締役・名和が登壇いたします。

■ IVS2026 LAUNCHPADについて

IVS LAUNCHPADは、その名前が意味するとおり「まだ世に出ていないアーリーステージのスタートアップの飛躍を支える発射台になりたい」という思いで立ち上がったピッチイベントです。

初開催は2007年で、2026年で20年目を迎えます。過去、登壇企業の多くがEXITや大型資金調達を実現しており、歴史と規模において国内最大級のピッチイベントであるIVS LAUNCHPADは、「次世代の起業家の登竜門」とも呼ばれています。

今年は500社以上（うち海外企業およそ20%）に及ぶ応募の中から、書類選考と複数回にわたる審査を経て、zoobaを含む15社が決勝進出を果たしました。決勝登壇者は、投資家・経営者・起業家から選出される審査員の前で6分間のプレゼンテーションを行い、順位を競います。

■ IVS2026 LAUNCHPAD 開催概要

名称：IVS2026 LAUNCHPAD

日時：2026年7月3日（金）10:00～13:00

会場：ロームシアター京都 メインホール

主催：IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan/京都府/京都市）

公式HP：https://www.ivs.events/ja/ivs2026-launchpad

YouTube LIVE URL：https://youtube.com/live/MpGku8K1Vzw?feature=share

■ 情シスAI zooba について

情シスAI「zooba」は、情シスを起点に全社の生産性向上を支援するAIエージェントサービスです。SlackやMicrosoft Teamsをはじめ100以上のSaaSと連携し、社内のIT問い合わせへの自動対応に加え、アカウントの発行・停止や棚卸しといった実務までAIが代行します。可視化や回答にとどまらず実際の操作まで「実行して終わらせる」点が特徴で、情シスの工数削減と従業員の待ち時間解消を同時に実現。さらに対応データをもとに、運用フローやナレッジを継続的に改善していきます。情シスに特化したシンプルな設計と手厚いオンボーディングサポートにより、最短2ヶ月での本格稼働が可能です。

https://www.zooba.ai/

■株式会社zooba

株式会社zoobaは、テクノロジーを活用し、働く人々が自らの能力を最大限に発揮し、創造的な力を発揮できる環境を提供します。組織のあらゆるレベルでイノベーションを促進し、ビジネスに持続的な価値をもたらすことを目指しています。

情報システム部門がより効率的に業務を遂行し、価値を創造するためのツールとしてAIサービス「zooba」を提供します。これにより、組織全体の生産性と競争力を向上させ、持続的な成長を実現します。

https://www.zooba.ai/



【会社概要】

社名：株式会社zooba

代表取締役：名和 彩音

本社：東京都立川市曙町2丁目8-28

企業URL：https://www.zooba.ai/company

【お問い合わせ先】 https://www.zooba.ai/contact