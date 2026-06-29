【Buttery本店】レモン香るクッキー缶＆まるごと桃タルトなどフレッシュな夏の新作スイーツ7月2日より新発売！

株式会社ブラスButteryクッキー（シトロン）イメージ

名古屋駅から徒歩6分。大通りから一本路地に入った落ち着いた立地に佇む、バターにこだわる洋菓子店「Buttery（バタリー）本店(https://www.buttery.jp/)」では、夏のフレッシュな新作スイーツが登場します。7月2日（木）より発売となるのは、淡いブルーのクッキー缶に入った、レモン香る『Butteryクッキー（シトロン）』です。また、旬の桃を贅沢に使った『まるごと桃タルト（数量限定）』『桃ミルフィーユ（数量限定）』も期間限定で販売いたします。

Butteryクッキー（シトロン）イメージ

Butteryクッキーシリーズの中でも人気の高かった『Butteryクッキー（シトロン）』が、このたびリニューアルして登場。薄く焼きあげたクッキーはサクサクとした食感はもちろん、北海道バターの風味を存分に味わうことができます。また生地には、レモンピールやレモン汁を合わせ、夏にぴったりの爽やかなクッキーに仕上げました。淡いブルーのクッキー缶にたっぷりと60枚入っているので、夏ギフトとしてもおすすめです。

まるごと桃タルト（数量限定）イメージ桃ミルフィーユ（数量限定）イメージ

さらに、桃尽くしの数量限定スイーツも本店店頭にて販売いたします。『まるごと桃タルト（数量限定）』はその名の通り、桃を1玉まるごと使用した贅沢な一品。タルト生地に、生クリームとカスタードクリームを合わせたディプロマットクリームを絞り、コンポートした白桃をごろっとのせました。柔らかくジューシーな桃、本来の味わいを楽しめるスイーツとなっています。

他にも、フランス産発酵バターを使ったコクのあるパイ生地に、フレッシュな桃とディプロマットクリームを合わせた『桃ミルフィーユ（数量限定）』など、旬を楽しめる期間限定商品を多数ご用意しています。

この夏のカフェタイムや手土産に、Butteryの新作スイーツをぜひご賞味ください。

■商品情報

商品名｜Butteryクッキー（シトロン）

販売開始｜7月2日（木）～

※Buttery本店・Buttery大名古屋ビルヂング店・オンラインショップにて販売

価格｜3,780円（税込）

内容｜レモン香るクッキー60枚入り・オリジナルクッキー缶

商品名｜まるごと桃タルト【数量限定】

販売開始｜7月2日（木）～

※Buttery本店にて販売・ご予約不可

価格｜1,512円（税込）/1個

内容｜コンポ―トした桃をまるごと1玉のせたタルト

商品名｜桃ミルフィーユ【数量限定】

販売開始｜7月2日（木）～

※Buttery本店にて販売

価格｜756円（税込）/1個

内容｜フレッシュな桃とフランス産発酵バターのパイ生地をあわせたミルフィーユ

※写真はイメージです。

※Butteryの販売商品は店舗ごとに異なります。今回ご紹介した商品は「Buttery松坂屋名古屋店」「Buttery名駅桜通店」「Butteryららぽーと安城」「Butteryそよら鈴鹿白子」での販売予定はございませんのでご了承ください。

■店舗情報

店舗名：Buttery（バタリー）本店(https://www.buttery.jp/)

所在地：愛知県名古屋市西区名駅2-23-14 VIA141 1階（名古屋駅徒歩6分）

TEL：052-564-3553

営業時間：10：00～18：00 定休日：毎週火曜・水曜定休

Butteryホームページ：

https://www.buttery.jp

Butteryオンラインショップ：

https://www.buttery.jp/p/search

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/buttery.jp

Buttery（バタリー）本店